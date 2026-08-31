Hai nam vương hẹn hò á hậu, diễn viên

Trang St Headlines đưa tin 4 nghệ sĩ xứ Hương Cảng là La Thiên Vũ, Trần Ý Đức, Hoàng Kiến Đông và Lương Khải Tình bị bắt gặp cùng tới Nhà thi đấu Hong Kong, Trung Quốc (gọi tắt là Hồng Quán). Truyền thông cho rằng đây là cuộc hẹn hò đôi thú vị giữa hai cặp La Thiên Vũ - Trần Ý Đức và Hoàng Kiến Đông - Lương Khải Tình.

Trước đó, La Thiên Vũ và Trần Ý Đức thường xuyên bị bắt gặp đi chơi và đồng hành trong các sự kiện cả công khai lẫn riêng tư, từ năm 2024. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc chính thức ở bên nhau thì cả hai chưa đưa ra tuyên bố rõ ràng.

La Thiên Vũ và Trần Ý Đức hẹn hò kín đáo nhiều năm.

Việc khán giả chụp được hình ảnh La Thiên Vũ và Trần Ý Đức tay trong tay đi nghe nhạc được coi là lời công khai ngầm của họ. Truyền thông Hong Kong cho biết La Thiên Vũ và Trần Ý Đức hẹn hò một thời gian khá dài và đã lên kế hoạch kết hôn. Họ đã ra mắt hai bên gia đình và nhận được sự ủng hộ từ người thân.

La Thiên Vũ (sinh năm 1987) từng tham gia cuộc thi Nam vương Hong Kong 2008. Anh nằm trong nhóm Tân Ngũ hổ tướng của TVB. Năm 2020, tên tuổi La Thiên Vũ được nâng tầm sau thành công của tác phẩm Chuyện tình Hong Kong, Mái ấm gia đình. Vai diễn trong phim giúp anh vào đề cử danh hiệu Thị đế (Nam diễn viên chính xuất sắc) tại Lễ trao giải thường niên TVB.

Anh còn được đặt biệt danh là "Máy gặt hái Nữ thần" vì từng hẹn hò Hoa hậu Hong Kong 2018 - Trần Hiểu Hoa và nữ diễn viên Cẩu Tuệ Vân.

Trần Ý Đức (1998), tốt nghiệp Khoa Báo chí và Văn học tại Đại học Trung Văn Hong Kong. Cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 2021 và dừng lại ở Top 8. Năm 2022, Trần Ý Đức giành giải ba trong chương trình Hoa hậu Hong Kong tái đắc cử của TVB.

Trần Ý Đức ký hợp đồng làm người dẫn chương trình cho đài TVB, được mệnh danh là Nữ thần Đông Trương (Người dẫn chương trình tin tức tổng hợp rating cao nhất của đài TVB). Người đẹp đang có sự nghiệp nở rộ. Cô từng được đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình Lễ trao giải TVB 2024.

Trong diễn xuất, Trần Ý Đức cũng từng giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Trần Ý Đức còn sở hữu giọng hát trong trẻo, ngọt ngào được khán giả yêu thích.

Hoàng Kiến Đông và Á hậu Hong Kong Lương Khải Tình đi cùng bộ đôi La Thiên Vũ vì vậy bị nghi là đang tìm hiểu nhau.

Ngoài ra, bộ đôi còn lại cũng được quan tâm không kém là MC, nghệ sĩ Hoàng Kiến Đông (1981) và Á hậu Hong Kong Lương Khải Tình (1996). Hoàng Kiến Đông là Nam vương Hong Kong 2011. Lương Khải Tình cũng giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2021. Người đẹp tốt nghiệp ở Anh ngành Quản trị khách sạn, lấy bằng thạc sĩ tại Hong Kong, trước khi thi hoa hậu, cô là nhân viên marketing.

Dù không giành ngôi vị cao nhất nhưng Lương Khải Tình được khán giả yêu thích và truyền thông đánh giá là có nhan sắc nổi bật hơn hoa hậu Tống Uyển Dĩnh.