Hàng nghìn người đứng suốt 10 tiếng chờ Bi Rain ở TPHCM

Waterbomb TPHCM 2025 day 1 kết thúc với nhiều lời khen về độ đầu tư sân khấu, sự chịu chơi của dàn nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc và Việt Nam. Với format sân khấu âm nhạc kết hợp bắn súng nước - loại hình còn khá xa lạ với khán giả trong nước. Đổi lại, sự tương tác và phần biểu diễn ấn tượng của nghệ sĩ khiến mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh, thông tin về đêm nhạc nước.

Chương trình ngày 15/11 kéo dài 10 tiếng, Min trình diễn mở màn. Nữ ca sĩ nhận nhiều lời khen về phong cách khi đọ sắc cùng dàn sao Hàn. Cô trình bày loạt hit như Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế, Trên tình bạn dưới tình yêu, (từng là) Boyfriend, Girlfriend… khuấy động sân khấu.

Bốn thành viên của nhóm Triple S có phần giới thiệu, trò chuyện cùng khán giả trước buổi diễn. Nhóm nhạc Kpop mang đến mashup loạt ca khúc sôi động.

Theo format Waterbomb TPHCM 2025, sân khấu sẽ thả bom nước sau hai phần trình diễn. Các thành viên nhóm Triple S nhiệt tình tương tác với khán giả. Đây cũng là điểm đặc biệt giúp lễ hội nhạc nước phát triển mạnh trong thời gian gần đây ở Thái Lan, Việt Nam.

Nhóm Tempest mang đến loạt tiết mục sôi động như Bad News, Dangerous. Các thành viên cũng tranh thủ diện trang phục mỏng, bắt khoảnh khắc bom nước trên sân khấu để khoe hình thể.

Phần trình diễn của Tempest nhận được nhiều sự chú ý khi toàn bộ thành viên thể hiện Sóng tình bằng tiếng Việt. Nhóm nhạc Hàn Quốc biết cách lấy lòng fan, luôn kèm theo ca khúc Vpop khi sang Việt Nam biểu diễn. Trước Sóng tình, Chiếc khăn gió ấm phiên bản Tempest viral khắp các diễn đàn, nhận nhiều đánh giá tích cực.

Nhóm nhạc Hàn Quốc nhận nhiều sự cổ vũ từ khán giả nhờ sự dẫn dắt và kết nối của idol người Việt Nam Hanbin (Ngô Ngọc Hưng).

tlinh là nghệ sĩ tiếp theo trình diễn trên sân khấu nhạc nước. Cô mang loạt ca khúc sôi động như Phóng Zìn Zìn, Love Game, Ghệ iu dấu của em ơi, Teen Sái Cổ... Nữ ca sĩ xuất hiện với phong cách đậm chất manga, biểu diễn vui nhộn và có nhiều tương tác với khán giả.

Dương Domic được giao nhiệm vụ tiếp nối Tlinh điều phối chương trình. Anh gây chú ý khi ban đầu mặc áo choàng tắm lòe loẹt, sau đó lột áo ngay trên sân khấu, trở lại hình ảnh phong độ thường thấy. Dương Domic cũng có màn cởi áo giống Hieuthuhai, nhưng lại viral theo hướng gây cười. Khán giả nói nam ca sĩ "dám chơi nhưng không dám chịu", muốn hòa theo nhịp của Waterbomb nhưng chỉ dám cởi áo khi đã vào đến cánh gà sân khấu.

Shownu (trái) và Shownu - Hyungwon của Monsta X diện phong cách crop-top độc lạ, chủ đích khoe hình thể và phần vũ đạo hấp dẫn. Màn trình diễn của hai ngôi sao Hàn Quốc cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người xem.

Kwon Eunbi xuất hiện với phong cách trình diễn gợi cảm, tái hiện điệu lắc hông trong Crazy in Love đạt 70 triệu lượt xem tại Waterbomb Seoul, một bước đưa cô đến danh hiệu Nữ thần Waterbomb thế hệ mới.

Sự xuất hiện của Dara - một trong ba tiết mục cuối của đêm diễn kéo dài 10 tiếng - khuấy động toàn bộ khu vực diễn ra nhạc nước. Thành viên 2NE1 làm sống lại thời hoàng kim của Kpop thế hệ 8X, 9X với loạt hit Kiss, I Am The Best, Come Back Home… Cô cũng gây bất ngờ khi nhảy trên nền nhạc See tình, bên dưới là sự hò reo của hàng nghìn người.

Tiền Phong ghi nhận toàn bộ sân khấu Waterbomb bùng nổ, khán giả đồng loạt gọi tên Hieuthuhai khi nam rapper xuất hiện. Nam ca sĩ biểu diễn các ca khúc quen thuộc như No love no life, Hẹn gặp em dưới ánh trăng, Walk... Cả khán đài gần như hòa giọng cùng Hieuthuhai ở ca khúc Ngủ một mình. Đây cũng là tiết mục được tương tác nhiều nhất đêm nhạc dài 10 tiếng.

Sau khi biểu diễn cuồng nhiệt dưới làn nước, Hieuthuhai nói anh muốn đền đáp sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Nam ca sĩ bất ngờ vén áo khoe hình thể, tạo làn sóng reo hò lớn chưa từng thấy ở chương trình năm nay.

Bi Rain cũng không kém cạnh khi đảm nhận nghệ sĩ kết show Waterbomb 2025. Khán giả phải chờ đến 10 tiếng để được gặp Bi Rain trình diễn 30 phút. Anh không khiến người xem thất vọng khi mang đến loạt vũ đạo bắt mắt.

Không để khán giả chờ lâu, Bi Rain nhanh chóng vén áo khoe cơ bụng, tiếp tục phần trình diễn âm nhạc, vũ đạo kết hợp khoe hình thể. Những phần xé áo và khoe cơ bắp của Bi Rain được khán giả gọi là "đặc sản của Waterbomb". Ngôi sao Hàn Quốc từng gây bão với hình ảnh tương tự tại \Waterbomb Sokcho vào tháng 8/2024.

Toàn cảnh buổi nhạc nước dài 10 tiếng tại TPHCM. Người xem đứng dưới nước 10 tiếng liên tục để có cơ hội tương tác cùng nghệ sĩ.

Chiều 16/11, Waterbomb day 2 tiếp tục diễn ra ở khu Vạn Phúc City. Dàn nghệ sĩ Hàn Quốc gồm Jay Park, Hwasa, B.I, EXID... đã có mặt tại Việt Nam, chuẩn bị cho màn bắn pháo nước, khoe vũ đạo gợi cảm chiều 16/11.