“Những bông hoa nhỏ” – chương trình gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ trở lại với diện mạo mới

Thông tin trên được Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) Nguyễn Thanh Lâm cho biết tại buổi ra mắt hệ chương trình về giáo dục sức khỏe, dinh dưỡng và thiếu nhi “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt” của VTV. Sự kiện diễn ra vào chiều 24/10 tại Hà Nội.

Hệ chương trình bao gồm 3 chương trình: “Vì tầm vóc Việt”, “Dinh dưỡng cho người Việt” và “Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween”. Đây cũng là chuỗi chương trình trọng tâm của VTV thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá trong phát triển giáo dục đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại lễ ra mắt hệ chương trình mới của VTV.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm, với Đài Truyền hình Việt Nam, việc triển khai Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 72 không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển con người Việt Nam toàn diện – khỏe mạnh, trí tuệ và nhân ái.

“Truyền hình ở tầng sâu nhất là chiếc cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, giữa chính sách và đời sống. Trong vai trò cơ quan truyền thông quốc gia, VTV luôn coi việc đưa tinh thần và quyết tâm thực hiện các nghị quyết của Đảng vào đời sống là sứ mệnh trung tâm, thể hiện qua những chương trình thiết thực, gần gũi và có ích cho cộng đồng. Ba chương trình ra mắt hôm nay chính là những bước đi cụ thể để thực hiện sứ mệnh ấy: Cùng lan tỏa tri thức, sức khỏe và tình yêu thương đến từng gia đình Việt”.

Đại diện các ê kíp sản xuất chuỗi chương trình trao đổi với báo chí tại buổi ra mắt hệ chương trình.

“Nếu “Vì tầm vóc Việt” và “Dinh dưỡng cho người Việt” hướng đến việc nuôi dưỡng thể lực và trí tuệ của người Việt trong hành trình sống khỏe – sống khoa học, thì “Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween” lại mang một ý nghĩa đặc biệt hơn cả. Đó là sự trở lại của một biểu tượng truyền hình đã từng gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Chúng tôi muốn khẳng định rằng, trong quá trình đổi mới và sắp xếp lại khung chương trình, VTV không chỉ hướng về tương lai mà còn trân trọng những giá trị của quá khứ – “hồi sinh” những chương trình đã từng gieo mầm nhân ái, tri thức và niềm vui sống”, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm khẳng định.

Chương trình "Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" kế thừa chương trình "Những bông hoa nhỏ".

Chương trình “Dinh dưỡng cho người Việt” phát sóng trên kênh VTV1 vào 13h thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ cuối năm 2025, chương trình đồng hành cùng người dân trong hành trình “Ăn đúng – Uống đúng – Sống khỏe mạnh”, cung cấp kiến thức dinh dưỡng khoa học, chính thống, dễ hiểu và gần gũi. Chương trình nhấn mạnh tầm quan trọng của dinh dưỡng suốt vòng đời – đặc biệt giai đoạn “vàng” 2–12 tuổi, khi 86% chiều cao và nền tảng thể lực được hình thành.

Chương trình “Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween”phát sóng trên VTV3 lúc 18h50 hàng ngày từ 3/11. Chương trình là không gian học - chơi - sống tích cực dành cho trẻ em từ 8–12 tuổi, mỗi ngày một chủ đề: Sáng tạo - khám phá - vận động - kết nối - âm nhạc - nấu ăn, giúp trẻ phát triển toàn diện cả thể chất, cảm xúc và nhân cách.