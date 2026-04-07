Diễn biến mới vụ gia đình tìm kiếm ca sĩ Thiện Nhân

Trên fanpage Thiện Nhân Entertainment (hơn 80.000 lượt theo dõi), một bức ảnh mới của Thiện Nhân bất ngờ được đăng tải. Hình ảnh do người được cho là quản lý - Minh Phương - chia sẻ, kèm chú thích ngắn gọn: “Chắc AI quá à nha”. Gần như cùng thời điểm, tài khoản TikTok có tick xanh mang tên “Thiện Nhân biết hát” cũng đăng lại hình ảnh tương tự, kèm dòng trạng thái ẩn ý: “Tịnh tâm cho mình bớt bị mất tích”.

Hình ảnh mới nhất của Thiện Nhân được cập nhật.

Trước đó trong ngày, tài khoản này còn đăng tải nội dung: “Lâu lâu lại thấy tin bản thân mất tích. Để cho nhau sống bình yên, khó đến thế thôi là cùng”. Tuy nhiên, các nền tảng mạng xã hội khác của nữ ca sĩ lại có dấu hiệu “đóng băng”, khi trang Facebook cá nhân vẫn trong trạng thái bị khóa, TikTok hạn chế tương tác và không còn livestream như trước.

Cũng trong tối 6/4, gia đình Thiện Nhân tiếp tục lên tiếng thông qua fanpage chính thức có tích xanh của nữ ca sĩ, bày tỏ sự lo lắng về tình trạng hiện tại. Theo chia sẻ, người thân cho biết đã nhiều lần tìm cách liên hệ nhưng không nhận được phản hồi rõ ràng.

Gia đình đặt câu hỏi về việc những người đang quản lý Thiện Nhân, trong đó có bà Trác Kim Ngân và admin Minh Phương, bị cho là có dấu hiệu né tránh việc cung cấp thông tin. Đồng thời, họ cũng nêu hàng loạt bất thường như việc nữ ca sĩ bất ngờ dừng hoạt động ca hát, chặn liên lạc từ các đơn vị mời biểu diễn, khóa Facebook cá nhân và hạn chế tương tác trên TikTok.

“Chúng tôi chỉ mong Nhân có thể trực tiếp liên lạc hoặc xuất hiện công khai để xác nhận tình trạng hiện tại, để gia đình được yên tâm”, phía gia đình chia sẻ.

Người thân cũng nhấn mạnh, nếu trong thời gian tới vẫn không nhận được thông tin xác nhận Thiện Nhân an toàn, họ sẽ cân nhắc nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ sự việc.

Một ngày trước, anh trai của nữ ca sĩ đăng thông báo khẩn, cho biết gia đình mất liên lạc với Thiện Nhân khoảng hai tháng. Theo anh, dù nữ ca sĩ đã ra ở riêng từ năm 2021 nhưng vẫn duy trì liên lạc với gia đình trong thời gian dài. Việc cô tiếp tục biểu diễn, livestream và hoạt động trên mạng xã hội từng khiến người thân yên tâm phần nào.

Tuy nhiên, hai tháng gần đây, mọi kết nối đều bị gián đoạn. “Gia đình không biết em đang ở đâu, tình trạng thế nào. Chỉ mong em bình an và liên lạc về”, anh trai nữ ca sĩ chia sẻ.

Sau khi gia đình lên tiếng, một tài khoản tự nhận là quản lý Thiện Nhân cũng phản hồi trên fanpage Thiện Nhân Entertainment, khẳng định nữ ca sĩ “vẫn khỏe, cuộc sống ổn định” và đang muốn tập trung cho con đường riêng. Tuy nhiên, những thông tin này chưa đủ để trấn an phía gia đình.

Lần cập nhật gần nhất trên fanpage của Thiện Nhân là từ ngày 15/3/2026. Từ đó đến nay, các kênh chính thức gần như không có thêm hoạt động đáng chú ý.

Nguyễn Thiện Nhân sinh năm 2002, được biết đến khi đăng quang quán quân Giọng hát Việt nhí năm 2014. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn tại các sân chơi âm nhạc như Tuyệt đỉnh song ca, đồng thời theo đuổi dòng nhạc bolero. Những năm gần đây, Thiện Nhân từng gây chú ý với các vấn đề đời tư, bao gồm việc sống riêng và công khai người yêu đồng giới hơn 15 tuổi.