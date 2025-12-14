Dàn anh trai 'đổ bộ' thảm xanh

Xuất hiện trên thảm xanh đêm chung kết Anh trai say hi mùa 2, Buitruonglinh, Mason Nguyễn và CongB và Hải Nam (từ trái sang) lựa chọn trang phục da tối màu, phom dáng mạnh, mang tinh thần trình diễn. Trong số đó, Buitruonglinh, Mason và CongB nằm trong nhóm bình chọn cao nhất của khán giả, khả năng thắng giải quán quân mùa 2. Hải Nam cũng đang cạnh tranh suất vào top 5 nhưng có lượt bình chọn thấp hơn đáng kể.

Lohan, Dillan Hoàng Phan và Bùi Duy Ngọc xuất hiện với phong cách khác biệt. Lohan mang đến hình ảnh chỉn chu, hiện đại với vest chất liệu da. Dillan dự thảm xanh với tinh thần hip hop Y2K, trong khi Bùi Duy Ngọc nổi bật với tóc sáng màu.

Trong danh sách bình chọn, Dillan không thuộc nhóm dẫn đầu nhưng duy trì phong độ, không vướng tranh cãi và thể hiện sự nghiêm túc trong từng vòng thi. Anh là một trong những gương mặt có hành trình an toàn, không tạo đột phá lớn nhưng cũng không bị đánh giá thấp về chuyên môn.

Màn cạnh tranh visual giữa Ryn Lee - em trai của Quang Hùng MasterD và Lohan.

Xuất hiện trên thảm xanh cùng Duy Ngọc và Rin Lee, B Ray (giữa) cá tính với phong cách đường phố. Trong nhóm trên, B Ray là cái tên có lợi thế lớn nhất về bình chọn. Trước khi số vote bị ẩn, anh nằm trong top 5 dẫn đầu, thậm chí bỏ xa nhiều anh trai. Ryn Lee không có lợi thế về lượt vote nhưng được đánh giá cao ở sự thay đổi và màu sắc cá nhân.

Ryn Lee chọn trang phục trung tính tại đêm chung kết và trao giải Anh trai say hi mùa 2. Nam ca sĩ tham gia show Anh trai với áp lực vượt qua cái bóng "em trai của Quang Hùng MasterD".

RiO lựa chọn trang phục tối giản, tập trung vào phom dáng và phụ kiện. Nhìn lại hành trình Anh trai say hi mùa 2, nam rapper có màu sắc riêng, khiến nhiều người tiếc nuối khi bị loại sau Live stage 4.

Hustlang Robber - đương kim quán quân Rap Việt - xuất hiện với phong cách độc đáo. Nam rapper thuộc nhóm nghệ sĩ nổi bật nhất Anh trai say hi mùa 2, nhờ khả năng thích nghi, làm tốt nhiều thử thách ngoài rap.

Cody Nam Võ gây chú ý tại thảm xanh với phong cách Y2K. Cựu thành viên Uni5 có nhiều tài lẻ, nhất là khả năng vũ đạo nhưng thiếu may mắn và bị loại sớm. Dù không góp mặt trong cuộc đua Best Five, anh vẫn được khán giả nhớ tới nhờ tài năng.