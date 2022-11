Hamlet Trương kết hợp cùng nghệ sĩ trẻ trong vở nhạc kịch đặc biệt

Không khiến khán giả thất vọng, host Hamlet Trương đã dẫn dắt và đưa người xem đi đến nhiều cung bậc cảm xúc.

Với chủ đề “Phố không màu”, chương trình nghệ thuật Thành phố tình yêu - Lively Saigon mang đến một không gian âm nhạc ấm cúng, gần gũi nhưng cũng không kém phần sôi động tại Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM.

Hamlet Trương được biết đến là một ca sĩ – nhạc sĩ – nhà văn với những ca khúc gắn liền với các bạn trẻ. Tối 26/11, trong chương trình nghệ thuật Thành phố tình yêu - Lively Saigon số thứ 5 diễn ra trong khuôn viên Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM, Hamlet Trương xuất hiện với vai trò host và biểu diễn cùng các ca sĩ trẻ, đem lại một trải nghiệm đầy ấn tượng cho khán giả.

Hamlet Trương trong chương trình nghệ thuật Thành phố tình yêu - Lively Saigon

Ban tổ chức đã biến một góc khuôn viên thư viện thành sân khấu ca nhạc gần gũi, phù hợp với không gian. Điểm nhấn gây chú ý là những chiếc ghế đá và diễn viên quần chúng tái hiện các quán hàng ăn thời sinh viên như xe cá viên chiên, gánh bánh tráng trộn, xe bán nước giải khát...

Xuất hiện ấn tượng khi từ trong thư viện bước ra, Hamlet Trương cùng người dẫn chuyện Trọng Đức (nghệ danh Đức Mập) khiến khán giả tò mò vì không biết hai nghệ sĩ sẽ kể câu chuyện gì tại thư viện. Không khiến khán giả thất vọng, host Hamlet Trương đã dẫn dắt và đưa người xem đi đến nhiều cung bậc cảm xúc.

Hamlet Trương chia sẻ: "Là một nhà văn, đồng thời cũng là một ca sĩ, nhạc sĩ, mỗi lần đến Thư viện Khoa học tổng hợp tôi mang nhiều cảm xúc, không lần nào giống lần nào".

Anh mang đến những ca khúc gắn liền tên tuổi

Trong vở nhạc kịch, Hamlet Trương đã đem đến 3 ca khúc gợi lại nhiều ký ức cho người xem: “Tuyết rơi mùa hè”, “Người yêu cũ có người yêu mới”, “Người đứng sau hạnh phúc”. Với chất giọng ấm áp, khán giả được dịp đắm chìm trong không gian âm nhạc mà Hamlet Trương tạo ra.

Được biết, trong số thứ 5 của chương trình nghệ thuật Thành phố tình yêu - Lively Saigon này, nhà sản xuất J Trần đảm nhận vai trò đạo diễn âm nhạc và kịch bản. Sau thành công của The Cover Show mùa 1 và The Only mùa 1, chương trình tối qua đã được nhà sản xuất J Trần dàn dựng mới mẻ và đầy cảm xúc qua những câu chuyện về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi…

