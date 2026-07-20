Bí ẩn xung quanh khối tài sản khổng lồ của Từ Hy Viên

Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin về việc nữ diễn viên Từ Hy Viên để lại nguyện vọng phân chia tài sản thông qua một ứng dụng ghi chú trên điện thoại thông minh. Theo đó, toàn bộ túi xách hàng hiệu cùng trang sức đắt tiền sẽ thuộc về con gái lớn. Phần tài sản còn lại được chia đều cho DJ Koo, hai người con cùng các thành viên khác trong gia đình.

Trái với mong muốn của người quá cố, cơ quan tòa án đã chính thức bác bỏ tính hợp pháp của bản ghi chú này. Luật sư Lin Chi Chun phân tích chi tiết dựa trên Bộ luật Dân sự hiện hành của Đài Loan (Trung Quốc). Pháp luật chỉ công nhận năm hình thức lập di chúc với những quy định cực kỳ nghiêm ngặt. Phổ biến nhất là di chúc viết tay, yêu cầu người lập phải tự tay chắp bút toàn bộ văn bản rồi ký tên xác nhận. Các hình thức đánh máy văn bản trên máy tính hay ghi chép qua thiết bị di động đều bị tuyên vô hiệu.

Thực tế này làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong giới chuyên gia. Hệ thống luật thừa kế ban hành năm 1930 dường như đã quá lỗi thời so với nhịp sống hiện đại. Vào thời điểm bấy giờ, chữ viết tay là công cụ duy nhất để xác minh tính chân thực. Ngày nay, khi công nghệ số lên ngôi, nhiều người đang kêu gọi việc cập nhật luật pháp nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.

Có thông tin Koo Jun Yup muốn kiện gia đình Từ Hy Viên ra tòa để nhận lại phần thừa kế vốn thuộc về nam nghệ sĩ mà trước đó anh đã từ bỏ.

Khi bản di chúc bị vô hiệu hóa, tài sản sẽ được chia theo luật định. DJ Koo với tư cách người chồng hợp pháp cùng hai người con của Từ Hy Viên nghiễm nhiên trở thành những người thừa kế hàng thứ nhất. Tuy nhiên, rắc rối nảy sinh khi các con của cô đều chưa đến tuổi thành niên. Chồng cũ Uông Tiểu Phi hoàn toàn có cơ hội giành quyền quản lý khối tài sản này nếu anh thành công lấy được quyền giám hộ con cái. Theo luật, người cha còn sống sẽ được ưu tiên nhận quyền nuôi dưỡng hai đứa trẻ. Dù vậy, gia đình Từ Hy Viên vẫn có thể tìm kiếm các giải pháp nhằm ngăn cản kịch bản này xảy ra.

Sự bốc hơi bí ẩn của gia sản hàng tỷ đồng

Khối tài sản khổng lồ của nữ diễn viên hiện đang là dấu hỏi lớn đối với công chúng. Bà Hoàng Xuân Mai - mẹ ruột Từ Hy Viên - là người trực tiếp quản lý tài sản sau khi con gái nhắm mắt xuôi tay. Mới đây, bà bất ngờ than vãn về nguy cơ bị siết nhà do không đủ khả năng trả nợ thế chấp. Đáng kinh ngạc hơn, bà tiết lộ số tiền của Từ Hy Viên hiện chỉ còn vỏn vẹn khoảng 2 triệu TWD, tương đương 1,6 tỷ đồng. Con số ít ỏi này chắc chắn không thể gánh vác chi phí sinh hoạt hay học tập đắt đỏ cho hai đứa trẻ. Dư luận liên tục đặt nghi vấn về sự thâm hụt bất thường của khối tài sản này.

Trong khi đó, động thái mới nhất của DJ Koo càng khiến sự việc thêm phần phức tạp. Các nguồn tin thân cận cho biết anh đang lên kế hoạch khởi kiện gia đình vợ để đòi lại phần thừa kế bản thân từng chối bỏ. Một người bạn của nam nghệ sĩ tiết lộ sự thật xót xa về tờ giấy khước từ tài sản. Lúc bấy giờ, DJ Koo đang chìm trong nỗi đau mất mát tột cùng. Anh không hề rành rọt tiếng Trung nên hoàn toàn mù mờ về nội dung văn bản. Vì trót tin tưởng gia đình vợ, anh đã nhắm mắt đặt bút ký tên. Gần đây nhất, người ta bắt gặp nam nghệ sĩ âm thầm viếng thăm phần mộ vợ tại nghĩa trang Tân Bảo Sơn thuộc thành phố Tân Bắc. Anh lặng lẽ dành nhiều giờ đồng hồ ngồi xem lại những thước phim cũ trên máy tính bảng để tưởng nhớ người bạn đời quá cố.

Sự ra đi của Từ Hy Viên dường như vẫn chưa thể chấm dứt những chuỗi ngày bị lợi dụng. Trên mạng xã hội, mẹ chồng cũ Trương Lan cùng Uông Tiểu Phi liên tục đem chuyện đời tư của cô ra làm miếng mồi câu tương tác. Nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng trực tuyến, bà Trương Lan không ngần ngại thêu dệt những câu chuyện thị phi xoay quanh gia đình con trai trên các phiên livestream. Nhìn lại toàn bộ sự việc, không ít người hâm mộ xót xa cho số phận bi đát của nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh.

Theo: t/h