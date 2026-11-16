Dàn sao dự tiệc sinh nhật tuổi 52 của Leonardo DiCaprio

Nam diễn viên đoạt giải Oscar đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật hoành tráng với sự góp mặt của nhiều ngôi sao tại một biệt thự riêng ở Los Angeles vào tối thứ Bảy (14/11). Leo đã chính thức bước sang tuổi 52 từ ngày 11/11.

Diễn viên 'Spider-Man' Tobey Maguire, 51 tuổi, đến chúc mừng người bạn thân lâu năm.

Vợ cũ của Tobey Maguire, nhà thiết kế trang sức Jennifer Meyer, tham dự cùng chồng mới cưới, tỷ phú Geoffrey Ogunlesi. DiCaprio chỉ vừa tham dự đám cưới của Jennifer Meyer vào tháng trước tại Hawaii.

Orlando Bloom cũng là một trong những người bạn thân nhất của ngôi sao 'Titanic'. Nam diễn viên 'Cướp biển vùng Caribbean' diện trang phục thoải mái đến bữa tiệc.

Tài tử 'Bố già' Al Pacino (trái) đến cùng người tình trẻ Noor Alfallah.

Ca sĩ Ice Spice (trái) và ngôi sao mạng xã hội Anastasia Karanikolaou.

Diễn viên, người mẫu Sarah Jane Nader.

Người mẫu Cara Delevingne hào hứng hội ngộ bạn bè khi tới buổi tiệc của Leo.

Rapper 50 Cent tới chúc mừng và hát tặng Leonardo DiCaprio trong bữa tiệc, theo TMZ.

Jonah Hill - bạn diễn của Leo trong 'Sói phố Wall'.

Tài tử Adrien Brody (trái) đến cùng vợ chồng diễn viên kiêm nhà sản xuất phim Ed Norton.

Diễn viên Casey Affleck, em trai tài tử Ben Affleck, tham dự cùng bạn gái Caylee Cowan.

Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau khi rời bữa tiệc. Bạn gái ông, ca sĩ Katy Perry, không được trông thấy đến sự kiện này.

Tỷ phú Jeff Bezos và bà xã Lauren Sanchez cùng diện đồ đen tới dự tiệc. Cả hai thân thiết với Leonardo DiCaprio vài năm gần đây qua các sự kiện từ thiện.

Bố của Leo, ông George DiCaprio, và mẹ kế anh, bà Peggy Ann Farrar, rạng rỡ tới mừng sinh nhật con trai.