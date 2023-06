Hoa hậu Kim Sa Rang vượt qua dị nghị, khẳng định tài năng

Nàng hậu quyến rũ nhất trên màn ảnh Hàn

Kim Sa Rang chính thức bước vào làng giải trí từ năm 2000 sau khi trở thành hoa hậu Hàn Quốc cùng năm. Tiếp đó, người đẹp được đại diện đi thi Hoa hậu Hoàn vũ 2001 và giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất với bộ Hanbok độc đáo. Năm 2015, cô dẫn đầu danh sách mỹ nhân sở hữu thân hình nóng bỏng nhất làng giải trí Hàn Quốc, do kênh tvN công bố.

Kim Sa Rang giành vương miện hoa hậu Hàn Quốc năm 2000

Có rất nhiều biệt danh gắn liền với Kim Sa Rang được cư dân mạng đặt cho cô, nào là “hoa hậu có vòng một đẹp nhất”, “người phụ nữ đẹp nhất Hàn Quốc”, “hoa hậu có gương mặt đẹp nhất”… Đó là những lợi thế để Kim Sa Rang bước chân vào lĩnh vực màn ảnh một cách suôn sẻ.

Bắt đầu từ những vai phụ, Kim Sa Rang từng bước khẳng định mình không phải là một “bình hoa di động” trên màn ảnh. Sau nhiều năm cố gắng, tới bộ phim Chuyện tình vượt thời gian đóng cùng So Ji Sub và Sung Yu Ri, Kim Sa Rang mới trở thành ngôi sao diễn xuất tại Hàn Quốc khi đảm nhận vai một nữ gián điệp. Tiếp đó, cô tỏa sáng trong bộ phim A love to kill bên cạnh Bi Rain, Shin Min Ah. Cô không ngại thử sức với những cảnh phim gợi cảm, níu mắt người xem. Khi hóa thân vào vai tiểu thư kiêm nữ đạo diễn quảng cáo trong Khu vườn bí mật, Kim Sa Rang toát lên vẻ kiêu kì, sang chảnh từ phong thái đi đứng, cách ăn nói cho đến thời trang. Khó có thể bỏ qua cảnh tắm trong bồn của người đẹp này khi cô khoe trọn vẻ sexy với bờ vai trần và lấp ló vòng một. Ở cảnh quay phòng tắm xông hơi cùng Ha Ji Won, nữ diễn viên một lần nữa khiến dân tình tròn mắt với màn khoe chân dài thẳng tắp khi chỉ mặc một chiếc khăn tắm quấn mình.

Kim Sa Rang với những cảnh quay nóng bỏng trong phim "Khu vườn bí mật"

Thành công trong phim truyền hình, người đẹp cũng có những vai diễn ấn tượng trên điện ảnh qua các tác phẩm Birth of a Man (2002), Love Impossible (2003), Hot for Teacher (2006)… Bên cạnh những vai phụ, nhân vật cô giáo do Kim Sa Rang đảm nhận trong Hot for Teacher thực sự là một dấu ấn với ngoại hình trẻ trung, đôi mắt quyến rũ. Tác phẩm cho thấy sự mới mẻ, tự tin của một hoa hậu khi bước chân vào làng giải trí, không ngại diện trang phục gợi cảm và thực hiện một số cảnh quay gợi tình. Vai diễn này đưa Kim Sa Rang trở thành cô giáo gợi cảm nhất màn ảnh khi đó.

Nàng hậu đóng vai cô giáo trong phim "Hot for Teacher"

Khác với nhiều người đẹp, Kim Sa Rang thường chọn lựa nhân vật theo đuổi hình tượng xinh đẹp, hiếm khi có sự “lột xác”. Việc khó tính lựa chọn kịch bản cũng khiến cô không có nhiều vai diễn chính, chủ yếu là các vai nữ phụ, khách mời. Năm 2011, cô vinh dự nhận giải Diễn viên nữ phụ xuất sắc trong bộ phim Sunny.

Tin đồn “bán dâm” và tai nạn gãy chân khiến nhiệt huyết giảm sút

Những khó khăn đối với Kim Ra Sang lại xuất phát từ chính lợi thế vóc dáng của cô. Các đạo diễn, biên kịch thường khó khăn khi chọn lựa nam chính phù hợp với nàng hậu. Trong một lần chia sẻ, Kim Sa Rang thú nhận: “Gương mặt và vóc dáng của tôi cũng là rào cản cho sự nghiệp. Tôi khó có thể đảm nhận những vai nữ tính hay cô gái chân chất”.

Khi ở tuổi 41, Kim Sa Rang vẫn rất trẻ trung, thanh lịch, như một nữ sinh

Con đường sự nghiệp tưởng như chỉ trải đầy may mắn ấy hóa ra lại không phải dành tất cả cho Kim Sa Rang. Cô cũng vấp phải những gai nhọn, đá hiểm, thậm chí là đứng trước bờ vực của sự sụp đổ hình tượng. Đó là vào thời điểm tháng 12/2013 khi showbiz Hàn rúng động trước thông tin về đường dây gái gọi cao cấp núp bóng người nổi tiếng, trong đó có 30 sao nữ liên quan. Loạt sao nữ bị vướng vào tin đồn, trong đó có Kim Sa Rang. Ngay sau đó, đại diện của cô phải lên tiếng phủ nhận những thông tin sai lệch này. Dù vậy, tin đồn bủa vây đã khiến Kim Ra Sang mệt mỏi, không còn hào hứng và nhiệt huyết. Từ hoa hậu vạn người mê, cô bỗng nhiên bị chỉ trích vì tin đồn vô căn cứ, bị netizen mỉa mai chuyên mua vui cho đại gia vì tiền. Vượt qua sóng gió, cô quyết tâm trở lại màn ảnh và thoát khỏi tai tiếng “hoa hậu bán dâm”.

Năm 2018, cô bị ngã gãy chân phải khi đi công tác tại Italy. Ngay khi xảy ra tai nạn, cô được đưa vào bệnh viện địa phương sơ cứu trước khi chuyển gấp về Hàn Quốc phẫu thuật. Sau thời gian điều trị, cô tái xuất màn ảnh vào năm 2020. Vai diễn truyền hình gần nhất của cô trong phim Báo thù kết thúc phát sóng vào tháng 1/2021.

Kim Sa Rang ít tham gia đóng phim trong những năm gần đây

Dù đã ở tuổi 45, Kim Sa Rang vẫn độc thân. Cô chọn cuộc sống đời thường giản dị khi chơi với cún cưng, nấu ăn. Cô trồng nhiều cây xanh trong căn hộ riêng ở Seoul, thích lối sống gần gũi với thiên nhiên. Mỗi sáng thức dậy, cô ngắm nhìn cây cỏ để khởi đầu một ngày thuận lợi.

Gương mặt trẻ trung của người đẹp U50 xứ Hàn

Cô thường để mặt mộc, hoặc chỉ tô son nhẹ, điểm qua lớp kem chống nắng. Dù vậy nhan sắc trẻ trung của cô vẫn luôn khiến nữ giới phải ghen tỵ. Nói về người đàn ông lý tưởng của mình, Kim Sa Rang bộc bạch cô thích kiểu người trong sáng, lanh lợi. Cô không nóng vội trong hôn nhân, muốn tìm một người thật sự đồng điệu về quan điểm sống và thấu hiểu lẫn nhau. Cô không chạnh lòng mỗi khi nghe ai đó so sánh với hội bạn chuyện lấy chồng, có con.

