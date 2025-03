Xoài Non tự mua nhà sau ly hôn Xemesis, phòng ngủ lộ ra nhiều bí mật

Xoài Non (tên thật Phạm Thùy Trang, SN 2002) từng khiến bao người ngưỡng mộ khi có hôn nhân ngọt ngào cùng streamer Xemesis. Tuy nhiên, tháng 6 năm ngoái, người đẹp SN 2002 bất ngờ thông báo ly hôn.

Trở về cuộc sống độc thân, Xoài Non đã thuê một chung cư cao cấp để ở. Khi đó, người đẹp tiết lộ vì chưa có tiền mua nhà nên "cứ sống tạm như vậy".

Cho đến mới đây, cô khiến nhiều người "ngã ngửa" khi khoe đã tậu được nhà. Bất động sản được sửa sang lại khá nhiều để phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia chủ. Đó sẽ là nơi hot girl 10X cùng một vài thành viên trong gia đình ở.

Đầu tiên, ngay lối vào nhà của Xoài Non là loạt kệ để giày lớn có đèn cảm ứng, với hàng chục đôi, mẫu mã khác nhau. Ngay sau đó là phòng khách, được thiết kế tông màu trắng - đen chủ đạo, do Xoài Non lựa chọn. “Ban đầu, khi mình mua thì căn nhà này đã có đầy đủ nội thất rồi, nhưng vì nghĩ sẽ ở đây lâu nên mình quyết định sẽ chỉnh sửa cho hợp ý mình. Thế nên, mình đã đem nội thất của căn nhà ban đầu đi gửi ở nhà bố mẹ và thay đổi hoàn toàn”, Xoài Non bật mí.

Trong phòng khách, Xoài Non trưng một cây quất một cốt, tức là chỉ có một thân đi lên. Cô được khen “biết lựa thế”.

Ở tủ TV, người đẹp bày nhiều những con thú bông nhỏ xinh.

Tiếp đến là phòng khách có một chiếc Tivi lớn, bên cạnh là cây quất được mua từ dịp Tết.

Chiếc ghế sofa màu trắng điệu đà làm 'dịu' căn phòng.

Nối liền với phòng khách là khu nhà bếp, với đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ. Những chiếc tủ bếp gắn tường là nơi để bát, đũa, nồi,... Các vật dụng như nồi cơm, bếp từ, nồi chiên không dầu, lò vi sóng.... cũng được cô nàng sắm sửa rất đầy đủ, phục vụ cho việc nấu ăn.

Xoài Non sắm sửa nhiều vật dụng để phục vụ cho sinh hoạt, nấu ăn.

Món quà Gil Lê tặng được đặt trang trọng một góc nhà.

Quà tặng tình yêu ấn tượng.

Tiếp đến phòng thay đồ của Xoài Non. Căn phòng cũng rất đầy đủ với một chiếc tủ để quần áo, tủ để túi hiệu, kính riêng.

Cô nàng sở hữu bộ sưu tập rất nhiều loại túi, mắt kính và quần áo vô số kể. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi ngoài sở thích mua sắm thì đây cũng là các trang phục và phụ kiện để phục vụ cho công việc mẫu ảnh, livestream,....

Chiếc tủ trưng bày nhiều mẫu túi hàng hiệu, với đủ kiểu dáng và kích cỡ khác nhau.

Phòng ngủ có khu để nước hoa và một vài mẫu labubu, gấu bông được tặng.

Trong tủ của phòng ngủ còn có tấm biển ghi chữ "anh Trực 10 điểm" (anh Trực là tên gọi khác của Gil Lê). Thỉnh thoảng cô mang tấm biển này đi làm, để cổ vũ nửa kia ở các sự kiện.

Xoài Non lưu trữ nhiều album ảnh, với lý do: “Để sau này về già nhìn lại và cũng để khoe cho con, cháu”.

Trong đó, có những bức ảnh từ thời thơ ấu, hoặc từ vài năm trước chưa từng được hot girl này đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều netizen cũng “soi” ra những tấm hình có mặt Xemesis, hoặc những bức ảnh Xoài Non chụp cùng Bơ Bán Bò - thương hiệu trước đây cô cùng chồng cũ đầu tư nhưng đã ngừng hợp tác.

Những bức ảnh được cô nàng lưu trữ lại, xem là kỷ niệm.

Những hình ảnh thuở bé và hiện tại của Xoài Non.