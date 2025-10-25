Diễn viên Bảo Anh thừa nhận 3 lần ngoại tình

Trong tập 633 chương trình Vợ chồng son, diễn viên Bảo Anh khiến khán giả bất ngờ khi thừa nhận từng lăng nhăng, ngoại tình đến ba lần khiến vợ là diễn viên Thu Bi hai lần dọn đồ bỏ đi.

Bảo Anh kể trong thời gian chung sống, anh nói chuyện qua lại với ba cô gái khác. “Vợ tôi biết hết, nhưng cô ấy không làm ầm lên, chỉ hỏi: Anh có gì giấu em không? Nếu hết tình cảm thì em sẽ dọn đi", nam diễn viên kể.

Nam diễn viên cho biết vợ anh bỏ nhà đi sau vài tiếng anh không trả lời. Đến lần thứ hai, Thu Bi cũng dọn đồ bỏ nhà đi khi biết chồng tiếp tục ngoại tình. "Lúc đó tôi vừa gọi điện xong, về đến nhà thì thấy đồ đạc đã biến mất. Trong ba lần tôi sai, có hai lần cô ấy bỏ đi thật”, nam diễn viên chia sẻ thêm.

Thu Bi cho biết cô từng tin vào “ranh giới riêng tư” nên không bao giờ kiểm tra điện thoại hay mạng xã hội của chồng. Tuy nhiên, linh cảm phụ nữ khiến cô nhận ra điều bất thường.

Diễn viên Bảo Anh kể ba lần ngoại tình.

“Tôi nghĩ trong tình cảm, khi không còn được tôn trọng thì tốt nhất nên rời đi. Nếu anh chưa thấy hậu quả thì cứ để tự trải qua. Tôi im lặng, chỉ mang đồ đi, không cần nói thêm gì nữa”, Thu Bi kể.

Bảo Anh và Thu Bi đã có hai con nhỏ. Sau đổ vỡ, họ cho biết hôn nhân ổn định hơn trước. “Ngày xưa anh hời hợt lắm, không bao giờ bế con. Giờ tối nào cũng bế ru con tới sáng. Hai vợ chồng tự chăm con, không cần người giúp”, nữ diễn viên nói.

Thu Bi và Bảo Anh quen nhau từ năm 2019 khi cùng tham gia dự án phim. Thu Bi kể cô ghét bạn diễn vì thấy anh chảnh. Trong khi đó, Bảo Anh ấn tượng với bạn diễn vì vẻ ngây thơ so với những cô gái anh từng gặp.

“Tôi và vợ đều xuất thân tỉnh lẻ lên TPHCM lập nghiệp. Khi thấy sự ngây thơ đó, tôi muốn chinh phục bằng mọi giá”, anh nói.

Dù biết Thu Bi giữ khoảng cách, Bảo Anh vẫn kiên trì theo đuổi, tỏ tình “mỗi ngày ba lần suốt một tuần”. Anh cho rằng vợ ban đầu nghĩ anh giàu có, khác biệt về hoàn cảnh nên không dám tiến tới. Cả hai kết hôn vào tháng 3/2024.

Diễn viên Bảo Anh sinh năm 1994, quê Cần Thơ, theo học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Nam diễn viên được nhiều khán giả biết đến với vai nam chính trong bộ phim Không có gì và không một ai.

Anh nói thành công sớm với vai chính đầu đời mang đến cho anh nhiều cơ hội, song khiến anh tự mãn và sau đó nếm mùi thất bại. Có lúc nghề diễn bấp bênh, vợ anh là Thu Bi phải livestream bán hàng online để trang trải.