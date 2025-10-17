"Độc lạ" hôn lễ Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương: Ném bông cải, livestream phát quà

Chiều 16/10, hôn lễ của Từ Nghệ Dương và Hoàng Tử Thao bắt đầu. Đúng lời hứa, anh bật livestream để người hâm mộ cùng "ăn cưới". Chú rể khiến fan cũng giật mình với mái tóc tẩy vàng và lớp trang điểm "hơi sến" được cho là có thể do filter ứng dụng. Hoàng Tử Thao bảnh bao trong bộ tuxedo trắng điểm họa tiết vàng, trong khi Từ Nghệ Dương thanh nhã, yêu kiều với đầm trắng thêu hoa nổi.

"Nhân vật chính" của hôn lễ trong livestream.

Hoàng Tử Thao "ồn ào" ngay từ giây đầu tiên của livestream, đủ thấy chú rể vui vẻ và hạnh phúc cỡ nào khi "có danh phận". Dân mạng đùa rằng nếu không phải đón khách thì nam ca sĩ sẽ còn thao thao bất tuyệt liên hồi cho đến khi kết thúc.

Anh "khều follow" "mắng yêu" người cầm máy quay tại sao cứ chạy theo mình mà không quay bà xã anh nhiều chút. Ngay khi ống kính hướng về cô dâu, Từ Nghệ Dương cũng khiến fan bật cười khi lập tức nhắc nhở "nhớ quay góc mặt phải nha" - cùng một "chấp niệm" góc mặt đẹp với chồng.

Quang cảnh nơi tổ chức hôn lễ.

Theo Hoàng Tử Thao, hôn lễ này được Từ Nghệ Dương lên kế hoạch như món quà đáp lại cho buổi cầu hôn "hường phấn" anh chuẩn bị cho cô. Độ "độc lạ" của đám cưới dễ dàng thấy qua livestream với khung cảnh ngộ nghĩnh như hoạt hình với mô hình cún. Đồ trang trí sử dụng ba màu xanh - trắng - hồng làm chủ đạo.

Hôn lễ của Từ Nghệ Dương và Hoàng Tử Thao đã bỏ đi một số nghi lễ. Cả hai không chuẩn bị đội phù dâu, phù rể hùng hậu vì muốn mọi người hoàn toàn tận hưởng niềm vui trong ngày cưới của mình. Hôn lễ được tổ chức riêng tư, không mời truyền thông.

Có vẻ cặp đôi đã chuẩn bị một photobooth đặc biệt hoặc dịch vụ in ảnh siêu tốc tại lễ cưới, vì một số khách mời cập nhật ảnh chụp tại đám cưới được in ra dưới dạng áp phích quảng cáo. Người hâm mộ xem livestream còn được quay số nhận quà như tiền, sôcôla, thậm chí là 10 chiếc iPhone 17.

Từ Nghệ Dương khoe một trong những bộ quà gửi đến khách mời trong livestream trước giờ cử hành hôn lễ.

Cặp vợ chồng "lầy lội" này còn nghĩ là một màn "tung bông cải xanh". Loại rau này tượng trưng cho sum vầy, hạnh phúc, giàu sang. Chủ nhân của "hoa cưới rau độc lạ" từ chú rể là diễn viên Khương Triều. Sau khi nghe Từ Nghệ Dương giải thích ý nghĩa, nam diễn viên hào hứng đáp lại: "Bông cải xanh cũng là món khoái khẩu của 2 đứa nhỏ nhà anh. Anh sẽ cầm về tặng con gái".

Chủ nhân của "hoa bông cải" khoe ảnh trên Weibo.

Không chỉ hoa bông cải, đám cưới Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương còn có màn trao nhẫn cưới "kim cương 500 carat".

Một khoảnh khắc "bẽn lẽn" của chú rể bên cô dâu đang được fan chụp lại tạo meme.

Hiện tại, Top 5 Hot Search mục Giải trí của Weibo đều là từ khóa liên quan đến hôn lễ của "ông chủ" và "nhân viên" Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương. Cnet thích thú với cách tổ chức lễ cưới hài hước, "quậy tưng bừng" của cặp đôi, cũng đánh giá cao việc cả hai sử dụng toàn bộ doanh thu từ livestream hôn lễ để quyên góp cho tổ chức hỗ trợ trẻ em.