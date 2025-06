Gã trai "đẹp nhưng đểu", sở hữu chiều cao ấn tượng, có vợ là Á hậu

Nam diễn viên để lại ấn tượng trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn

Diễn viên Bình An tên đầy đủ là Nguyễn Bình An, sinh năm 1993, quê Phú Thọ. Từng tốt nghiệp ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Bình An được biết đến với những bộ ảnh xu hướng Hàn Quốc từ năm 2012, 2013. Sau đó, chuyển sang nghiệp diễn với những video ngắn, sitcom trên mạng xã hội.

Năm 2014, Bình An nhận vai điện ảnh đầu tay trong phim "Lạc giới". Với lối diễn xuất tự nhiên, sở hữu gương mặt điển trai cùng với chiều cao lý tưởng, diễn viên Bình An đã nhanh chóng để lại dấu ấn trong lòng khán giả Việt.

Sau hơn 10 năm bén duyên với nghệ thuật, Bình An có trên 20 vai diễn các thể loại, trong đó phải kể đến như: Vai Linh trong "Tình khúc Bạch Dương", Hải - "Yêu hơn cả bầu trời", Tùng - "Những cô gái trong thành phố", Vũ Khải - "Mặt nạ gương", Quân - "Ga-ra hạnh phúc", Khôi - "Đừng làm mẹ cáu", Long - "Biệt dược đen"...

Bình An trở thành một trong những gương mặt thân quen của VFC trong suốt 10 năm qua. Nam diễn viên từng ghi dấu ấn mạnh trong "Biệt dược đen", Bình An vào vai Long là nhân vật ăn chơi, đua đòi thuộc hội nhóm City Boy, những kẻ sa đà trong tệ nạn từ gái gú cho đến chất kích thích, chất cấm... Bình An đã thể hiện xuất sắc và tạo dấu ấn trong lòng khán giả.

Với chiều cao 1,82m, Bình An là gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt. Cùng với khả năng diễn xuất của mình, anh ngày càng khẳng định được vị thế trong làng phim ảnh.

Có vợ là Á hậu – "nóc nhà" đầy quyền lực

Về đời tư, Bình Anh và Phương Nga, cặp đôi đẹp của showbiz Việt, kết hôn tháng 10/2022 sau 4 năm hẹn hò. Sau 3 năm chung sống, họ vẫn luôn thể hiện tình cảm ngọt ngào, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga là một trong những cặp đôi thoải mái trêu chọc nhau trên mạng xã hội. Cặp đôi không chỉ hé lộ cuộc sống hôn nhân ngập tràn tiếng cười, mà Á hậu Phương Nga còn minh chứng bản thân là "nóc nhà" đầy quyền lực khi được chồng luôn yêu thương, cưng chiều.

Bình An và Phương Nga bắt đầu hẹn hò từ năm 2017. Cơ duyên của cặp đôi bắt đầu khi Bình An làm giám khảo khách mời cho cuộc thi Hoa khôi Đại học Kinh tế Quốc dân - ngôi trường mà Á hậu Phương Nga từng theo học. Đến năm 2019, cặp đôi mới chính thức công khai chuyện tình cảm. Tháng 10/2022, Bình An và Phương Nga tổ chức lễ cưới để về chung nhà.

Sau gần 3 năm kết hôn, Bình An và Phương Nga vẫn ngọt ngào, hạnh phúc như thuở mới yêu. Vào những dịp đặc biệt, Bình An hết mực cưng chiều khi dành tặng vợ những món quà đắt đỏ. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên đăng tải những hình ảnh, video hài hước bên nhau.

Bình An không ngại thể hiện tình cảm, gửi lời ngọt ngào tới vợ trên trang cá nhân. Anh từng chia sẻ: "Điều giá trị nhất không phải chiếc xe bạn đang đi, ngôi nhà bạn đang ở mà đó chính là người bạn đời, người sẽ luôn đồng hành cùng với bạn".

Phương Nga sinh năm 1998, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018 và vào Top 10.

Trong bộ phim "Dịu dàng màu nắng" đang phát sóng trên kênh VTV3, Bình An vào vai nhân vật "Khách Vip" của Lan Anh (Lương Thu Trang). Ban đầu là trai lạ, bí ẩn khi có những mờ ám với Lan Anh, nhưng về sau "Khách Vip" lộ diện là nhân tình của Lan Anh, người vợ của Bắc (Duy Hưng).

Lan Anh nhận ra lỗi lầm, muốn chia tay "Khách Vip" để về với gia đình, nhưng nhân tình nài nỉ muốn gặp nhau lần cuối. Đây cũng chính là lúc mọi chuyện bị lộ, khiến gia đình Lan Anh rơi vào viễn cảnh tan nát...