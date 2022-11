Sự thật hình ảnh NS Thương Tín ngồi vật vờ dưới chân cầu trong mùa World Cup

Cư dân mạng bàn tán xôn xao nhưng sự thật không phải như những gì mọi người lầm tưởng.

Hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín gắn liền với những bộ phim nổi tiếng như Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn... Đi qua thời huy hoàng, ông giờ đây tuổi già sức yếu nhưng vẫn cố bám trụ trên TP. HCM. Mới đây nhất, trên diễn đàn mạng, hình ảnh Thương Tín ngồi thất thần ở cầu vượt Hoàng Hoa Thám - Tân Bình được một người dân chụp lại được. "Thật buồn vì chú cũng từng có những tháng năm huy hoàng" - một Fanpage đăng tải hình ảnh này kèm theo lời cảm thán.

Hình ảnh Thương Tín ngồi thất thần ở cầu vượt Hoàng Hoa Thám (Ảnh: Phi Thiên)

Phía dưới có nhiều bình luận bày tỏ tiếc nuối cho Thương Tín vì ông từng có một thời là ngôi sao nổi tiếng, thù lao tính bằng cây vàng. "Bài học cho nhiều người khi có tiền không tu chí, ăn chơi cờ bạc… rồi cuối cùng còn lại tấm thân tàn!" - một bình luận nhận được 1,3 nghìn lượt like đồng tình. Bên cạnh đó, có không ít cư dân mạng bán tín bán nghi đưa ra những comment tiêu cực khi hình ảnh Thương Tín thất thần ở chân cầu được đăng đúng vào dịp World Cup.

Hình ảnh nam diễn viên khi còn trẻ

Chia sẻ về điều này, nhạc sĩ Tô Hiếu - người đang nhận giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tín - cho hay: "Cách đây cũng hơn nửa tháng, chú bị té xe. Chú đang chạy xe, tự nhiên xây xẩm mặt mày và té xuống. Cũng may có người đưa chú vô khách sạn nghỉ ngơi, khi chú khoẻ, chú gọi tôi đón về. Chú chỉ bị trầy xước thôi. Từ hôm bị đến nay chú ổn rồi. Do ở nhà không đi đâu nên tôi cũng an tâm".

Nhạc sĩ Tô Hiếu giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tín khi ông gặp khó khăn

Khoảng tháng 5, tháng 6 năm nay, nhạc sĩ Tô Hiếu đã nhận lời giúp đỡ Thương Tín. Nam diễn viên Biệt động Sài Gòn chủ động tìm đến nhờ cậy nên anh đồng ý. Từ đó, Thương Tín ở lại nhà của Tô Hiếu cùng với 3 người bạn cùng độ tuổi vốn được nam nhạc sĩ cưu mang trước đây. 4 người bạn già cùng nhau nấu ăn, trò chuyện và dọn dẹp nhà cửa. Tô Hiếu là người coi trọng tình nghĩa nên dù biết Thương Tín từng có những động thái không đúng với diễn viên Trịnh Kim Chi, nhưng anh vẫn muốn để ông ở lại nhà, lo lắng tiền chi phí sinh hoạt vì biết ông gặp khó khăn.

Tháng 8 vừa qua, nghệ sĩ Thương Tín cũng góp giọng hát trong một đám cưới ở Hà Tiên. Nhạc sĩ Tô Hiếu là người kết nối giúp Thương Tín có được cơ hội đi hát kiếm tiền. Anh kể: “Họ biết Tô Hiếu là bầu show, nên họ chọn tôi đưa các ca sĩ, nghệ sĩ xuống diễn trong tiệc cưới gia đình ở Hà Tiên. Lúc đầu tôi có đề xuất với họ cho Thương Tín hát. Mới đầu họ cũng chưa chịu vì họ nói, hồi nào giờ chỉ biết Thương Tín đóng phim chứ đâu nghe hát hò. Tôi thuyết phục với họ Thương Tín hát hay lắm, làm cho họ tò mò và đồng ý. Thương Tín hát, họ vỗ tay nhiều lắm, còn tặng hoa kèm tiền. Anh ấy vui lắm và nói cảm ơn tôi nhiều”.

Nghệ sĩ Thương Tín vẫn giữ được giọng hát khi tuổi đã cao

Gần đây Thương Tín cũng được đạo diễn mời đóng vai phụ trong phim Culi không bao giờ khóc. Ông vào vai một người cha già bị bệnh, dù đã già yếu nhưng vẫn cố gắng tới tham dự tiệc cưới của người con. Cát-xê ông nhận được khoảng 20 triệu đồng nhưng phải chi trả cho việc chữa đôi chân bị đau.

Thương Tín sinh năm 1956, là tài tử nổi tiếng một thời trên màn ảnh Việt khi đóng gần 200 bộ phim. Thời hoàng kim của ông vào những năm 1980, 1990... Từng ở đỉnh cao nhưng sự nghiệp của ông xuống dốc khi Thương Tín rơi vào những cuộc chơi đỏ đen. Khi ở tuổi 58, ông bất ngờ chia sẻ việc lấy vợ kém 32 tuổi và thêm một lần lên chức bố. Tháng 2 năm ngoái, ông bị đột quỵ và được may mắn đưa vào bệnh viện kịp thời.

