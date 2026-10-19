Gần 100.000 khán giả 'quẩy' cùng 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Theo ban tổ chức, hai concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' diễn ra cuối tuần qua đã quy tụ gần 50.000 khán giả mỗi đêm. Với sự góp mặt của 33 anh tài, chương trình được chia thành 9 chương mang concept độc đáo.

Trong đêm mở màn, ban tổ chức đã dẫn dắt người hâm mộ đi qua nhiều cung bậc cảm xúc: từ nguồn năng lượng mạnh mẽ của các đại cảnh tập thể, sự thăng hoa nghệ thuật cho đến những khoảnh khắc lắng đọng về tình yêu, gia đình và cội nguồn. Không chỉ là cuộc hội ngộ của dàn nghệ sĩ, đêm nhạc còn mở ra không gian gắn kết sâu sắc qua những giai điệu quen thuộc được làm mới cùng kịch bản dàn dựng giàu giá trị nhân văn.

Tối 18/10, đông đảo khán giả tiếp tục phủ kín đêm diễn thứ hai của 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' tại một khu đô thị ở TP HCM (ảnh).

So với đêm diễn đầu tiên hôm 17/10, sức nóng của chương trình không hề thuyên giảm. Khán giả liên tục reo hò, vẫy gậy phát sáng để cổ vũ cho 33 nghệ sĩ.

Không chỉ dừng lại ở sân khấu được dàn dựng công phu, các nghệ sĩ còn khiến khán giả phấn khích bằng những màn trình diễn đòi hỏi kỹ thuật cao cùng nhiều thời gian luyện tập như đu dây, bay lượn đến những màn di chuyển trên không.

Toki Thanh Thỏ đu dây trong tiết mục Tan biến của Nhà Hiền Nhiên.

Ca khúc 60 năm cuộc đời có sự xuất hiện của hàng chục nghệ sĩ, trong đó có Đại Nghĩa, Lê Xuân Tiền, BB Trần...

Không chỉ hát và nhảy, các nghệ sĩ còn khiến khán giả phấn khích bởi những chiêu trò biểu diễn như phanh áo khoe cơ bắp trên sân khấu.

Trong ảnh, người mẫu Lê Xuân Tiền (áo hồng) lột áo khoe body trước 50.000 khán giả.

Nhiều tiết mục sôi động, trong đó có Sao phải xoắn của Nhà Thám Hiểm khiến người xem nhún nhảy không ngừng.

Trong khi đó những bản ballad như Cảm ơn tình yêu do Hà An Huy và Hoàng Dũng thể hiện lại mang đến những nốt trầm đầy xúc động cho chương trình.

Với Hà An Huy, việc được đứng trên một sân khấu lớn và có hàng chục nghìn khán giả hát theo mình là một hạnh phúc lớn.

Ca sĩ Hoàng Dũng cho thấy sự biến đổi không ngừng, lột xác hoàn toàn so với hình tượng "hoàng tử ballad" khi đến Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Khác với mùa trước, chương trình năm nay được tinh gọn trong 3,5 tiếng, tập trung tối đa vào phần biểu diễn thay vì các màn giao lưu kéo dài.

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ show truyền hình Trung Quốc - Call Me By Fire. Show dành cho các gương mặt nam trên 30 tuổi, hoạt động trong showbiz. Thông qua các vòng, người chơi biểu diễn theo nhóm, 17 gương mặt được chấm điểm cao nhất hội tụ thành nhóm nhạc có tên Gia tộc toàn năng.

Ở mùa hai, Đinh Mạnh Ninh, Hà An Huy chiến thắng, thành thủ lĩnh của Gia tộc toàn năng gồm: Thái Lê Minh Hiếu, Thơm Da LAB, Osad, Hồ Đông Quan, Thỏ Da LAB, Mew Amazing, Hoàng Tôn, K.O, Cheng, Đông Hùng, It’s Charles, Hoàng Dũng, Trịnh Thăng Bình, Thái VG và Hoàng Rob.

Ảnh: BTC cung cấp