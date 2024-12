Hàng nghìn người đứng chờ từ 5h sáng ở sân Mỹ Đình

Từ 5h sáng, rất đông khán giả đã có mặt xếp hàng đổi vòng tay ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), chuẩn bị concert Anh trai say hi tối 7/12. Những người đến sớm hầu hết mua hạng vé đứng fanzone, đứng gần sân khấu, cần vị trí đẹp để tương tác với thần tượng. Ảnh: Facebook.

Quang cảnh khu vực đổi vé đã kín người. Theo BTC, giờ bắt đầu xếp hàng lúc 11h30, thủ tục check-in từ 12h-19h30. Ảnh: BTC.

Thời tiết tại Hà Nội lúc này ở mức 20 độ C, tại Mỹ Đình xuất hiện mưa nhỏ. Ảnh: BTC.

Concert thứ ba của show Anh trai yêu cầu người tham dự từ 14 đến dưới 18 tuổi phải có người giám hộ (trên 21 tuổi) đi cùng. Một người giám hộ được phép bảo lãnh tối đa 2 người. Ảnh: BTC.

Dàn Anh trai được người hâm mộ chuẩn bị các dự án chào đón phía ngoài sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: BTC.

Tối 6/12, tại buổi tổng duyệt, NSND Xuân Bắc - Cục Trưởng Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn và ông Trần Hướng Dương, ông Hà Mạnh Thắng - Phó Cục Trưởng Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến thăm, tặng hoa và gửi lời chúc concert Anh trai say hi ở Hà Nội. Ảnh: BTC.

Các anh trai tổng duyệt đến 3-4h sáng, gấp rút chuẩn bị cho hai đêm concert ở Thủ đô. Ảnh: BTC

Theo ông Đinh Bá Thành, hai đêm nhạc Anh trai say hi ở Mỹ Đình dự kiến đón hơn 100.000 khán giả, vượt concert Born Pink của BlackPink tại Hà Nội (hơn 63.000 khán giả). Giá vé đêm nhạc Anh trai say hi dao động từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng. Hạng cao nhất được phục vụ ăn uống, giao lưu cùng các nghệ sĩ. Ảnh: BTC.

