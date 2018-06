Tình vụng trộm biến nữ diễn viên hạng A thành "con khốn giật chồng"

Thứ Bảy, ngày 09/06/2018 00:06 AM (GMT+7)

Đang từ đỉnh vinh quang, Kim Min Hee rơi xuống vực thẳm của sự ghẻ lạnh vì tội giật chồng người.

Tài sắc vẹn toàn, những tưởng thành công và hạnh phúc sẽ vây quanh họ suốt cuộc đời. Thế nhưng, cuộc đời vốn không như là mơ và không phải lúc nào mọi thứ chúng ta thấy cũng là sự thật. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng thì nhiều sao Hàn có đời tư tai tiếng. Tuyến bài: Quá khứ lẫy lừng của dàn mỹ nhân đình đám xứ Hàn sẽ mang đến cho độc giả câu chuyện ít biết về cuộc sống thật của họ.

16 năm nỗ lực để vươn lên thành ngôi sao hạng A

Kim Min Hee sở hữu nhan sắc xinh đẹp và thân hình mảnh mai

Kim Min Hee sinh năm 1982 tại Seoul, Hàn Quốc. Sở hữu vẻ đẹp lạ cùng thân hình mảnh mai, năm 17 tuổi, Kim Min Hee bắt đầu bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu và nhanh chóng được các tạp chí tuổi teen săn đón.

Vai diễn đầu tiên đến với Kim Min Hee là vai một nữ sinh nổi loạn trong bộ phim học đường School 2. Tiếp đó, cái tên Kim Min Hee xuất hiện liên tiếp trong hàng loạt bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Tuy nhiên, diễn xuất nghèo nàn khiến cô hứng chịu nhiều lời chê bai, thậm chí còn bị nhận xét là “một diễn viên quyến rũ nhưng trống rỗng”.

Kim Min Hee vươn lên thành ngôi sao hạng A sau khi đã hứng chịu nhiều chê bai về diễn xuất

Bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất đến với Kim năm 2006. Cô cảm thấy đặc biệt yêu thích và năm lần bảy lượt van xin để được vào vai Mi Ri trong bộ phim Goodbye Solo. Cuối cùng, chính sự quyết tâm đã khiến năng lực tiềm ẩn trong cô được thể hiện một cách mạnh mẽ. Kim nhận được nhiều lời khen tích cực cho màn thể hiện của mình. Và dù bộ phim chỉ đạt rating thấp, nó vẫn được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên xuất thân người mẫu này.

Năm 2008, người đẹp chuyển hẳn sang hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh với bộ phim đầu tiên mang tên Hellcats. Sau đó, chỉ trong vòng 6 năm, từ 2009 đến 2014, Kim Min Hee được chào mời tham gia tổng cộng 6 dự án điện ảnh nghệ thuật, đó là Actresses (2009), Moby Dick (2011), Helpless (2012), Behind the Camera và Very Ordinary People (2013), No Tears for the Dead (2014).

Đó là những bộ phim được ca ngợi rằng, nếu không phải là Kim Min Hee, thì không có nữ diễn viên nào làm được. Từ đây, người đẹp cũng được mệnh danh là "người đẹp chịu cởi" khi không ngần ngại đóng cảnh nóng trong các bộ phim như Helpless và Very Ordinary People.

Kim Min Hee trong "Người Hầu Gái" - bộ phim thành công nhất sự nghiệp của cô

Tuy nhiên, đến năm 2015, cái tên Kim Min Hee mới thật sự tỏa sáng khi cô may mắn được lựa chọn trở thành nàng thơ của đạo diễn Park Chan Wook – người đứng sau thành công của Old boy, Người đẹp báo thù… để nhận về vai nữ chính trong tác phẩm đồng tính nữ mang tên Người hầu gái.

Bộ phim được đánh giá cao về tất cả mọi mặt, và giành về rất nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế quan trọng. Đồng thời, trở thành phim điện ảnh Hàn Quốc được nhiều quốc gia mua bản quyền phát hành nhất trong lịch sử với 176 nước.

Cảnh nhân vật của Kim Min Hee quan hệ với tượng gỗ trong "Người Hầu Gái" từng khiến nhiều khán giả bị sốc

Đây cũng là bộ phim giúp Kim Min Hee lên ngôi "nữ hoàng cảnh nóng" khi cô liên tục có những cảnh nóng đồng giới với đàn em 9X trong vai người hầu. Thậm chí, những cảnh bạo lực, thông dâm và quái dị cũng được Kim Min Hee thể hiện không một chút đắn đo, ngại ngần.

Từ một ngôi sao bị chỉ trích diễn xuất thậm tệ, Kim Min Hee giờ đây được đạo diễn Park Chan Wook tung hô là “nữ diễn viên hạng A được thèm muốn nhất”. Hình ảnh của cô xuất hiện ở khắp mọi nơi, không ít nhãn hàng quảng cáo ngỏ lời mời nữ diễn viên với những bản hợp đồng giá trị “khủng”.

Rơi xuống vực thẳm của sự ghẻ lạnh, vì giật chồng người khác

Kim Min Hee và đạo diễn Hang Song Soo công khai tình tứ bất chấp dư luận

Trở về trình chiếu tại quê nhà sau LHP Cannes 2016, Người Hầu Gái trở thành phim điện ảnh có giới hạn độ tuổi thu hút nhiều khán giả nhất trong ngày đầu tiên công chiếu, xô đổ tất cả những kỷ lục được lập bởi các bộ phim trước đó.

Thế nhưng, chỉ chưa đầy 2 tháng sau, nữ diễn viên đang được tung hô là “niềm tự hào của Hàn Quốc” lại bỗng chốc mất trắng sự nghiệp. Cô rơi xuống vực thẳm của sự ghẻ lạnh vì bị phát hiện qua lại với đạo diễn hơn mình 22 tuổi Hong Sang Soo, khi ông đã có vợ con.

Kim Min Hee trong phim "Right Now, Wrong Then" - bộ phim được coi là đã kể chính câu chuyện giữa cô và đạo diễn Hong Sang Soo

Kim Min Hee gặp Hong Sang Soo năm 2015 ở dự án điện ảnh thứ 7 trong sự nghiệp của cô: Right Now, Wrong Then. Trong phim cô vào vai một nữ họa sĩ trẻ có cuộc tình bất ngờ và sâu đậm với một đạo diễn già đã có vợ và hai con trai.

Hơn 1 năm sau đó, công chúng mới ngỡ ngàng nhận ra bộ phim - mà Hong Sang Soo làm cho cô - kể câu chuyện của chính hai người họ với một chút biến tấu. Ngay lập tức, các thùng rác khắp Seoul sau đó tràn ngập poster và ảnh của Kim Min Hee. Cô bị gọi là "con khốn giật chồng" trên mạng xã hội và trên các trang báo lá cải.

Công chúng Hàn vốn vô cùng khắt khe, cay nghiệt với những nghệ sĩ có vấn đề về đạo đức. Chuyện giật chồng, làm người thứ ba càng không bao giờ được chấp nhận. Trong khi ấy, Kim Min Hee lại phạm vào lỗi yêu người đàn ông lớn tuổi, bậc tiền bối cha chú của mình, khiến ông ruồng bỏ người vợ đầu gối tay ấp hơn 20 năm trời để chạy theo cô.

Kim Min Hee từ ngôi sao hạng A của làng giải trí bỗng chốc biến thành "con khốn giật chồng" theo cách gọi của cư dân mạng

Phong trào tẩy chay Kim Min Hee càng lên cao khi vợ đạo diễn Hong Sang Soo lên mặt báo tiết lộ, rằng chồng đã không còn chu cấp tiền cho con gái đang đi du học, kể từ khi cặp kè với Kim Min Hee. "Ông ấy nói rằng vì cả làng giải trí Hàn Quốc đã biết mối quan hệ của ông với Kim Min Hee, nên Kim không nhận được lời mời quảng cáo hay đóng phim nào nữa bởi vậy ông ấy phải chu cấp cho Kim và bù đắp cho những tổn thất kinh tế mà cô ấy đang phải gánh chịu".

Khán giả Hàn Quốc khẳng định sẽ không bao giờ tha thứ cho cô

Hiện tại, Kim bị đóng băng toàn bộ hoạt động ở trong nước. Thậm chí, khi cô đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất LHP Berlin, công chúng Hàn không ai chúc mừng cô. Trước đó, không một thương hiệu thời trang nào tài trợ quần áo và trang sức cho cô, dù họ biết bộ phim On The Beach At Night Alone rất nhiều khả năng đoạt giải.

Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng vẫn sắt đá tuyên bố, dù Kim Min Hee không ngừng được báo chí quốc tế ca ngợi, thì họ cũng không bao giờ tha thứ cho cô.