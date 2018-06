Sao nữ thích "thả rông" tiêu tan sự nghiệp vì lối sống buông thả

Chủ Nhật, ngày 10/06/2018 00:06 AM (GMT+7)

Lối sống buông thả, nổi loạn, từ đăng ảnh gợi dục, đến lộ clip thác loạn...đã khiến Sulli mất tất cả.

Tài sắc vẹn toàn, những tưởng thành công và hạnh phúc sẽ vây quanh họ suốt cuộc đời. Thế nhưng, cuộc đời vốn không như là mơ và không phải lúc nào mọi thứ chúng ta thấy cũng là sự thật. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng thì nhiều sao Hàn có đời tư tai tiếng. Tuyến bài: Quá khứ lẫy lừng của dàn mỹ nhân đình đám xứ Hàn sẽ mang đến cho độc giả câu chuyện ít biết về cuộc sống thật của họ.

Sulli từng là hiện tượng của làng giải trí xứ Hàn

Từng là hiện tượng của làng giải trí xứ Hàn với nhan sắc xinh đẹp tựa nữ thần, phong cách trong sáng và luôn nói không với scandal, Sulli của hiện tại đã trở thành “con ghẻ quốc dân” khiến những fan lâu năm nhất của cô cũng phải quay lưng. Lý do gì đã khiến một “thiên thần” như Sulli trở nên nổi loạn như bây giờ?

Sự nghiệp trải đầy hoa hồng

Sulli sinh năm 1994 trong một gia đình bình thường. Sớm phát hiện được tài năng của con gái, mẹ Sulli đã cho cô theo học lớp diễn xuất. Năm 2004, Sulli đã lần đầu bước chân lên thủ đô Seoul để bắt đầu nghiệp diễn khi mới học lớp 4.

Cô bé Sulli xinh xắn trong bộ phim đầu tiên năm 11 tuổi

Không lâu sau đó, cô bé Sulli nhỏ nhắn được giao cho vai diễn công chúa Sun Hwa trong bộ phim The Ballad Of Seodong và nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả, giúp cô bé trở thành hiện tượng của làng giải trí Hàn Quốc lúc bấy giờ. Cô bé Sulli xinh xắn, dễ thương cũng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của “ông trùm làng giải trí” Lee Soo Man và được o bế từ đó.

Năm 2005, khi mới 11 tuổi, Sulli được Lee Soo Man – nhân vật quyền lực bậc nhất làng giải trí xứ Hàn đứng cạnh và thúc giục cô bé thổi nến mừng sinh nhật lần thứ 10 của SM Entertainment.

Trong suốt những năm tháng làm thực tập sinh tại lò đào tạo thần tượng khắc nghiệt nhất Kpop, Sulli luôn được o bế như một nàng công chúa nhỏ xinh đẹp giữa hàng trăm thực tập sinh khác đang ngày đêm nỗ lực để chờ ngày được ra mắt.

Sulli ra mắt trong vai trò thành viên nhóm nhạc f(x)

Năm 2009, Sulli chính thức ra mắt với vai trò thành viên của nhóm nhạc 5 người - f(x). Nhờ ngoại hình xuất chúng, cái tên Sulli bắt đầu nổi lên như cồn. Cô nàng được chăm chút, đầu tư về hình ảnh lẫn trang phục và kỹ năng sân khấu.

Chiều cao 1m70 cùng nhan sắc và tài năng vượt trội nhanh chóng biến Sulli trở thành thần tượng của hàng ngàn thanh thiếu niên. Mỗi lần xuất hiện, người hâm mộ đều trầm trồ và reo hò tên cô. Thậm chí, mặc dù nhóm nhạc f(x) không hề được may mắn như những đứa con cưng khác của SM khi bị chính công ty chủ quản đối xử hời hợt nhưng riêng Sulli thì lại luôn được ưu ái theo một cách khác.

Sulli luôn được đối xử một cách vô cùng đặc biệt

SM liên tiếp kéo các hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh tạp chí và những dự án phim ảnh về cho cô. Giai đoạn 2009-2013, cô gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực phim ảnh. Đặc biệt, vai gái giả trai trong phim thần tượng Gửi Người Xinh Tươi (To The Beautiful You) - đóng cùng Choi Minho giúp Sulli có lượng fan đông đảo tại châu Á.

Hành trình trượt dài và trở thành “con ghẻ quốc dân”

Sulli hẹn hò với Choiza - rapper hơn cô 14 tuổi

Hành trình trượt dài của Sulli bắt đầu từ cuối năm 2013, khi cô nàng lộ ảnh hẹn hò với rapper Choiza. Mối tình này gây ra nhiều tranh cãi và bàn tán trong cộng đồng mạng bởi chênh lệch tuổi tác lên đến 14 tuổi.

Vì mải mê yêu đương, Sulli bắt đầu xao lãng sự nghiệp, chẳng mấy mặn mà với các dự án điện ảnh và hoạt động chung của nhóm. Cô bị dư luận lên án gay gắt vì có những hành vi bất thường như không cúi chào khán giả, có thái độ bất cần, hát sai lời và vũ đạo rời rạc. Trước làn sóng chỉ trích, Sulli tạm ngừng hoạt động, nhóm f(x) cũng buộc phải kết thúc quảng bá sớm và hoạt động cầm chừng chỉ với 4 thành viên.

Sulli đăng ảnh trong tư thế phản cảm

Tuy nhiên, thay vì nghỉ ngơi để kiểm điểm hành vi, Sulli lại bắt đầu nổi loạn hơn, tự do hẹn hò, thác loạn trong bar và tập tành uống rượu. Cô nàng liên tục đăng tải những hình ảnh khó hiểu, phản cảm, không mặc nội y và chụp ảnh trong tư thế gợi dục. Những nghệ sĩ từng yêu mến Sulli ngán ngẩm, fanclub ủng hộ cô nàng từ khi còn là sao nhí cũng thất vọng, những fan trung thành nhất cũng lần lượt rời bỏ cô.

Sulli tung ảnh giường chiếu với bạn trai lớn tuổi lên trang cá nhân

Năm 2015, sau 1 năm ngừng hoạt động, Sulli chính thức rời f(x). Bỏ mặc mọi chỉ trích, cô nàng tiếp tục sống phóng túng, thường xuyên xuất hiện với hình ảnh “thả rông” vòng 1, đăng ảnh giường chiếu cùng bạn trai lớn tuổi... Từ đó, Sulli và Choiza được mệnh danh là “cặp đôi bị ghét nhất Hàn Quốc”.

Choiza bị chỉ trích vì tiếp tay cho sự nổi loạn của bạn gái

Truyền thông và người hâm mộ đều cho rằng, chính Choiza đã khiến Sulli trở nên hư hỏng và có vấn đề về tâm lý. Lớn hơn bạn gái 14 tuổi, thay vì định hướng cô sống đúng mực, anh chấp nhận, thậm chí tiếp tay cho cô nổi loạn, đưa cô đến vũ trường để nhảy nhót điên loạn. Đỉnh điểm, Choiza còn sáng tác một bài hát 19+ để tặng bạn gái.

Giữa năm 2017, Sulli – Choiza – “cặp đôi bị ghét nhất Hàn Quốc” chia tay nhau sau gần 4 năm mặn nồng. Truyền thông và người hâm mộ những tưởng rằng, Sulli hậu chia tay sẽ tập trung hơn cho sự nghiệp. Chẳng ngờ, cô nàng ngay lập tức hẹn hò tình mới – giám đốc một công ty giải trí và từng là bạn của Choiza. Choiza sau đó đăng ảnh ngụ ý bị cô “cắm sừng”, sự việc gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài.

Hồi cuối năm 2017, cái tên Sulli lại đứng đầu top tìm kiếm trên mọi phương tiện truyền thông Hàn Quốc khi một đoạn video ghi lại cảnh Sulli khỏa thân khi diễn cảnh nóng với Kim Soo Hyun trong bộ phim được gắn mác 19+ - Real bị phát tán trên mạng.

Sulli vẫn là tâm điểm của những cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội

Hiện tại, Sulli đang vẫn đang là cái tên gây tranh cãi nhất nhì làng giải trí. Những hình ảnh, phát ngôn trên trang cá nhân của cô nàng luôn là tâm điểm của những cuộc tranh luận này lửa. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chỉ trích, lên án gay gắt của phần lớn truyền thông và dư luận, vẫn có những ý kiến bênh vực cô nàng, cho rằng Sulli chỉ đang cố thể hiện bản thân và nổi loạn vì tuổi đời còn quá trẻ.