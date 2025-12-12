Nóng trước trận chung kết của 18 anh trai

Bên cạnh ngôi vị quán quân, á quân hay Best5, Anh trai say hi còn có thêm các giải thưởng phụ dành cho cá nhân và các nhóm. Nếu giữ format như mùa 1, chung kết mùa 2 vẫn có các giải như Thủ lĩnh, bài hát, màn trình diễn nhóm xuất sắc nhất...

Ở hạng mục Best hit (ca khúc hit của show), hai bài hát Sớm muộn thì và Người như anh xứng đáng cô đơn đang tạo thế đối đầu cân sức khi được khán giả nhiệt tình gọi tên. Sớm muộn thì đạt 5,7 triệu lượt xem, được nhiều khán giả đánh giá “không có điểm chê”, chỉ thua thiệt vì ra mắt muộn. Một số người xem nhận định khả năng chiến thắng của ca khúc này giống như “tung đồng xu 50-50”. Trong khi đó, Người như anh xứng đáng cô đơn dẫn đầu YouTube với 9,1 triệu lượt xem, được xem là lợi thế đáng kể ở chặng cuối. Spotify cũng ghi nhận lượng nghe vượt trội, trong khi Sớm muộn thì lại lan tỏa mạnh trên TikTok.

Các hạng mục chuyên môn cũng sớm hé lộ nhóm ứng viên sáng giá. Robber và Sơn K được đánh giá cao tại The Best Transformation (Màn lột xác ấn tượng nhất), Vũ Cát Tường và B Ray nổi bật ở The Best Leader (Thủ lĩnh xuất sắc nhất). Ở hạng mục The Best Performer (Màn trình diễn xuất sắc nhất), ba cái tên dẫn đầu là Công B, Sơn K và Cody Nam Võ; còn phần thi nhóm The Best Group Performance (Phần thi nhóm xuất sắc nhất) ghi nhận Hermosa và Đa nghi là hai đội gây ấn tượng nhất.

Tính đến ngày 8/12, số bình chọn của Negav đã đạt hơn 3,7 triệu, buitruonglinh đứng sau với hơn 3,5 triệu bình chọn, ba vị trí còn lại trong top 5 là Vũ Cát Tường, B Ray, CongB. Mason Nguyễn và Sơn.K đều đã chạm mốc 2 triệu bình chọn và có thể bứt phá lên top 5 nếu người hâm mộ dồn sức cho những ngày cuối. Trong đó, Sơn K đang là một trong 5 anh trai có tốc độ tăng bình chọn nhanh nhất. Hiện tại, BTC đã ẩn số bình chọn và thứ tự để tăng phần kịch tính trong đêm chung kết. Kết quả bình chọn này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm Best5 - 5 anh trai xuất sắc nhất, quán quân, á quân.

buitruonglinh thu hút sự chú ý ngay từ khi chương trình công bố. Sở hữu khả năng hát, sáng tác, chơi nhạc cụ, anh định hình hình ảnh nghệ sĩ đa năng. Trong Anh trai say hi, anh tiếp cận thêm lượng lớn khán giả nhờ thể hiện tốt kỹ năng nhảy, sản xuất âm nhạc và nhiều lần đảm nhận vị trí đội trưởng. Ca sĩ được khán giả kỳ vọng về khả năng tranh ngôi quán quân mùa 2

Trước đó, các ca khúc anh sáng tác như Yêu người có ước mơ (26 triệu), Dù cho mai về sau (37 triệu lượt xem), T ừng ngày yêu em (39 triệu)… đều đạt triệu view. Bài Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời trong đại lễ 2/9 giúp anh mở rộng độ nhận diện. Sinh năm 1999, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam rồi theo học Thanh nhạc tại Nhạc viện TPHCM, anh được nhiều fan kỳ vọng có khả năng tranh ngôi quán quân mùa 2.

Negav giữ sức nóng liên tục từ mùa 1 đến mùa 2. Dù gây nhiều tranh luận, anh vẫn sở hữu cộng đồng ủng hộ lớn. Bốn bài thi của anh đều chiến thắng, thể hiện tư duy âm nhạc ổn định và phong độ vững vàng. Nhờ nền tảng bình chọn cao nhất trước khi hệ thống ẩn số liệu, Negav được xem là ứng viên không chỉ chắc suất Best5 mà còn có khả năng tranh thẳng vị trí quán quân.

Vũ Cát Tường tiếp tục gây ấn tượng bằng tư duy âm nhạc nhạy bén. Khán giả mô tả sân khấu của cô mang cảm giác Siêu trí tuệ phiên bản âm nhạc bởi cách dựng bài tốc độ, tư duy phối hợp quãng giọng.

B Ray giữ phong cách an toàn ở các vòng mở màn. Tuy nhiên, khi trở lại với chất nhạc quen thuộc ở vòng 4, anh lập tức ghi dấu bằng hai màn trình diễn lọt vào top thịnh hành, chứng minh thế mạnh rap/hip-hop cá tính.

Mason Nguyễn (trái) và Sơn K được xem là hai ẩn số có khả năng gây bất ngờ. Trong đó, Sơn.K là cái tên đáng gờm hơn cả.

Anh gây chú ý từ màn biểu diễn nhóm Hermosa , sau đó ghi dấu với nhiều sân khấu như Bounce, Hơn là bạn, Like a horse, Yêu yêu yêu thương thương thương … Không chỉ ca hát, anh còn nhảy, rap, phối khí và từng làm đội trưởng. Mức tăng trưởng người theo dõi trên mạng xã hội từ hơn 1.000 người và đến hiện tại vượt 150.000 người khiến Sơn.K trở thành “hắc mã” đúng nghĩa.