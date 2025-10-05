Họa sĩ 82 tuổi mua được 3 căn nhà cho con nhờ vẽ tranh khoả thân

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa khai mạc triển lãm cá nhân lần thứ 5 của họa sĩ Đỗ Sơn. Ở tuổi 82, ông trở lại sau 17 năm vắng bóng với 92 tác phẩm hội họa, từ ký họa, phong cảnh, trong đó tới 2/3 là tranh nude (tranh khoả thân).

Chia sẻ với PV VietNamNet, họa sĩ Đỗ Sơn cho biết, ở tuổi ngoài 80 ông vẫn dành nhiều giờ liên tục trong xưởng và một lòng giữ niềm say mê với vẻ đẹp phụ nữ qua góc nhìn nghệ thuật.

Họa sĩ Đỗ Sơn ngồi xe lăn tới triển lãm.

"Qua triển lãm, tôi muốn tôn vinh cái đẹp của cuộc sống, phụ nữ, phong cảnh những vùng miền mà tôi đi qua. Đây là những tác phẩm tôi vẽ rải rác trong khoảng thời gian dài, dồi dào là những bức vẽ về vẻ đẹp của người phụ nữ. Đối với tôi, nude (tranh khoả thân) chỉ đơn giản là một hình vẽ, một đề tài nghệ thuật. Thích thì vẽ, chứ không nặng nề điều gì khác. Có lúc tôi vẽ để luyện tay, có lúc tìm cảm hứng. Cách đây vài tháng tôi vẫn vẽ", ông chia sẻ.

Không ít người ngạc nhiên khi biết, ở tuổi xế chiều ông vẫn thuê người mẫu về xưởng để sáng tác. Ông cười: "Thuê mẫu tốn kém lắm nhưng đã thích thì phải chịu. Có giai đoạn ngày nào mẫu cũng đến, kéo dài từ tháng này sang tháng khác. Nhưng đó là cách duy nhất để có cảm hứng sáng tạo chân thực".

Thành quả của sự bền bỉ ấy là hàng loạt bức tranh được sưu tập khắp nơi. Ông kể: "Tranh nude của tôi nhiều nước mua, thậm chí cả Vua Maroc cũng sưu tập. Tôi không muốn nói về giá, chỉ biết rằng đã từng bán tranh nude và mua được 3 cái nhà cho các con. Điều đó cho thấy tranh nude nếu làm nghiêm túc và nghệ thuật, vẫn được đón nhận và trân trọng".

3/4 tác phẩm trong triển lãm là tranh nude.

Điều làm nên sự khác biệt trong tranh nude của Đỗ Sơn chính là quan niệm thẩm mỹ: "Tôi không vẽ sự hấp dẫn xác thịt kiểu tầm thường. Với tôi, vẻ đẹp phụ nữ nằm ở sự mềm mại, hồn hậu, ở những nét bình dị như cái bụng hơi tròn, chứ không phải thứ hoàn hảo như chụp ảnh. Tranh khác với sự thật trần trụi - nó phải có nghệ thuật, cảm xúc, sự nâng đỡ của cái đẹp".

Không chỉ gắn bó với tranh nude, họa sĩ Đỗ Sơn còn sáng tác nhiều đề tài khác, đặc biệt trong giai đoạn kháng chiến, khi ông còn là bộ đội. Những tác phẩm ấy cũng từng được các nhà sưu tập quốc tế, nhất là ở Mỹ săn tìm.

Trước câu hỏi về việc ở tuổi này, trưng bày quá nhiều tranh nude trong triển lãm, liệu có sợ dị nghị? Ông khẳng định: "Tranh của tôi không bao giờ bị coi là thô thiển hay phản cảm. Ngược lại, luôn được hoan nghênh vì chúng hồn hậu, trong sáng. Tôi vẽ bằng sự tôn trọng và yêu mến vẻ đẹp phụ nữ, chứ không khai thác nó như một thứ thị giác rẻ tiền".

Ông tin rằng khi nghệ thuật chân chính xuất phát từ cái tâm trong sáng, công chúng sẽ cảm nhận và đón nhận với sự trân trọng.

Tại triển lãm, họa sĩ Lê Anh Vân, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam khẳng định, tranh của Đỗ Sơn toát lên sự trong sáng, hồn nhiên và đầy sức sống: "Tranh của Đỗ Sơn cho thấy một tâm hồn rất yêu đời. Trong bảng màu, trong hình hài của nhân vật, người ta cảm nhận được sự trong sáng, hồn nhiên nhưng cũng chứa đựng chiều sâu và một bước ngoặt riêng. Có người ví von rằng tranh của anh giống như tranh trẻ thơ nhưng nếu đạt được độ trẻ thơ ấy trong nghệ thuật, đó là giá trị rất cao".

Họa sĩ Lê Anh Vân nhận xét: "Anh vẫn giữ được sự tươi trẻ trong tâm hồn, vẫn vẽ với nguồn năng lượng mạnh mẽ. Đó là điều hiếm có ở một họa sĩ đã trải qua cả chặng đường dài của nghề".

Ông cũng nhấn mạnh để có được những bức tranh nude, tranh thiếu nữ, tranh phong cảnh tràn đầy tự do, không phải Đỗ Sơn vẽ một cách tùy hứng: "Ngược lại, anh rất giỏi trong việc tiết chế ngôn ngữ tạo hình và điều khiển bảng màu. Nhờ vậy, tranh của anh vừa phóng khoáng vừa có sự kiểm soát chặt chẽ về nghệ thuật. Đây là điều không phải họa sĩ nào cũng làm được. Đứng trước tranh của anh, tôi luôn thấy yêu đời và được truyền cảm hứng".