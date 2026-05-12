Cách cứu “Đại tiệc trăng máu 8” giữa tâm bão scandal Miu Lê?

Giữa lúc thông tin ca sĩ, diễn viên Miu Lê bị điều tra vì nghi liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gây chấn động dư luận, tương lai của bộ phim Đại tiệc trăng máu 8 – dự án điện ảnh có sự tham gia của nữ nghệ sĩ, ra mắt vào cuối tháng 4/2026 – đang trở thành tâm điểm quan tâm đặc biệt.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết quá trình điều tra vẫn đang được cơ quan công an tiến hành và đến thời điểm hiện tại chưa có kết luận cuối cùng.

“Sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra, Cục đánh giá mức độ ảnh hưởng để xử lý trên cơ sở Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành”, Cục trưởng Đặng Trần Cường cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh, Đại tiệc trăng máu 8 đã được cấp Giấy phép phân loại phim số 14/GPPLP-CĐA/2026VN ngày 30/3/2026 theo đúng quy định tại Luật Điện ảnh 2022.

Dù hiện chưa có quyết định hành chính cụ thể, song theo chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long, đây vẫn là một tình huống cực kỳ nghiêm trọng, có thể dẫn đến sự sụp đổ về doanh thu của dự án theo hai hướng chính.

Theo ông, trước tiên bộ phim sẽ phải đối mặt với một “gọng kìm” tàn khốc giữa làn sóng tẩy chay của công chúng và khả năng can thiệp từ cơ quan quản lý.

Về mặt tâm lý khán giả, hình ảnh tiêu cực ngoài đời của nghệ sĩ có thể ngay lập tức phá vỡ sự kết nối giữa công chúng với nhân vật trên màn ảnh, khiến trải nghiệm giải trí trở thành sự khó chịu.

“Trong kỷ nguyên số, việc mua vé lúc này không còn là hành động cá nhân mà dễ bị gán nhãn là ủng hộ người vi phạm pháp luật, khiến sức mua sụt giảm theo chiều thẳng đứng do tâm lý ngại liên đới”, chuyên gia phân tích.

Đáng lo ngại hơn, nếu cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng quảng bá hoặc rà soát lại tư cách nghệ sĩ, các cụm rạp – vốn ưu tiên sự an toàn thương hiệu – hoàn toàn có thể chủ động cắt giảm suất chiếu nhằm bảo vệ hình ảnh của chính họ.

Điều đó đồng nghĩa với việc bộ phim sẽ mất đi khả năng tiếp cận khán giả trên diện rộng.

"Phẫu thuật tách rời” thương hiệu bộ phim khỏi cá nhân nghệ sĩ

Không chỉ đối diện rủi ro doanh thu, toàn bộ chiến lược truyền thông của dự án cũng có nguy cơ rơi vào trạng thái tê liệt.

Nguyễn Ngọc Long cho rằng, phần lớn phim thương mại tại Việt Nam hiện nay đều vận hành theo mô hình “ngôi sao”, tức lấy sức hút của diễn viên chính làm động lực trung tâm cho hoạt động marketing.

Ê kíp Đại tiệc trăng máu 8 giao lưu với khán giả tại một trường Đại học. Ảnh: NSX

Khi ngôi sao đó vướng vòng lao lý, toàn bộ hệ thống trailer, poster, clip hậu trường và các nội dung quảng bá liên quan đều trở thành “chất độc truyền thông”.

“Tất cả công cụ giữ nhiệt cho dự án gần như mất trắng. Bộ phim lúc này giống như một con tàu bị mất động cơ giữa cơn bão; không còn nhân vật đại diện để xoa dịu dư luận, cũng không thể triển khai cinetour hay giao lưu báo chí, khiến mọi nỗ lực cứu doanh thu trở nên mong manh”, ông nhận định.

Trước tình thế này, chuyên gia đề xuất nhà phát hành cần ngay lập tức triển khai một cuộc “phẫu thuật tách rời” thương hiệu bộ phim khỏi cá nhân nghệ sĩ.

Theo đó, ê-kíp phải phát đi thông cáo chính thức với lập trường thượng tôn pháp luật, không bao che cho sai phạm cá nhân nhưng đồng thời khẳng định bộ phim là thành quả của hàng trăm con người.

Đại tiệc trăng máu 8 vẫn đang chiếu rạp. Ảnh: NSX

Mọi nội dung quảng bá tập trung riêng vào nghệ sĩ vướng scandal cần được gỡ bỏ hoặc tạm ẩn để tránh kích động thêm làn sóng phẫn nộ.

Song song, chiến lược truyền thông cần nhanh chóng chuyển dịch trọng tâm sang chất lượng kịch bản, tâm huyết của đạo diễn, công sức của các diễn viên phụ và đội ngũ hậu trường.

Theo Nguyễn Ngọc Long, đây là cách duy nhất để khán giả nhận thức rằng việc ủng hộ bộ phim không đồng nghĩa với dung túng sai phạm, mà là bảo vệ thành quả lao động của một tập thể nghệ thuật.

Scandal của ngôi sao tạo bước ngoặt lớn, buộc điện ảnh Việt thay đổi tư duy đầu tư và quản trị rủi ro

Ở góc độ dài hạn, scandal kiểu này không chỉ là khủng hoảng tức thời mà còn để lại những “vết sẹo” sâu cho toàn ngành điện ảnh.

Chuyên gia cho rằng niềm tin tuyệt đối vào “quyền lực ngôi sao” sẽ bị phá vỡ mạnh mẽ. Các nhà đầu tư từ nay sẽ không còn chỉ đánh giá nghệ sĩ qua độ nổi tiếng hay lượng người theo dõi, mà phải soi xét kỹ đạo đức, lối sống và mức độ an toàn thương hiệu như một chỉ số tài chính bắt buộc.

Những “điều khoản đạo đức” với mức bồi thường thiệt hại nghiêm khắc nhiều khả năng sẽ trở thành tiêu chuẩn phổ biến trong các hợp đồng điện ảnh tương lai.

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất sẽ buộc phải xây dựng sẵn kịch bản quản trị khủng hoảng ngay từ khi dự án còn trên giấy, đa dạng hóa gương mặt đại diện và giảm phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất.

“Đây có thể là bước ngoặt khiến điện ảnh Việt chuyển mình từ mô hình làm việc cảm tính sang một hệ thống chuyên nghiệp hơn, minh bạch hơn và có khả năng phòng vệ cao hơn trước những biến động truyền thông”, Nguyễn Ngọc Long nhấn mạnh.

Vụ việc liên quan đến Miu Lê vì thế không chỉ là phép thử sống còn với Đại tiệc trăng máu 8, mà còn có thể trở thành bài học lớn cho toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong việc cân bằng giữa giá trị nghệ thuật, sức mạnh thương mại và quản trị rủi ro thời đại số.