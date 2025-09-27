Một nam ca sĩ Việt Nam gây tranh cãi trên MXH Trung Quốc

Ngày 26/9, trên mạng xã hội Sina Weibo, chủ đề "Lưu Vũ bị nghệ sĩ Việt Nam đạo nhái tạo hình" lọt vào top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất với hơn 12 triệu lượt đọc, 10.000 lượt thảo luận. Trong đó, có nhiều bình luận chỉ trích ca sĩ Việt Nam Gemini Hùng Huỳnh vì nghi ngờ anh đạo nhái trang phục.

Trong các bình luận trên MXH Weibo, khán giả Trung Quốc cho rằng trang phục của Lưu Vũ được thiết kế riêng với ý nghĩa quảng bá văn hóa truyền thống Trung Quốc. Chính vì vậy, trang phục không phù hợp để nghệ sĩ nước khác sử dụng.

Hùng Huỳnh bị chỉ trích thậm tệ vì đạo nhái trang phục của ca sĩ Trung Quốc Lưu Vũ.

Trong fan meeting gần đây, Gemini Hùng Huỳnh đã mặc bộ Hán phục rất giống Lưu Vũ. Không những vậy, trong quá trình biểu diễn, nam ca sĩ còn cởi áo khoe cơ bắp. Rất nhiều khán giả không đồng tình với hành động của Gemini Hùng Huỳnh. Trên cả các trang MXH Việt Nam và Trung Quốc, anh đều bị chỉ trích khiến nước nhà nhục nhã.

Đây không phải lần đầu Gemini Hùng Huỳnh có hành vi đạo nhái nghệ sĩ khác. Tháng 12/2024, Hùng Huỳnh cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Chẳng thể nhắm mắt. Tuy nhiên sau đó, MV tạo tranh luận vì có nhiều cảnh quay gợi nhớ đến Standing next to you của Jungkook (BTS), ra mắt vào cuối năm 2023.

Trong MV của Hùng Huỳnh, khán giả cho rằng bối cảnh, trang phục đến góc quay đều có điểm tương đồng với sản phẩm của ngôi sao đình đám xứ kim chi. Ở buổi ra mắt trước truyền thông, Hùng Huỳnh diện bộ gile xám trình diễn. Một số ý kiến nhận xét vũ đạo của anh tạo liên tưởng đến MV của em út BTS.

Hùng Huỳnh từng phải xin lỗi, xóa MV vì đạo nhái Jungkook.

Sau đó, hình ảnh quảng bá của Hùng Huỳnh cũng giống Jungkook trong Standing next to you tới 80%. Hành động copy-paste này thậm chí khiến cộng đồng fan quốc tế của Jungkook nổi giận. Trên Twitter, từ khóa "Stop copying BTS" (ngừng sao chép BTS - PV), "Jungkook", "Gemini Hùng Huỳnh" trở thành trending tại khu vực Việt Nam với hàng trăm nghìn lượt tiếp cận. Sau đó, Hùng Huỳnh phải lên tiếng xin lỗi và xóa MV.

Hùng Huỳnh tên đầy đủ là Huỳnh Hoàng Hùng, sinh năm 1999 ở Đồng Nai. Anh tham gia Anh trai say hi mùa 1 với thế mạnh nổi trội về vũ đạo. Hùng Huỳnh từng tham gia show sống còn của Trung Quốc là Asia Super Young.