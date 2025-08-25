Đạo diễn Hong Kong kể cuộc tình sâu đậm, nhiều day dứt của Châu Tinh Trì

Ngày 22/8, đạo diễn Vương Tinh đăng video lên mạng xã hội, chia sẻ về các mối quan hệ của Châu Tinh Trì. Ông đề cập đến mối tình sâu nặng của Châu Tinh Trì và La Tuệ Quyên: "Chắc chắn họ từng yêu nhau rất sâu đậm".

Vương Tinh kể, khi La Tuệ Quyên khao khát kết hôn nhất, cô từng ngỏ ý với Châu Tinh Trì nhưng anh lại không có ý định cưới. Đạo diễn phân tích, khi ấy Châu Tinh Trì đang ở đỉnh cao sự nghiệp, mỗi ngày đều nổi tiếng hơn ngày hôm trước, không ai biết anh sẽ đạt tới vị thế nào, bản thân anh cũng khao khát mở rộng sự nghiệp, không nghĩ đến chuyện kết hôn. Cũng chính vì thế mà hai người đã bỏ lỡ nhau.

Châu Tinh Trì và La Tuệ Quyên. Ảnh: Weibo

La Tuệ Quyên gia nhập đài TVB vào những năm 1980, ban đầu xuất hiện trong chương trình thiếu nhi 430 Shuttle. Châu Tinh Trì cũng là một trong những người dẫn chương trình vào thời điểm đó. Hai người gặp nhau qua công việc, dần dần trở nên thân thiết và cuối cùng trở thành một cặp.

Lúc đó, Châu Tinh Trì vẫn chưa trở thành Vua hài kịch và chỉ là một diễn viên hạng xoàng của TVB. La Tuệ Quyên ngọt ngào, đáng yêu, sự nghiệp đầy hứa hẹn. Mối tình của họ bắt đầu từ thuở thiếu thời. Theo báo chí đưa tin, Tuệ Quyên hết lòng yêu thương, ủng hộ Châu Tinh Trì, thậm chí từ bỏ những cơ hội nghề nghiệp tốt hơn để ở bên săn sóc, hỗ trợ tài chính cho bạn trai. Mối quan hệ này "là một phần không thể thiếu trong những năm tháng đầu đời của Châu Tinh Trì".

Theo thời gian, sự nghiệp và kế hoạch cuộc sống của họ dần khác biệt. Châu Tinh Trì nổi tiếng, trở thành hiện tượng phòng vé ở Hong Kong trong khi sự nghiệp của La Tuệ Quyên trong ngành giải trí vẫn tương đối ảm đạm. Cuối cùng, họ chia tay vào đầu những năm 1990. Sau đó, Tuệ Quyên giải nghệ và kết hôn với một doanh nhân người Singapore vào năm 1999. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài ba năm rồi tan vỡ, sau đó cô chuyển đến Thượng Hải và có một cuộc sống kín tiếng. Năm 2002, cô được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy và đã chiến đấu với căn bệnh này trong nhiều năm bằng thái độ lạc quan, nói rằng cô "không hối tiếc". Năm 2012, cô qua đời tại Thượng Hải ở tuổi 48.

Sau khi La Tuệ Quyên qua đời, Châu Tinh Trì từng hiếm hoi bày tỏ suy nghĩ về người cũ: "Cô ấy là một phụ nữ tốt, một người rất đáng nhớ". Anh từng nói trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi chỉ là người kém may mắn. Nếu có thể làm lại, tôi đã không bận rộn đến thế". Năm 2023, Châu Tinh Trì tham gia "Hỏi & Đáp" trên Instagram. Khi được hỏi: "Anh vẫn còn nghĩ về La Tuệ Quyên chứ?", anh trả lời ngắn gọn: "Có ".

Châu Tinh Trì và La Tuệ Quyên trên màn ảnh. Ảnh: Weibo

Vương Tinh, sinh năm 1955, là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất nổi tiếng với biệt danh "Vương 400" nhờ tham gia gần 400 bộ phim, theo Sina. Ông từng làm nên loạt phim ăn khách như Thánh bài, Học cảnh uy long, Lộc đỉnh ký... góp phần đưa Châu Tinh Trì trở thành sao hạng A. Suốt hơn bốn thập kỷ làm nghề, Vương Tinh cũng nâng đỡ nhiều tên tuổi lớn như Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Chân Tử Đan, Thư Kỳ...

Châu Tinh Trì sinh năm 1962, đi lên từ các vai diễn quần chúng ở đài TVB rồi trở thành ngôi sao hài kiếm bộn phòng vé của điện ảnh Hong Kong. Từ diễn viên, anh trở thành biên kịch và đạo diễn. Các phim của anh nhất quán về phong cách, tạo thành dòng phim riêng với tiếng cười giễu nhại nhưng không đơn thuần giải trí mà cài cắm nhiều ý niệm sâu cay về cuộc đời. Các phim nổi tiếng của anh gồm Đại thoại tây du, Gia hữu hỷ sự, Trường học Uy Long, Vua hài kịch...

Châu Tinh Trì là một trong những ông hoàng đào hoa của showbiz Hong Kong. Anh có tin đồn hẹn hò nhiều mỹ nhân như Chu Ân, diễn viên sinh năm 1996 Lâm Duẩn. Anh cũng nhiều lần bị đồn bội bạc với các đồng nghiệp thân thiết.