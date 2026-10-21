Ảnh sao 21/10: Phi Thanh Vân hạnh phúc bên bạn trai U60

Gần đây, Phi Thanh Vân hiếm khi đăng ảnh tình cảm vì muốn giữ chuyện riêng kín đáo, tránh bị bàn tán.

Nữ diễn viên công khai yêu doanh nhân hơn mình khoảng 10 tuổi từ cuối năm 2024. Tháng 9/2025, cô thông báo chuẩn bị lên xe hoa lần ba, sau đó cho biết hai người đã sống chung như vợ chồng dù chưa tổ chức hôn lễ.

Vợ chồng nhạc sĩ Dương Khắc Linh - ca sĩ Sara Lưu cúng đầy tháng cho cặp sinh đôi con gái Dani và Sani.

Hai bé chào đời hôm 21/9, là cặp song sinh thứ hai của gia đình sau hai anh trai Mickey và Jerry.

Ca sĩ Sunny Đan Ngọc, bà xã diễn viên Đoàn Minh Tài, khoe sắc vóc tuổi 26.

Ca sĩ Phương Anh tận hưởng buổi tối thảnh thơi bên ông xã người Kazakhstan.

Bà bầu Khả Ngân chụp ảnh nhí nhảnh.

Con gái ca sĩ Đoan Trang đi Phú Quốc cắm trại.

Chồng thiếu gia tặng hoa hồng cho Midu dịp 20/10.

Ca sĩ Thiều Bảo Trang chơi đùa cùng thú cưng.

Hai mẹ con Phương Vy chụp ảnh phong cách cổ điển.

Diễn viên Tam Triều Dâng khoe hoa người hâm mộ tặng sau buổi gặp gỡ fan.

Người mẫu Lê Xuân Tiền khoe cơ bụng săn chắc.

Vợ chồng ca sĩ Giang Hồng Ngọc - Xuân Văn dùng bữa tối riêng tư.