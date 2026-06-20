Chuyện tình 9 năm của sao phim "Ở nhà một mình" cùng hôn thê gốc Á

Ngày 17/6, ngôi sao 45 tuổi Macaulay Culkin đã đăng tải bức ảnh diện trang phục tông hồng đồng điệu cùng vị hôn thê 38 tuổi Brenda Song trên Instagram. Dòng trạng thái đi kèm là lời thổ lộ chân thành về ngày kỷ niệm đặc biệt, đánh dấu thời khắc cuộc đời anh vĩnh viễn bước sang một trang mới. Nam tài tử bày tỏ sự trân trọng tuyệt đối với tình yêu của mình. Anh cảm thấy vô cùng kỳ diệu khi nhận ra bản thân luôn được thức giấc bên cạnh người thương. Điều duy nhất khiến anh nuối tiếc là cả hai chưa có nhiều thời gian trọn vẹn dành cho nhau hơn nữa.

Đáp lại tình cảm ngọt ngào đó, nữ diễn viên gốc Đông Nam Á cũng nhanh chóng chia sẻ bức ảnh cả hai hôn nhau say đắm. Đang ngồi chờ tại sân bay sau khi hoàn tất công việc trên phim trường, Brenda Song thổ lộ sự bồi hồi khi thời gian 9 năm trôi qua quá nhanh. Nữ diễn viên chia sẻ cuộc sống của cô dường như bừng sáng khi được chia sẻ mọi thứ cùng Culkin. Dù vất vả, mọi thử thách đều trở nên xứng đáng, tình yêu cô dành cho anh ngày một lớn lao hơn. Kết lại thông điệp, cô còn hài hước khẳng định nam diễn viên sẽ phải gắn bó cùng cô trọn đời.

Macaulay Culkin và vị hôn thê Brenda Song. IG.

Cuộc gặp gỡ định mệnh diễn ra vào năm 2017 trên trường quay bộ phim "Changeland" tại Thái Lan. Ban đầu, Brenda từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ phát sinh tình cảm cùng người đóng chung phim. Tuy nhiên, dưới sự khuyến khích của Clare Grant về một cuộc hẹn hò vui vẻ, nữ diễn viên đã thực sự phải lòng Culkin chỉ sau vài tuần. Một cuộc tình ngỡ như thoảng qua đã đơm hoa kết trái thành một tổ ấm vững chắc kéo dài gần một thập kỷ.

Cả hai chính thức đính hôn vào năm 2022. Hiện tại, họ đang tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc tại Los Angeles bên hai cậu con trai là Dakota 5 tuổi cùng Carson 4 tuổi. Hồi tháng 4, nữ diễn viên tiết lộ bạn trai từng đặt hoa trước cửa nhà để cầu hôn lại cô vào tháng 8 năm ngoái, ngay lúc cô đang quay dự án "Running Point". Sự lãng mạn bất ngờ này khiến cô thốt lên đầy kinh ngạc khi bước tới cửa cùng các con.

Macaulay Culkin từng là một trong những sao nhí được săn đón nhất Hollywood nhờ thành công vang dội của nhân vật Kevin trong loạt phim "Home Alone" hay tựa tiếng Việt là "Ở nhà một mình". Hào quang ập tới quá sớm đã kéo theo vô số biến cố cho cuộc sống cá nhân của anh. Nam diễn viên phải đối mặt với việc ly hôn ở tuổi 21, mâu thuẫn cùng gia đình khiến sự nghiệp chững lại rồi gần như rút lui khỏi giới giải trí.

Đông đảo người hâm mộ đều tin rằng Brenda Song chính là nhân tố quan trọng giúp nam tài tử tìm lại sự cân bằng. Sinh ra tại California, nữ diễn viên có cha là người H'Mông, mẹ là người Mỹ gốc Thái. Cô sớm ghi dấu ấn qua vai diễn tiểu thư London Tipton trong series "The Suite Life of Zack & Cody" hay "Cuộc sống thượng hạng của Zack & Cody" của Disney. Sự nghiệp ổn định cùng tình yêu chân thành của Brenda đã trở thành bến đỗ vững chắc, giúp nam chính "Ở nhà một mình" dần xuất hiện trở lại trên màn ảnh, đồng thời xây dựng một gia đình êm ấm được công chúng hết lòng ngưỡng mộ.