David Beckham lãi đậm

Ngày 1/10, The Sun đưa tin DRJB Holdings, tập đoàn bao trùm các hoạt động thương hiệu và truyền thông của David Beckham, đã công bố báo cáo tài chính năm 2024.

Số liệu mới công bố cho thấy doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 73,4 triệu bảng (98,9 triệu USD), tăng 1% so với năm trước. Lợi nhuận hợp nhất tăng 35,1 triệu bảng Anh (47,3 triệu USD), tăng vọt 24% so với năm 2023. Con số trên được ghi nhận là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.

David Beckham tiếp tục kinh doanh có lãi. Ảnh: Getty Images.

Nguồn tiền khổng lồ này đến từ loạt hợp đồng béo bở với thương hiệu thời trang nam Boss, mắt kính Safilo, sàn thương mại điện tử AliExpress, nồi chiên không dầu Shark Ninja, loa Bowers & Wilkins và bia Stella Artois. Chưa hết, Beckham còn lấn sân sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với dòng thực phẩm bổ sung IM8.

Nguồn tin của The Sun cho biết cựu danh thủ 50 tuổi đã chuyển đổi thành công từ vai trò “gương mặt đại diện” sang “người sáng lập”.

“David vẫn là gương mặt được săn đón cho các chiến dịch quảng cáo, nhưng giờ anh ấy cũng trở thành doanh nhân ấn tượng và khôn ngoan. Anh ấy thực sự thích những toan tính trong phòng họp. Dù vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ như xưa, anh ấy có lẽ không muốn mãi xuất hiện trên các bảng quảng cáo trong bộ đồ lót. Sáu năm sau khi lập nên công ty quản lý thương hiệu riêng, anh ấy dấn thân vào thương trường nhiều hơn bao giờ hết. Ngay lúc này, anh ấy đang ở giai đoạn phát triển vô cùng thú vị và thích được góp mặt trong các dự án mới”, nguồn tin chia sẻ.

Sau thành công của bộ phim tài liệu 4 tập trên Netflix vào năm 2023, sức ảnh hưởng toàn cầu của Beckham gia tăng mạnh mẽ chưa từng thấy, giúp nâng cao giá trị thương hiệu của anh. Ngày 19/10, Victoria Beckham cũng ra mắt phim tài liệu riêng, hứa hẹn tiếp tục khuấy đảo làng giải trí và thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của thương hiệu Beckham.

Vào tháng 8, có thông tin cho biết lợi nhuận của thương hiệu thời trang và làm đẹp mang tên Victoria Beckham lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu bảng Anh (134,7 triệu USD).

Năm 2024, tờ Sunday Times ước tính tổng tài sản của vợ chồng Beckham đạt mức 500 triệu bảng Anh (674 triệu USD).

Beckham lập công ty quản lý thương hiệu riêng từ năm 2019, sau đó phát triển thành DRJB Holdings với nhiều nhánh kinh doanh: DB Ventures (phụ trách hợp tác thương hiệu và quảng cáo), Seven Global LLP (chuyên cấp phép thương hiệu) và Studio 99 (hãng sản xuất nội dung, từng thực hiện bộ phim tài liệu Beckham). Năm 2022, Beckham đã bán 55% cổ phần DRJB Holdings cho tập đoàn Mỹ Authentic Brands Group với giá khoảng 200 triệu bảng Anh (269 triệu USD). Thỏa thuận này giúp thương hiệu Beckham bứt phá ra thị trường toàn cầu, dưới sự hậu thuẫn của “ông lớn” chuyên quản lý thương hiệu.