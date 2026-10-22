Emily trở lại đường đua Vpop sau 11 năm

Dự án đánh dấu màn tái xuất Vpop của Emily trong vai trò nghệ sĩ độc lập, mang đến một bản pop ballad vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Với bà mẹ hai con, lần trở lại này không chỉ để thỏa nỗi nhớ sân khấu mà còn mở ra không gian riêng, nơi cô được tự do chia sẻ tâm tư chân thật, đan xen những kỷ niệm thanh xuân tươi đẹp.

Tạo hình Emily trong single mới Oscar, ra mắt hôm 20/10. Ảnh: NVCC

Emily cho biết "Oscar" là cách ví von hài hước về tài "diễn xuất" của cô và BigDaddy lúc mới chia tay trong quá khứ. Dù vẫn còn tình cảm, cả hai đều cố tỏ ra hờ hững, đóng vai những người bạn vô tư "xuất sắc đến mức xứng đáng nhận giải Oscar cho sự bướng bỉnh của thanh xuân".

Bên cạnh đó, mượn hình tượng giải thưởng danh giá này, Emily gửi gắm tâm tư: "Những giọt nước mắt, tiếc nuối, nỗi buồn, tổn thương theo thời gian sẽ trở thành phần thưởng. Đi qua bao nhiêu thăng trầm, sự thấu hiểu và gắn kết hiện tại chính là chiếc tượng Oscar đắt giá nhất cho quá trình trưởng thành của chúng tôi".

Ra mắt Oscar vào 20/10 - thời điểm tôn vinh phái đẹp Việt Nam, Emily xem tác phẩm này như món quà tinh thần gửi tặng những phụ nữ hiện đại. Cô mong muốn câu chuyện trong bài hát truyền tải thông điệp: Mọi vấp ngã hay khoảng lặng trong tình yêu chưa bao giờ là vô nghĩa nếu ta biết cách biến chúng thành động lực để trưởng thành.

Trong dự án mới, giọng ca 37 tuổi hướng đến hình ảnh sắc sảo, gai góc hơn so với các sản phẩm trước đây. Theo cô, đây là quá trình phát triển tự nhiên sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm sống. Emily không cố gắng tạo ra những tuyên ngôn đao to búa lớn, thay vào đó chọn cách bộc lộ bản thân một cách chân thật, gần gũi ở cả suy nghĩ, cảm xúc đến phong cách âm nhạc. Với cô, vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại toát lên từ sự tự tin, thấu hiểu chính mình, tỏa sáng với đam mê cá nhân và viên mãn trong cuộc sống.

Vợ chồng Emily - BigDaddy. Ảnh: NVCC

Emily tên thật Nguyễn Hương Ly, sinh năm 1989, được biết đến qua cuộc thi Miss Audition 2007, sau đó lấn sân ca hát. Cô từng phát hành các ca khúc solo: Xin anh đừng, Mùa xa nhau, Quên đi, Nơi cuối cùng... Bên cạnh đó, người đẹp kết hợp ông xã BigDaddy trong loạt hit Mượn rượu tỏ tình, Ngõ chạm, Yêu nắm.

Năm 2019, Emily và rapper BigDaddy xác nhận đã bí mật kết hôn, có hai con đủ nếp tẻ. 11 năm qua, cô không ra mắt sản phẩm âm nhạc độc lập, dành thời gian vun vén gia đình nhỏ và đứng sau ủng hộ sự nghiệp của chồng.