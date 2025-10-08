Đạo diễn bị tố coi thường tính mạng diễn viên

Ngày 5/10, trang Sinchew đưa tin một thành viên trong đoàn phim Phong lâm hỏa sơn mới đây đã lên tiếng tố cáo đạo diễn Mạch Tuấn Long không coi trọng sinh mạng của diễn viên, cố tình đẩy họ vào tình huống nguy hiểm để đạt hiệu quả quay chân thực.

Theo đó, trong quá trình sản xuất phim, nam diễn viên Nhậm Hiền Tề thủ vai điệp viên ngầm, làm bảo vệ cho vai diễn của Kim Thành Vũ, có cảnh quay lộ thân phận, cuối cùng bị xử tử bằng cách treo cổ. Đạo diễn Mạch Tuấn Long đã yêu cầu Nhậm Hiền Tề tự quay cảnh này, thậm chí còn hỏi ý kiến bác sĩ để xác nhận "treo thật trong 10 giây sẽ không nguy hiểm tới tính mạng".

Tuy nhiên, Nhậm Hiền Tề đã từ chối cảnh quay, vì vậy một diễn viên đóng thế được sử dụng. Đáng nói, thay vì diễn ra trong 10 giây, đạo diễn Mạch Tuấn Long đã để cảnh quay kéo dài tới tận một phút khiến diễn viên đóng thế đau đớn giãy giụa nhưng đạo diễn không hô dừng lại. Đến khi người này ngất đi mới được thả xuống và phải nhập viện cấp cứu.

Kim Thành Vũ và Nhậm Hiền Tề tại hậu trường sản xuất phim Phong lâm hỏa sơn.

Vì muốn đạt được sự chân thật trong diễn xuất, đạo diễn Mạch Tuấn Long sẵn sàng treo cổ diễn viên đóng thế khiến người này bị thương phải nhập viện.

Hành động coi thường sinh mạng người khác của Mạch Tuấn Long khiến nam diễn viên Nhậm Hiền Tề tức giận và rời trường quay ngay lập tức. Sau đó, Nhậm Hiền Tề và Kim Thành Vũ đã quyết định rời đoàn phim không thực hiện các cảnh quay bù.

"Nhậm Hiền Tề tức giận đến mức định đánh đạo diễn Mạch Tuấn Long. Kim Thành Vũ lúc đó cũng có mặt chứng kiến và đứng về phía Nhậm Hiền Tề. Sau khi quay xong cảnh đó, cả hai người đều từ chối quay bù. Chỉ còn Lương Gia Huy và Lưu Thanh Vân đồng ý trở lại quay thêm cảnh", nguồn tin chia sẻ thêm.

Đạo diễn võ thuật Hùng Hân từng đăng bài trên mạng ám chỉ đạo diễn Mạch Tuấn Long: "Tác phẩm của một kẻ tâm lý biến thái không đáng để mong đợi". Trước đó, Hùng Hân bị sa thải vì không thực hiện các yêu cầu thiết kế cảnh võ thuật nguy hiểm của Mạch Tuấn Long và Đặng Thụy Hoa được mời thay thế.

Đạo diễn Mạch Tuấn Long bị tố cáo coi thường sinh mạng diễn viên, luôn yêu cầu các cảnh quay nguy hiểm.

Bên cạnh đó, theo HK01, Phong lâm hỏa sơn lúc đầu gây chú ý nhờ sự trở lại màn ảnh sau nhiều năm của tài tử Kim Thành Vũ. Tuy nhiên, dù là diễn viên chính, Kim Thành Vũ không tham gia các sự kiện quảng bá. Bộ phim cũng đang nhận nhiều lời phê bình về chất lượng vì khán giả "không hiểu bộ phim muốn nói gì vì mỗi nhân vật đều xuất hiện thoáng qua, không hiểu động cơ và sự kết nối của họ". Sau khi vướng tin tức tiêu cực, đạo diễn Mạch Tuấn Long vẫn giữ im lặng. Hiện tại, phim ra mắt tại thị trường Trung Quốc nhưng doanh thu thấp.