Hoa hậu qua đêm với 7 đàn ông cùng lúc: Sự thật được vạch trần

Thứ Sáu, ngày 08/06/2018 00:05 AM (GMT+7)

Han Sung Joo bị coi là hoa hậu có hình ảnh “ô uế” nhất xứ kim chi.

Tài sắc vẹn toàn, những tưởng thành công và hạnh phúc sẽ vây quanh họ suốt cuộc đời. Thế nhưng, cuộc đời vốn không như là mơ và không phải lúc nào mọi thứ chúng ta thấy cũng là sự thật. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng thì nhiều sao Hàn có đời tư tai tiếng. Tuyến bài: Quá khứ lẫy lừng của dàn mỹ nhân đình đám xứ Hàn sẽ mang đến cho độc giả câu chuyện ít biết về cuộc sống thật của họ.

Hoa hậu được truyền thông săn đón

Nhan sắc Han Sung Joo khi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 1994

Sau khi đỗ thủ khoa vào trường Đại học Seoul – một trong những ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc, cô gái xinh đẹp, giỏi giang Han Sung Joo tự tin đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1994 và đạt vương miện Hoa hậu trong những tiếng trầm trồ, tán dương của khán giả.

Một năm sau, Hoa hậu Han đại diện Hàn Quốc tham gia Hoa hậu hoàn vũ thế giới. Dù không đạt thành tích cao trong cuộc thi nhưng cô vẫn gây được tiếng vang lớn với truyền thông trong nước và quốc tế, đặc biệt là lấy lòng được đông đảo khán giả nước nhà.

Han Sung Joo được đánh giá là hoa hậu vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi

Trong suốt những năm đương nhiệm, Han Sung Joo vừa hoàn thành sứ mệnh của một hoa hậu, vừa hoàn thành xuất sắc chương trình học đại học, đồng thời, tham gia sôi nổi vào các hoạt động của làng giải trí. Năm 1996, cô may mắn thi đỗ vào kỳ thi tuyển người dẫn chương trình của đài KBS danh tiếng Hàn Quốc và bắt đầu sự nghiệp rực rỡ kéo dài suốt 10 năm tại đây.

Những show truyền hình ăn khách, những đêm trao giải lớn đều gọi tên Han Sung Joo. Cô được các gameshow săn đón, các nhãn hàng mời chào làm người mẫu độc quyền. Nàng hậu còn duy trì một talkshow riêng suốt nhiều năm. Có thể nói, Han Sung Joo đã tạo được một chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí và trong lòng người hâm mộ.

Không những tài sắc vẹn toàn, Hoa hậu Hàn Quốc 1994 còn luôn được may mắn mỉm cười. 5 năm sau khi đăng quang, cô gái trẻ tài năng khiến cả Hàn Quốc ghen tỵ khi công bố kết hôn với con trai út của ngài Chủ tịch một tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc. Thành công và hạnh phúc tưởng chừng sẽ vây quanh Han Sung Joo suốt cuộc đời.

Sự thật được vạch trần

Tuy nhiên, Han Sung Joo ly hôn với người chồng “danh gia vọng tộc” chỉ sau khoảng 10 tháng chung sống.

Han Sung Joo là nhân vật chính trong một đoạn clip sex lan truyền trên mạng năm 2011

Cuối năm 2011, một đoạn clip sex được tung lên mạng với tiêu đề: Phim sex của nữ nghệ sĩ nổi tiếng. Đoạn clip kéo dài hơn 3 phút, trong đó là hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang “ân ái” với nhiều người đàn ông cùng lúc. Và điều khiến cả làng giải trí bàng hoàng là nhân vật nữ chính trong clip không ai khác lại chính là Han Sung Joo. Bên dưới đoạn clip còn có rất nhiều bình luận về nhân cách của cô như: “Tôi mệt mỏi đến phát ốm với sự giả tạo của cô ta”, “Những gì mọi người thấy về cô ả trên tivi đều là dối trá” hay “Đừng để vẻ bề ngoài của hồ ly tinh này mê hoặc nữa”...

Một ngày sau đó, hàng loạt bức ảnh trong những tư thế dung tục, gợi tình của Han Sung Soo cũng bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ kèm theo những thông tin gây sốc rằng Hoa hậu 1994 đã moi tiền của nhiều đại gia trong suốt nhiều năm liền để chi trả những khoản ăn chơi và mua sắm phung phí. Nguồn tin trên còn tiết lộ, cô thực chất là một “gái bao” và từng cặp với một đại gia hơn mình đến 20 tuổi.

Christopher Hsu - bạn trai cũ của Han Sung Joo chính là người đã tung clip sex của cô lên mạng

Và người đã tung clip sex cùng những bức ảnh dung tục của Han Sung Joo lên mạng không ai khác chính là bạn trai cũ của cô – doanh nhân Christopher Hsu. Ngay sau đó, anh này đâm đơn kiện bạn gái hoa hậu về hành vi giam cầm, dùng vũ lực với anh trong suốt 8 tiếng đồng hồ và đòi bồi thường số tiền lên tới 500 triệu won (gần 10 tỷ đồng).

Han Sung Joo cũng đâm đơn kiện ngược lại bạn trai cũ các tội: xâm hại cuộc sống riêng tư, bạo lực, uy hiếp, làm tổn hại tinh thần cô. Tuy nhiên, điều khiến dư luận sốc nhất đó là, trong những cuộc điều tra với cơ quan chức năng và báo chí, người đẹp đã buộc phải thừa nhận từng quan hệ tập thể với 7 người đàn ông cùng lúc.

Dù sau đó, vụ kiện giữa Han Sung Joo và tình cũ Christopher Hsu bị hoãn vô thời hạn do không đủ bằng chứng nhưng dư luận dường như không mấy quan tâm đến điều này. Điều in sâu vào trí nhớ của họ chính là: Người phụ nữ từng được công nhận đẹp nhất Hàn Quốc lại quan hệ tập thể với đàn ông và không thể đưa ra lý do chính đáng cho hành vi bán dâm đáng mỉa mai.

Cuộc sống chui lủi, không dám nhìn mặt ai sau scandal

Han Sung Joo bị tẩy chay và sống chui lủi sau scandal

Sau bê bối không thể cứu vãn, Han Sung Joo bị khán giả tẩy chay và bị coi là hoa hậu có hình ảnh ô uế nhất xứ kim chi. Cô lặng lẽ rút khỏi làng giải trí và sống cuộc sống ẩn dật. Theo thông tin từ báo chí Hàn Quốc, cô thậm chí không dám ra ngoài vì sợ bị chỉ chỏ, đàm tiếu.

Thậm chí, một chương trình truyền hình của Hàn Quốc còn tiết lộ, Han Sung Joo còn có ý định đổi tên: “Cô ấy cảm thấy tên của mình đã in quá sâu vào nhận thức của mọi người cùng với bê bối ngủ tập thể với 7 người đàn ông năm xưa. Vì thế, cô ấy muốn đổi hẳn sang một cái tên khác”.

Luật sư của cựu hoa hậu này cũng lên tiếng cho biết: “Với suy nghĩ cuộc sống của cô ấy hoàn toàn bị phá vỡ, Han Sung Joo ngày nào cũng nói muốn trở thành một người khác, muốn đổi cả tên. Cô ấy thường bộc bạch về nỗi thống khổ khi tất cả mọi người nhìn cô ấy như một người phụ nữ lăng loan có clip dâm ô”.

Han Sung Joo còn thường xuyên thay đối số điện thoại và nơi ở. Bạn bè cũ trước đây không thể liên lạc với cô được nữa. Hiện, không có thông tin chính thức nào tiết lộ về việc cô đang ở đâu, làm gì.