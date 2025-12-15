Điều giúp Negav nhận 6 triệu bình chọn

Ngay tại Live Stage đầu, Negav đã đặt nền móng vững chắc cho hành trình quán quân bằng Người như anh xứng đáng cô đơn. Tiết mục nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ sân khấu truyền hình để trở thành hiện tượng âm nhạc. Ca khúc đạt #1 Trending YouTube tại Việt Nam, Canada, Australia, lọt Top 4 Music Video Trending toàn cầu và xuất hiện trên bảng xếp hạng của nhiều quốc gia như Mỹ, Đức, Nhật Bản.

Negav còn là người viết nên câu chuyện trung tâm của bài hát khi nói về những mất mát, tiếc nuối giữa quá khứ và hiện tại.

Bước sang Live Stage 2, Negav đảm nhận vai trò đội trưởng với Đa nghi, dẫn dắt Cody Nam Võ, Hải Nam và Dillan Hoàng Phan. Không chọn lối an toàn, anh xây dựng sân khấu mang concept quán net đầu những năm 2000, lấy cảm hứng từ văn hóa Y2K và game Audition. Nhiều khán giả đánh giá đây lựa chọn vừa hoài niệm, vừa mạo hiểm.

Negav giữ vai trò trung tâm cả về kịch bản lẫn cảm xúc, từ phần mở đầu dẫn dắt câu chuyện, tương tác sân khấu đến cách kết nối các thành viên. Đa nghi nhanh chóng lọt Top 3 thảo luận âm nhạc trên mạng xã hội, đạt Top 3 iTunes Việt Nam và lên Top 6 YouTube Charts chỉ sau thời gian ngắn phát hành. Thành công của tiết mục bước đầu đánh dấu khả năng của Negav trong vai trò thủ lĩnh.

Tại Live Stage 3, Negav là thành viên trong team CongB, mang đến Đoạn kịch câm. Đây là một trong những tiết mục được đánh giá cao nhất mùa giải về tính nghệ thuật. Lựa chọn phong cách Pop - Funk - House, kết hợp không khí ma mị và tinh nghịch, Negav cho thấy sự sẵn sàng thử nghiệm và làm mới bản thân.

Đáng chú ý, anh đặt mục tiêu nâng cấp vũ đạo, tập luyện cường độ cao để đáp ứng yêu cầu trình diễn. Thành quả được phản ánh trên các bảng xếp hạng. Đoạn kịch câm đạt hạng nhất Nhạc mới Zing MP3, #1 iTunes Việt Nam, #3 YouTube Chart và hơn 4,1 triệu lượt xem. Ở Live Stage này, Negav là người dẫn chuyện, là tâm điểm sân khấu.

Live Stage 4 là minh chứng sự linh hoạt của Negav khi cùng lúc xuất hiện trong hai tiết mục mang màu sắc hoàn toàn đối lập.

Với Can i get your love?, Negav dẫn dắt team đi vào không gian tình cảm sâu lắng, kể câu chuyện về mối quan hệ rạn nứt. Sân khấu được xây dựng như lát cắt ký ức, Negav giữ vai trò trung tâm cảm xúc kết nối các thành viên và dẫn dắt mạch truyện. Tiết mục nhanh chóng chinh phục vị trí #1 iTunes Việt Nam, nhận được nhiều lời khen về chiều sâu và sự tinh tế.

Trái ngược hoàn toàn, Bounce lại là màn bùng nổ năng lượng hiphop – trap. Negav đưa ra quyết định táo bạo khi để các vocalist chuyển sang rap và nhảy, làm mới hoàn toàn hình ảnh đội hình. Vai trò đội trưởng của Negav thể hiện rõ qua cách định hướng concept, phân vai và truyền lửa cho toàn đội.

Tại đêm Chung kết 1, Negav lựa chọn It’s gon’ be alright để khép lại hành trình. Tiết mục như bản nhật ký âm nhạc, nơi anh nhìn lại chặng đường hai mùa Anh trai say hi, từ những vấp ngã đến sự trưởng thành.

Sự xuất hiện của Văn Mai Hương và khoảnh khắc gia đình dõi theo tạo nhiều cảm xúc trong đêm Chung kết. Đây là lời tri ân dành cho khán giả, đồng đội và chính bản thân Negav.

Đêm Chung kết 2, Negav chung đội với B Ray, GILL, Vương Bình. Bốn người mang đến một phần trình diễn Ai yêu anh nhất nhẹ nhàng, gần gũi, khác biệt với phong cách mạnh mẽ ở các vòng trước.

Với 6.096.369 lượt bình chọn từ fan, Negav đăng quang quán quân Anh trai say hi 2025. Kết quả không gây bất ngờ khi xuyên suốt mùa giải, anh liên tục giữ vị trí dẫn đầu, thể hiện sức hút ổn định và lực lượng người hâm mộ hùng hậu.

Quan trọng hơn chiến thắng của Negav được xây dựng từ chuỗi Live Stage có chất lượng. Ở đó, anh luôn đóng vai trò trung tâm, khi là người kể chuyện, lúc là thủ lĩnh, khi lại là nghệ sĩ dám “lột xác” hết mình.