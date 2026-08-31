Mẹ của Diva Thanh Lam xin lỗi con gái vì đòn roi ngày nhỏ

Trong chương trình "Vui khỏe có ích" đã được phát sóng, khán giả có dịp chứng kiến lần hiếm hoi Diva Thanh Lam xuất hiện cùng mẹ đẻ của cô là NSƯT Thanh Hương trên sóng truyền hình. Diva Thanh Lam mang đến cho khán giả truyền hình những góc nhìn rất khác về cuộc sống đời thường, đằng sau ánh hào quang sân khấu.

Là một biểu tượng âm nhạc hàng đầu với cá tính mạnh mẽ và máu lửa mỗi khi đứng trước micro, nhưng khi ở cạnh mẹ, Thanh Lam lại trở về là một người con bé nhỏ. Nữ nghệ sĩ tâm sự: "Con chỉ giấu mẹ những nỗi buồn, những khó khăn của mình. Phần còn lại thì con là một người rất trung thực, con luôn sống đúng là mình, mình có như nào, mình sống giản dị như vậy. Và đối với con, khi được bên mẹ là những giây phút mà con thư giãn nhất, được sống thật nhất".

Diva Thanh Lam cùng mẹ trên sóng truyền hình. Ảnh VTV

Lắng nghe những lời bộc bạch của con gái, NSƯT Thanh Hương cũng trải lòng về phương pháp nuôi dạy con nghiêm khắc trong quá khứ. Nhìn lại chặng đường đã qua, bà tự hào về thành công của con, nhưng cũng chia sẻ nỗi niềm giữ kín trong lòng bấy lâu nay.

"Có một điều mà lâu nay mẹ vẫn để trong lòng, mẹ vẫn nghĩ thương thì phải đánh đòn cho nên ngày xưa mẹ hay đánh Lam, bây giờ mẹ muốn nói xin lỗi Lam. Nhưng nghĩ lại, có lẽ do mẹ dạy dỗ nghiêm khắc như thế nên giờ Lam giỏi như này", mẹ của Diva Thanh Lam chia sẻ.

Chính sự nghiêm khắc ấy đã rèn giũa nên một Thanh Lam bản lĩnh, tài năng của nền âm nhạc Việt Nam. Đằng sau mỗi bước đi của nữ ca sĩ luôn có hình bóng người mẹ dõi theo từng nhịp thở của cuộc sống lẫn nghệ thuật: "Mẹ luôn yêu con vô bờ bến. Mẹ có mặt ở tất cả những buổi biểu diễn của Lam và mẹ cũng luôn dõi theo từng bước đi của con trên cả con đường sự nghiệp lẫn tình yêu".

Bốn thế hệ gia đình NSND Thanh Lam. Ảnh VTV

Ca sĩ Thanh Lam được phong tặng danh hiệu NSND vào năm 2023. Trước khi được phong tặng danh hiệu NSND cao quý, năm 2007, Thanh Lam là ca sĩ tự do đầu tiên được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Thanh Lam sinh năm 1969, là con gái của nhạc sĩ Thuận Yến và nghệ sĩ đàn tỳ bà Thanh Hương. Cô sở hữu chất giọng nữ trung trầm giàu nội lực, âm sắc riêng. Nữ ca sĩ từng đoạt nhiều giải thưởng: Ca sĩ được yêu thích nhất tại Festival La Habana, Giọng hát Vàng tại Liên hoan giọng hát ASEAN, giải Cống hiến...

Nhan sắc lúc trẻ của Diva Thanh Lam.

Hành trình sự nghiệp của diva Thanh Lam diễn ra khá thuận lợi. Từ lúc lên 3 tuổi, nữ diva nhạc Việt đã được cha dạy hát và nghe đàn piano. Năm 7 tuổi, mẹ dạy cho ca sĩ chơi đàn thập lục, tập hát các bài dân ca Việt Nam. Năm 9 tuổi (1978), Thanh Lam được tuyển chọn vào Nhạc viện Hà Nội theo học môn đàn tỳ bà hệ 11 năm, đồng thời tham gia ca hát trong đội "Chim sơn ca" của Đài Tiếng nói Việt Nam và đội Họa Mi Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội.

Bắt đầu từ những năm của cuối thập niên 80, 90 và đầu 2000, Thanh Lam đều nhận giải Top 10 Ca sĩ được yêu thích nhất của Làn sóng xanh - một chương trình của FM 99.9 Mhz (Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh). Các ca khúc từng lọt vào top và giúp Thanh Lam nhận giải ca sĩ được yêu thích: Khát vọng, Cho em một ngày, Bên em là biển rộng, Giọt nắng bên thềm, Hoa tím ngoài sân, Em và tôi, Chia tay hoàng hôn, Một ngày mùa đông, Chiều xuân, Hoa cỏ mùa xuân, Hát với chú ve con, Ngồi hát ca bềnh bồng, Không thể và có thể, Đợi chờ, Đố tình...