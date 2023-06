Cô "vợ mới" của Doãn Quốc Đam: Trên phim khổ hạnh, ngoài đời đẹp như nàng thơ

Có không ít diễn viên đời thực trái ngược với trên phim. Nữ diễn viên Ngô Lệ Quyên là một trong những gương mặt thường xuyên được giao những vai khổ hạnh nhưng ngoài đời thường, cô có cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Lệ Quyên và Doãn Quốc Đam đảm nhận vai vợ chồng của phim "Phố trong làng" phần 1

Nhắc tới Ngô Lệ Quyên, khán giả nhớ đến vai Thương – vợ của Mến (Doãn Quốc Đam) trong phim truyền hình Phố trong làng. Khi đóng vai một người phụ nữ thôn quê chịu thương chịu khó, nhẫn nhịn dù thường xuyên bị chồng đánh đập mỗi khi lên cơn say, Lệ Quyên thừa nhận giọng nói của mình trong phim là điều khiến cô hài lòng nhất. Sinh ra ở Hà Tĩnh, hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội với hình ảnh cổ vũ bóng đá đã từng bước chứng minh tài năng diễn xuất trên màn ảnh. Ngoài ra, cô còn là một diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch.

Nếu như trong phần 1 Phố trong làng, cặp vợ chồng Mến và Thương tạo được ấn tượng với khán giả thì mới đây, nữ diễn viên đã hé lộ thêm về phần 2 của bộ phim hot này.

Hình ảnh một số diễn viên và ê-kíp đoàn phim "Làng trong phố" khai máy

- Mới đây chị chia sẻ hình ảnh khai máy phần 2 bộ phim "Phố trong làng". Chị có thể bật mí với độc giả về vai diễn mới lần này được không?

- Đúng là phần 2 của phim đã được khai máy cách đây không lâu. Quyên vẫn đảm nhận vai cô Thương, vợ anh Mến giống như trong phần 1. Thương vẫn luôn là một người phụ nữ hiền lành, nhẫn nhịn, chất phác, dù chồng có đối xử tệ bạc vẫn cam chịu vì thương các con.

- Theo chị cảm nhận trong phần 2, vai Thương – vợ của Mến sẽ có những điểm gì khác biệt với phần 1?

- Mặc dù kịch bản của phần 2 chưa ra hết nhưng Quyên cũng hy vọng vai diễn lần này sẽ có bước đột phá trong cuộc sống từ đó thay đổi tâm lý nhân vật Thương. Bởi nhiều lúc Quyên cũng đặt mình vào nhân vật, muốn Thương “bùng nổ”, đứng lên để bảo vệ bản thân. Người ta nói “Con giun xéo lắm cũng quằn”. Thêm vào đó, Quyên muốn nhân vật này sẽ bộc lộ thêm những tính cách mới mẻ để thu hút khán giả. Cuộc sống của vợ chồng Thương - Mến sẽ có nhiều tình huống đặc biệt khác khi Thương sinh con thứ hai và cả nhà lên thành phố.

Trong phần 1, nhân vật Thương bị chồng thường xuyên đánh đập, chửi mắng

- Chị có tiếp tục đồng hành với bạn diễn Doãn Quốc Đam trong vai vợ chồng như phần 1?

- Anh Doãn Quốc Đam vẫn đảm nhận vai Mến trong phim "Làng trong phố". Có lẽ vợ chồng Thương – Mến đã được khán giả yêu quý như vậy trong phần 1 nên đạo diễn đã giữ nguyên diễn viên là Quyên và anh Đam. Thêm vào đó, hai anh em đã có cơ hội hợp tác đóng chung với nhau ở phần 1 nên cũng khá hiểu ý nhau. Phần trước Quyên đã diễn cùng anh Đam nên lần này Quyên cũng muốn được diễn cùng anh ấy.

- Nhiều người thắc mắc về cái tên "Làng trong phố". Phải chăng đây là tên mới của phần 2 "Phố trong làng"?

- Đúng là "Phố trong làng" phần 2 sẽ mang một cái tên mới, dự kiến là "Làng trong phố". Như tên gọi của phim, tác phẩm sẽ xoay quanh cuộc sống của những người ở quê lên phố thị, những khó khăn, vất vả mà họ phải đối mặt và vượt qua ra sao. Quyên mong rằng bộ phim sẽ tìm được tiếng nói với khán giả khi khắc họa về đời sống chân thực của những người dân sống lam lũ từ quê lên, bắt tay vào cuộc sống mới ở thành thị. Vẫn sẽ có những giọt nước mắt và cả nụ cười trong câu chuyện bước ra từ chính đời thực đó.

Ngoài đời thường, nữ diễn viên có cuộc sống viên mãn, xinh đẹp như nàng thơ, hoàn toàn khác biệt với những vai khắc khổ trên phim

- Chị đã chuẩn bị những gì cho vai diễn lần này?

- Vai diễn lần này Quyên đã ấp ủ bởi đó là sự trở lại màn ảnh của mình sau một thời gian kể từ thành công của "Phố trong làng". Thời gian qua, mình cũng bận rộn nhiều với công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Lần này, khi được mời đóng tiếp ở phần 2, Quyên được lãnh đạo của Nhà hát tạo mọi điều kiện để có thể thỏa sức đam mê với diễn xuất. Khi bắt tay vào vai diễn mới, Quyên tích lũy kinh nghiệm từ việc quan sát chính đời sống những người dân tỉnh lẻ hay nông thôn lên Hà Nội sống, đồng thời cũng chuẩn bị trang phục sao cho khác hơn với phần 1. Quyên cũng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt vai diễn mới để không phụ lòng mong mỏi của khán giả. Trong phần 2, điều mình tâm đắc là nhân vật Thương vẫn giữ được giọng Hà Tĩnh như phần 1. Quyên luôn yêu mến giọng nói quê hương mình nên mỗi khi đảm nhận một vai diễn được yêu cầu nói giọng quê hương, mình rất vui.

- Lần này, cô Thương có còn giữ hình ảnh một người vợ cam chịu, bị đánh liên tục như phần 1 hay sẽ hoàn toàn khác biệt?

- Về phần kịch bản mới chỉ có 7 tập nên Quyên cũng chưa thể nói rõ về nội dung chi tiết.

Doãn Quốc Đam, Duy Hưng (phải) cùng tham gia "Làng trong phố"

- Khán giả thấy sự xuất hiện của nam diễn viên Duy Hưng trong hình ảnh chị chia sẻ về buổi khai máy. Chị nhận xét thế nào về bạn diễn Duy Hưng?

- Anh Duy Hưng là một người rất hoà đồng, cởi mở với mọi người. Anh lại có chuyên môn tốt, diễn xuất chuyên nghiệp nên rất đáng để học hỏi.

- Đóng vai khắc khổ trong phim, chị thấy khó và dễ ở điểm nào?

- Điều quan trọng là mình không được sợ xấu khi đóng vai khắc khổ. Bản thân một khi đã hoá thân vào nhân vật phải thật tròn trịa về tạo hình, tâm lý lẫn cảm xúc. Quyên có một nguyên tắc là khi đã vào set quay, mình sẽ nhập tâm 100% vào nhân vật, coi mình là cô Thương trong phim luôn.

- Chị nhận xét thế nào về hai bạn diễn nhí đóng vai con của chị trong phần 2?

- Vai Tình do bé Tú An An đóng thì Quyên đã vô cùng thân thuộc. Bé có lối diễn xuất tự nhiên và giàu cảm xúc, còn bé Trí (Men) thì Quyên cũng chưa được biết nhiều vì chưa có nhiều phân đoạn diễn chung.

- Cám ơn chị về những chia sẻ!

