Dược sĩ, hiện tượng mạng đi hát và làm trò lố: SOS!

Từ sự bức xúc về chất lượng nghệ thuật, đến quan điểm cởi mở hơn với người "tay ngang" và cả những đề xuất giải pháp quản lý, bức tranh dư luận cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở một cá nhân mà là câu chuyện rộng hơn của môi trường biểu diễn hiện nay.

Võ Thuỳ Dung trên sân khấu.

Nên siết chặt!

Một bộ phận độc giả bày tỏ sự đồng tình với quan điểm cần chấn chỉnh hoạt động biểu diễn, cho rằng sân khấu không thể trở thành nơi ai muốn cũng lên và việc dược sĩ, hiện tượng mạng đi hát và làm trò lố đáng báo động.

Độc giả Bích Ánh đề xuất rõ ràng: "Tôi nghĩ nên có quy định rõ: muốn bán vé, nhận cát-sê thì phải đạt tiêu chuẩn nhất định. Còn hát giao lưu, giải trí phải ghi rõ để khán giả không bị lừa".

Cùng quan điểm, Đỗ Hoàng cho rằng việc mời nghệ sĩ gạo cội đứng chung sân khấu với người không có chuyên môn là điều cần xem lại: "Như vậy vô tình làm giảm giá trị nghề".

Trong khi đó, Minh Phương thẳng thắn: "Những kẻ háo danh không thiếu, còn người đã có tên tuổi đừng ‘mua danh ba vạn, bán danh ba đồng’.

Không ít độc giả nhấn mạnh yếu tố chuẩn mực văn hóa. Anh Minh nêu rõ: "Quyền tự do không có nghĩa là muốn làm gì cũng được. Đã lên sân khấu trước công chúng phải chịu trách nhiệm về nội dung và hình ảnh".

Tình trạng loạn chuẩn cũng khiến nhiều người lo ngại. Ngọc Anh bức xúc: "Ai cũng có thể lên sân khấu hát mà hát thì dở, biểu diễn lại phản cảm, nếu không siết lại nghệ sĩ học hành bài bản biết đứng ở đâu?".

Thị trường và khán giả sẽ tự điều chỉnh

Ở chiều ngược lại, nhiều độc giả cho rằng không nên quá khắt khe hay cấm đoán, bởi nghệ thuật cũng cần không gian mở.

Thu Thuỷ đưa ra góc nhìn dung hòa: "Cũng không nên quá khắt khe. Trước đây nhiều ca sĩ cũng từng bị chê, sau đó họ vẫn tiến bộ, Chi Pu là một ví dụ. Quan trọng là có học hỏi và tôn trọng nghề hay không".

Đồng quan điểm, Diệu Linh nhấn mạnh: "Không phải ai không học trường lớp cũng tệ. Có nhiều người tự học rất giỏi. Vấn đề là có nghiêm túc với nghề hay không thôi".

Một số ý kiến nhìn nhận vấn đề theo quy luật thị trường. Bạn Thức cho rằng: "Giờ có tiền là mời ai chẳng được, cung gặp cầu cũng là chuyện bình thường thôi".

Trong khi đó, bạn Vũ đặt vấn đề thực tế: "Hát đâu cũng được miễn không vi phạm pháp luật. Có ai cấm ca sĩ hát trong buổi tiệc của đại gia không?".

Không ít độc giả cho rằng quyền quyết định nằm ở khán giả. Thu Thảo nêu quan điểm: “Khán giả mới là người quyết định. Nếu họ thấy hay mua vé, còn không tự đào thải thôi".

Cùng cách nhìn này, Huyền Lương chia sẻ trải nghiệm cá nhân: "Show nào mời mấy người này là mình né luôn. Khán giả giờ không dễ dãi đâu".

Giải pháp nào để cân bằng giữa tự do và chuẩn mực?

Từ những tranh luận trái chiều, nhiều độc giả đã đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm siết chặt nhưng không cực đoan.

Về minh bạch thông tin, Đức Dũng đề xuất: "Nên công khai rõ chương trình có ai biểu diễn, hát live hay playback. Khán giả biết trước tự quyết định".

Ở góc độ quản lý, Vũ Long nhấn mạnh trách nhiệm của đơn vị tổ chức: "Ai mời người biểu diễn không phù hợp, để xảy ra hát nhép, dung tục thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm chính".

Nhiều ý kiến đề xuất tăng cường hậu kiểm. Ngọc Tuế cho rằng: "Chương trình cứ được tổ chức nhưng nếu vi phạm xử phạt nặng, thậm chí đình chỉ đơn vị tổ chức để tạo tính răn đe".

Cùng hướng này, Minh Trang dẫn chiếu quy định hiện hành: "Không cần siết theo kiểu cấm đoán hay cấp thẻ nghề, vì luật đã đủ công cụ. Vấn đề là phải thực thi nghiêm Nghị định 144/2020 và 38/2021".

Một số ý kiến còn chỉ ra vai trò của khán giả. Độc giả Thiện nhận xét ngắn gọn: "Khán giả, độc giả dễ dãi họ mới có cơ hội được thể hiện". Ở khía cạnh dài hạn, Hoàng Minh nhận định: "Khán giả có gu thưởng thức tốt hơn những sản phẩm kém chất lượng sẽ tự bị loại bỏ".

Trong khi đó, Thu Hiền đề xuất cơ chế phản hồi: "Cần xây dựng cơ chế tiếp nhận phản ánh của khán giả nhanh chóng, minh bạch, xử lý kịp thời những biểu diễn phản cảm".

Từ một sự việc cụ thể, ý kiến độc giả cho thấy đây là vấn đề mang tính hệ thống, liên quan đến cả nghệ sĩ, đơn vị tổ chức, cơ quan quản lý và chính khán giả.

Dù quan điểm khác nhau, điểm chung là mong muốn xây dựng một môi trường nghệ thuật minh bạch, có chuẩn mực nhưng vẫn đảm bảo không gian sáng tạo. Trong bối cảnh showbiz chịu tác động mạnh từ mạng xã hội và thị trường, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc ai được lên sân khấu mà còn là lên như thế nào và chịu trách nhiệm ra sao trước công chúng.