Hệ lụy từ vụ diễn viên Lâm Thái ăn trộm túi của Hoa hậu Mexico

Miss Cosmo bị ảnh hưởng

Miss Cosmo Mexico trong các hoạt động tại Việt Nam.

Sự việc Miss Cosmo Mexico - Leon Yuriar Angela - bị ăn trộm túi xách không chỉ gây xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp trong nước mà được nhiều chuyên trang quốc tế cập nhật. Nhiều bình luận trái chiều về sự việc, trong đó có những ý kiến tỏ ra quan ngại về tình hình an ninh sau hậu trường của một cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Sự việc đã ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín, danh tiếng của ban tổ chức Miss Cosmo. Hành động của diễn viên Lâm Thái là 'con sâu làm rầu nồi canh', phá hỏng nỗ lực tổ chức một cuộc thi quốc tế quy mô, chuyên nghiệp.

Chỉ sau vài giờ bị ăn trộm túi xách, lực lượng công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã truy tìm và bắt được đối tượng, lấy lại tài sản cho Hoa hậu Mexico. Ban tổ chức Miss Cosmo cũng nỗ lực phối hợp, hỗ trợ người đẹp trong quá trình tìm lại tài sản.

Trên trang cá nhân, Leon Yuriar Angela chia sẻ: “Đó là quá trình khó khăn nhưng lại diễn ra đáng kinh ngạc trong thời gian rất ngắn. Tôi vô cùng biết ơn đội ngũ của Miss Cosmo vì đã không để tôi một mình, luôn đồng hành cùng tôi suốt quá trình này”.

Dù vậy, đây được xem là bài học với ban tổ chức trong khâu kiểm duyệt và vận hành nhân sự. Trao đổi với Tiền Phong , đại diện truyền thông của cuộc thi Miss Cosmo cho biết đã nỗ lực phối hợp với công an địa phương để giải quyết sự việc trong thời gian nhanh nhất, không làm ảnh hưởng tới uy tín cuộc thi.

Phía Miss Cosmo nói sau khi sự việc được giải quyết ổn thỏa, ban tổ chức muốn tập trung truyền thông các thông tin tích cực, tôn vinh hành trình của các thí sinh tại cuộc thi năm nay. Ban tổ chức cũng cho biết Miss Cosmo Mexico rất cảm kích và đã lấy lại tinh thần cho các hoạt động tiếp theo ở cuộc thi.

Làm xấu hình ảnh du lịch Đà Lạt

Sự việc ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch Đà Lạt.

Ở góc độ khác, hành động của diễn viên Lâm Thái đã ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của du lịch Đà Lạt. Theo công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, trong vụ việc này, bị hại là người ngoại quốc, nổi tiếng, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của địa phương, đất nước nên cơ quan chức năng sẽ xem xét lại tình tiết tăng nặng.

Phần thi trang phục dân tộc của cuộc thi Miss Cosmo 2025 kết hợp với carnival show - hoạt động thuộc khuôn khổ Lễ hội trà quốc tế - World T.E.A Fest 2025 diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt. Sự kiện có sự tham gia của hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế.

Vụ việc Hoa hậu Mexico bị ăn trộm túi xách được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông, mạng xã hội được cho là làm dấy lên những lo ngại về vấn đề an toàn của các du khách đang tham gia lễ hội.

Tuy nhiên, sự vào cuộc quyết liệt và nhanh chóng của cơ quan chức năng đã lấy lại niềm tin cho các du khách đến với Đà Lạt lần này. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Mexico cũng chia sẻ: “Người ta nói rằng ở Việt Nam, trộm cắp không phải là điều thường xảy ra nhờ vào an ninh và hệ thống camera mà họ dùng để theo dõi từng bước nếu có vấn đề. Nền tư pháp ở đây rất nghiêm, tôi nghĩ đó là một phần của văn hóa và sự tôn trọng mà họ xem như nền tảng”.

Sự việc lần này được xem là bài học cho ban tổ chức trong việc thắt chặt an ninh cho các hoạt động lễ hội lớn, quy tụ đông người. Trên mạng xã hội, diễn viên Lâm Thái đang nhận nhiều chỉ trích vì hành động làm xấu hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.