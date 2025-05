Hoa hậu Thùy Tiên kiếm tiền như thế nào trước khi bị khởi tố?

Tối 19/5, Bộ Công an thông tin, mở rộng điều tra vụ án hình sự "Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 18/QĐ-VPCQCSĐT ngày 3/4/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố đối với 5 bị can.

Cụ thể: Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên - Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự. Ngoài Thùy Tiên, CQĐT còn khởi tố đối với 4 bị can khác.

Hoa hậu Thùy Tiên chính thức bị khởi tố (ảnh VTV).

Trước đó, khi vướng bê bối liên quan đến kẹo rau củ Kera, Hoa hậu Thùy Tiên không chỉ bị tạm hoãn xuất cảnh mà còn bị phạt 25 triệu đồng từ quyết định của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) do vi phạm không thông báo trước cho người tiêu dùng về việc mình được tài trợ để cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Bên cạnh đó, bộ phim "Chốt đơn" do cô đóng vai chính cũng không thể phát hành đúng như dự kiến dù đã dời lịch chiếu một lần. Một số nhãn hàng cũng gỡ bỏ hình ảnh của Hoa hậu Thùy Tiên. Theo đó, ngày 9/4, fanpage chính thức với 14 triệu người theo dõi của Tommy Hilfiger Vietnam đã gỡ bỏ hình ảnh của cô.

Trước khi bị khởi tố, Hoa hậu Thùy Tiên được xem là người đẹp kiếm được nhiều tiền trong làng giải trí. Năm 2022, trong một livestream của ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 đã tiết lộ Thùy Tiên đã mang về cho tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 100 triệu baht (khoảng 61 tỷ đồng) chỉ sau vài tháng đăng quang. Sau 10 tháng, theo ông chủ tịch, cô kiếm về ít nhất 2-3 triệu USD.

Hoa hậu Thùy Tiên khi đăng quang.

Dù không chia sẻ quá nhiều về chuyện cát-sê hay thu nhập nhưng thời gian qua Nguyễn Thúc Thùy Tiên là gương mặt đắt show nhất nhì làng giải trí. Nhờ vương miện Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế, cô gái sinh năm 1998 đã có mặt và trở thành đại sứ của nhiều thương hiệu lớn. Và đó là lý do khiến khán giả tin rằng Nguyễn Thúc Thùy Tiên giàu lên trông thấy nhờ danh hiệu.

Được biết, thu nhập của cô đến từ việc dự sự kiện, làm đại sứ cho nhiều thương hiệu, nhãn hàng trong nước và quốc tế.

Còn theo thống kê gần nhất từ SocialBlade, doanh thu từ kênh của YouTube của hoa hậu Thùy Tiên nằm ở mức gần 3 tỉ đồng. Cụ thể, doanh thu từ YouTube của cô dao động từ 70 - 1.100 USD (khoảng 1,8 triệu đồng - 28 triệu đồng) mỗi tháng.

Doanh thu năm dao động từ 7.200 - 115.000 USD (185 triệu đồng - 2,96 tỉ đồng). Thực tế, đây là con số đầy mơ ước của dân YouTuber.

Trước khi giành vương miện cao quý ở Miss Grand (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021), Thùy Tiên đã là Á khôi, người mẫu quen mặt trong làng giải trí. Cô từng đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ 2017 và lọt Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng với giải thưởng Người đẹp Nhân ái. Cô được bổ nhiệm làm Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2021 và đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 diễn ra ở Thái Lan. Trước đó, cô cũng từng đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2018.

Hình ảnh Thùy Tiên ở sự kiện Dior.

Khi tham Miss Grand 2021, Thùy Tiên hội tụ đủ mọi yếu tố để có thể tham gia cuộc thi sắc đẹp này. Thùy Tiên sở hữu gương mặt sắc sảo, đôi môi gợi cảm. Chiều cao ấn tượng, thể hình đẹp là điều cần có trong cuộc thi.