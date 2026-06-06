Khán giả Trung Quốc bất bình khi màn biểu diễn của Trang Pháp bị chấm thấp điểm

Trong đêm công diễn vừa phát sóng của chương trình Đạp gió 2026, ca sĩ Trang Pháp đã có màn phối hợp cùng các nghệ sĩ Trung Quốc gồm Lý Tâm Khiết, Từ Mộng Khiết và Hà Tuyên Lâm qua ca khúc "DNA".

Lấy cảm hứng từ hình tượng "điệp viên", tiết mục DNA mang đến không gian âm nhạc vừa bí ẩn, vừa mạnh mẽ. Với giai điệu lôi cuốn sẵn có, ca khúc được làm mới thông qua phần X-part do chính Trang Pháp đảm nhiệm viết lời và thể hiện bằng rap tiếng Anh.

Trang Pháp trong tiết mục "DNA" tại đêm thi vừa qua. (Ảnh: EKCC)

Bên cạnh phần âm nhạc, kỹ thuật dàn dựng vũ đạo của DNA cũng trở thành tâm điểm chú ý khi áp dụng nhiều kỹ thuật sân khấu có độ khó cao, bao gồm: đu dây trên không đòi hỏi sự chính xác và giữ thăng bằng tốt; Tổ hợp múa cột ngang và ngã người 180 độ từ cột xuống đất yêu cầu thể lực, sự dũng cảm và sự kết hợp ăn ý tuyệt đối giữa các thành viên; song song với đó là sự dung hòa giữa những chuyển động quyến rũ và các tổ hợp động tác mạnh mẽ, dứt khoát.

Dù được đông đảo khán giả đánh giá là một trong những đội có màn trình diễn xuất sắc và bùng nổ nhất tại Công diễn 4, đội Trang Pháp chỉ nhận được 838 điểm. Kết quả này khiến nhiều người ngỡ ngàng và tạo nên nhiều cuộc tranh cãi sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc, khi nhiều khán giả cho rằng hiệu ứng sân khấu, độ khó chuyên môn và sức lan tỏa của tiết mục chưa được phản ánh tương xứng qua điểm số.

"Màn trình diễn phức tạp, hoàn hảo nhưng lại bị chấm thấp điểm hơn các nhóm có giọng hát kém"; "Tôi thực sự bất ngờ khi đội DNA chỉ nhận 838 điểm. Bốn cô gái đều làm quá tốt" - một số bình luận viết.

Từ khóa “DNA quá ngầu” vươn lên Top 1 Hot Search bảng tổng hợp và Top 2 bảng giải trí trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Không chỉ là nghệ sĩ nước ngoài duy nhất của mùa giải năm nay, Trang Pháp còn là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tạo nên chủ đề đạt mức độ "bạo hot" (có lượt bàn luận hàng đầu) trên nền tảng này với 15 triệu lượt thảo luận trên Weibo và gần 100 lượt thảo luận trên tổng nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Bài hát DNA cũng là bài hát đạt độ phủ sóng mạnh mẽ đầu tiên của chương trình.

Đạp gió (Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng) là chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ ngôi sao do Mango TV thực hiện, lên sóng năm 2020. Show quy tụ các nghệ sĩ ở nhiều thế hệ, họ cùng tham gia tập luyện, sau đó biểu diễn chung trong một nhóm nhạc. Tại mùa thi năm nay, Trang Pháp là đại diện duy nhất của Việt Nam. Hiện cô là một trong những nghệ sĩ tham gia cuộc thi được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội xứ Trung.