Hàng nghìn người đổ về sân vận động Mỹ Đình, giao thông ùn tắc

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong lúc 15h ngày 6/12, lượng người đổ về sân vận động (SVĐ) quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội ngày càng đông. Giao thông khu vực cổng vào SVĐ chật ních dòng người, xe máy và ôtô nhích từng bước.

Nhóm bạn trẻ mặc kín, quấn khăn len đi xe máy vào sân vận động chờ đổi vé. Nhiệt độ ngoài trời đang vào khoảng 16-20 độ C.

Giới trẻ tụ tập đông quanh khu vực đổi vé. Người xem muốn giành được vé đẹp, nhất là ở khu vực vé đứng fanzone, gần sân khấu để tương tác với các anh trai.

Có khán giả đổi được vé sớm, ung dung vào khu vực ghế ngồi, đợi show bắt đầu lúc 19h. Số khác tranh thủ tạo dáng ngoài khu vực đổi vé để ghi lại khoảnh khắc thưởng thức show.

Khung cảnh fan ngồi la liệt trước sân vận động Mỹ Đình. Người dân sẵn sàng đến trước vài tiếng để có chỗ ngồi đẹp. Số khác đầu tư in sticker các anh trai làm phụ kiện đội đầu. Trong ảnh là fan của Quang Hùng Master D (phải), một trong những anh trai được chú ý nhất Anh trai say hi.

Do thời tiết se lạnh, khán giả được dịp đầu tư váy áo đến thưởng thức live concert.

Người xem đầu tư băng rôn, phụ kiện để cổ vũ 30 anh trai.

Minh Anh (21 tuổi) và Đào Yên (23 tuổi) bắt xe từ Hải Phòng đến Hà Nội xem show. Cả hai đến SVĐ Mỹ Đình lúc 15h. Minh Anh và Đào Yên nói họ không vội dù biết khán giả đổ về sân vận động rất đông. "Chúng tôi chỉ bất ngờ khi thời tiết trở lạnh khá nhanh, không ngờ lại rét thế này". Minh Anh và Đào Yên mua cặp vé VIP trị giá 4,4 triệu đồng.

Chị Lê Thanh Huyền (35 tuổi, Hà Nội) đưa con gái Hạnh Chi tham gia concert Anh trai say hi. Chị Huyền chọn vé ngồi để hai mẹ con thoải mái xem show. "Mình không cấm cản con đu thần tượng vì ai cũng có sở thích, đam mê riêng. Với mình chương trình đem đến cho con những giây phút thư giãn sau khi học hành căng thẳng", chị Huyền chia sẻ. Cả hai cùng nhau học và nhảy theo những ca khúc trong chương trình.

Khán giả show Anh trai say hi biến sân vận động Mỹ Đình thành sàn diễn thời trang khi đầu tư mạnh về trang phục, phụ kiện và cách trang điểm.

Một khán giả diện trang phục khoe dáng giữa thời tiết 16 độ C của Hà Nội.

