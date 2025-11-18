Cặp nghệ sĩ song sinh người Đức qua đời cùng ngày

Alice và Ellen Kessler năm 1959. Ảnh: United Archives

Theo báo Bild, hai chị em lựa chọn ra đi bằng hình thức trợ tử y tế, vốn hợp pháp tại Đức. Giới chức xác nhận Alice và Ellen Kessler mất tại Grünwald, nơi họ sống trong hai căn hộ liền kề, chỉ ngăn cách bởi một bức tường trượt.

Trong cuộc phỏng vấn với Bild hồi tháng 4/2024, hai chị em từng bày tỏ mong muốn tro cốt của mình sẽ được đặt chung trong một bình, cùng với tro cốt của mẹ và chú chó Yello.

Đài Radio Monte Carlo (trụ sở tại Milan, Italy) đăng lời tri ân trên Instagram: "Alice và Ellen Kessler đã rời đi cùng nhau, đúng như cách họ từng sống: không thể tách rời. Sinh năm 1936, họ là biểu tượng trọn vẹn của ngành giải trí châu Âu - từ âm nhạc, vũ đạo đến truyền hình. Tại Italy, họ trở thành ngôi sao với danh xưng 'đôi chân của quốc gia', biểu tượng của sự thanh lịch và phong thái sân khấu từ thập niên 1950. Một cặp nghệ sĩ độc nhất vô nhị, để lại dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức công chúng".

Alice và Ellen Kessler sinh tại vùng Nerchau (Đức), biểu diễn từ nhỏ tại Nhà hát Opera Leipzig. Chưa đầy 20 tuổi, họ đã khởi đầu sự nghiệp quốc tế tại nhà hát tạp kỹ Lido ở Paris với vai trò ca sĩ - vũ công.

Hai chị em được khán giả ưu ái gọi là 'đôi chân của nước Ý'.

Bước sang thập niên 1960, cặp song sinh chuyển đến Rome, lưu diễn khắp thế giới và biểu diễn chung với những huyền thoại như Fred Astaire, Frank Sinatra và Harry Belafonte. Họ trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình Italy qua các chương trình Giardino d’inverno và Studio Uno.

Trong cuộc phỏng vấn với Eurovision Radio International năm 2015, hai chị em kể rằng bước ngoặt tại Mỹ đến khi họ xuất hiện trong The Red Skelton Show. Sau này, họ tiếp tục góp mặt trong The Dean Martin Show và The Ed Sullivan Show vào các năm 1966 và 1967.

"Chương trình đó rất thành công và chúng tôi được lên bìa tạp chí Life. Bạn biết rồi đấy, khi xuất hiện trên Life, sự nghiệp lập tức cất cánh và điều đó đã xảy đến với chúng tôi", họ chia sẻ, đồng thời cho biết không cảm thấy áp lực khi làm việc tại thị trường Mỹ vì lợi thế đặc biệt của một cặp song sinh. Hai chị em từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng người Mỹ như Sammy Davis Jr., Dean Martin, Bing Crosby và Eddie Fisher.

Chưa từng kết hôn, Alice và Ellen tiếp tục hoạt động nghệ thuật đến tận những năm 80 tuổi trước khi nghỉ hưu và sống an dưỡng tại Grünwald, phía nam Munich.

Alice và Ellen Kessler gắn bó với nhau suốt cuộc đời, cả trong công việc lẫn cuộc sống đời thường. Ảnh: Hannes Magerstaedt

Ngay trước sinh nhật tuổi 80, Alice tâm sự: "Chúng tôi có lẽ đã không thể đứng trên sân khấu lâu đến thế nếu mỗi người hoạt động riêng lẻ. Đi lưu diễn với tư cách cặp song sinh chính là lợi thế lớn nhất của chúng tôi, hai chị em luôn cảm thấy mạnh mẽ hơn khi có nhau".