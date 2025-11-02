Con trai Jung Woo Sung lần đầu lộ diện

Gabi đăng nhiều ảnh của con trai trong những khoảnh khắc tự nhiên giữa hai mẹ con như khi đi biển, công viên hay cả trên trường quay. Trong nhiều shot hình, cả hai mặc đồ đôi. Tuy nhiên, tất cả ảnh đều chụp em bé từ phía sau hoặc góc nghiêng.

Mặc dù không có chú thích nào, bài đăng nhận được hơn 18.000 lượt thích. Đây là lần đầu tiên Moon Gabi khoe quý tử, kể từ khi công khai có con với "tình một đêm" Jung Woo Sung.

Moon Gabi và con trai. Ảnh: Instagram

Năm 2024, nàng mẫu khiến công chúng bất ngờ khi thông báo sinh con trai. Nam diễn viên Jung Woo Sung - hơn Moon 16 tuổi - được cô tiết lộ là cha đứa trẻ. Người mẫu nói cô gặp Jung Woo Sung vào năm 2022, hai người qua lại đến năm 2023. Cô phủ nhận tin đồn ép nam diễn viên kết hôn.

Dưới áp lực dư luận, Jung Woo Sung lên tiếng xác nhận đứa trẻ là con mình, tuy nhiên nói anh không có ý định kết hôn với Moon Gabi. Đời tư của Jung Woo Sung bị đào xới, nhiều người nghi ngờ anh dù có bạn gái bí mật vẫn lén lút cặp kè Moon Gabi, khiến cô mang thai.

Cuối năm 2024, Jung Woo Sung công khai xin lỗi trên sân khấu Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh, đồng thời khẳng định quyết tâm trở thành người cha có trách nhiệm. Gần đây, anh bất ngờ công bố kết hôn với bạn gái quen biết 10 năm.

Jung Woo Sung và Moon Gabi . Ảnh: Nate

Moon Gabi ra mắt trên Charm TV của OnStyle với vai trò người mẫu vào năm 2017. Cô được yêu mến nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, từng giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Bikini Thế giới năm 2011. Cô tích cực xuất hiện trong các chương trình làm đẹp và giải trí, bao gồm Get It Beauty.

Jung Woo Sung sinh năm 1973, từng đóng Những tay đua kiệt xuất, Sad Movie, Beat, Hoa cúc dại. Ngoài đóng phim, anh và đồng nghiệp Lee Jung Jae đồng sáng lập công ty giải trí Artist Company... Tại Hàn Quốc, anh được bình chọn là "Quý ông độc thân quyến rũ" trong nhiều năm liền nhờ diện mạo nam tính, gia cảnh giàu có... Vì ồn ào đời tư, hiện anh chưa đóng phim trở lại.