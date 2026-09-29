Dàn tình cũ Lee Dong Gun: Người viên mãn bên chồng công tố, kẻ chật vật làm mẹ đơn thân

Kim Min Jung bén duyên Lee Dong Gun sau khi hợp tác trong phim 'High School' (2002). Họ chỉ ở bên nhau một năm và chia tay năm 2003. Hiện Kim Min Jung vẫn giữ hình ảnh nữ diễn viên thực lực kín tiếng về đời tư. Sau các tác phẩm thành công vang dội như 'Mr. Sunshine' hay 'The Devil Judge', cô chủ yếu dành thời gian nghỉ ngơi, tham gia các sự kiện thời trang high-fashion hoặc họa báo. Cô chọn lọc kịch bản kỹ lưỡng, ít dự sự kiện.

Nữ diễn viên hiện vẫn độc thân.

Han Ji Hye và Lee Dong Gun là cặp 'phim giả tình thật' kinh điển của màn ảnh Hàn sau 'Bạn trai tôi nhóm máu B' và 'Cô dâu 18 tuổi'. Họ gắn bó khoảng 4 năm (2004 - 2008).

Năm 2010, Han Ji Hye kết hôn với một công tố viên. Cô sinh con gái đầu lòng năm 2021. Hiện tại, Han Ji Hye tận hưởng cuộc sống gia đình êm ấm, thường xuyên đăng tải video nhật ký chăm sóc con cái lên YouTube cá nhân và cùng gia đình du lịch nước ngoài. Cô thỉnh thoảng trở lại màn ảnh qua các vai diễn khách mời.

Cha Ye Ryun và Lee Dong Gun tìm hiểu nhau từ 2008, sau khi tài tử làm khách mời trong 'Ngôi sao của tôi' - phim Cha Ye Ryun đóng chính. Cặp sao chia tay năm 2009 trước khi Lee Dong Gun nhập ngũ.

Năm 2017, Cha Ye Ryun kết hôn với Joo Sang Wook sau khi hợp tác trong 'Glamorous Temptation'. Hai người đã có một con gái.

Hiện, Cha Ye Ryung là gương mặt phủ sóng truyền thông Hàn Quốc nhờ hình tượng người phụ nữ đảm đang của gia đình, trên chương trình truyền hình thực tế 'Fun-Staurant'. Bên cạnh đó, cô hoạt động năng nổ trên kênh YouTube cá nhân, liên tục đóng chính trong các phim truyền hình dài tập.

Ji Yeon (T-ara) và Lee Dong Gun nảy sinh tình cảm khi quay chung phim 'Encounter' (2015) và chia tay vào đầu 2017 sau hai năm hẹn hò.

Cuối 2022, cô kết hôn với cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp Hwang Jae Gyun. Tuy nhiên, cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn qua hòa giải vào tháng 11/2024, lý do không được tiết lộ.

Hiện ngôi sao tập trung trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Cô vừa tham gia sự kiện kỷ niệm của T-ara và thi thoảng giao lưu với fan qua mạng xã hội.

Bén duyên từ bộ phim 'The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop' (2016), Jo Yoon Hee và Lee Dong Gun đăng ký kết hôn và đón con gái Roa năm 2017. Hai người ly hôn vào năm 2020 sau ba năm chung sống, do khác biệt không thể hàn gắn.

Jo Yoon Hee trực tiếp nuôi dưỡng con gái Roa. Cô tái xuất màn ảnh và tham gia chương trình thực tế 'Now I Alone' trên TV Chosun năm 2023 và nhiều lần chia sẻ về cuộc sống khó khăn sau ly hôn, những vất vả về việc làm mẹ đơn thân và nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả Hàn Quốc.