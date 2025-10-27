Chuyện gì đang xảy ra với Sơn Tùng M-TP, Soobin?

Làn sóng phẫn nộ vì một tấm poster

Sự kiện âm nhạc diễn ra ngày 2/11 tại TPHCM quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám gồm Sơn Tùng M-TP, Soobin, Rhyder, Dương Domic, Phương Mỹ Chi, Anh Tú, Vũ Cát Tường, Trúc Nhân... Trên poster quảng bá, Sơn Tùng M-TP và Soobin được đặt ở vị trí trung tâm, hình Sơn Tùng nhỉnh hơn so với các ca sĩ còn lại. Tuy nhiên, điều này lại thổi bùng làn sóng tranh cãi dữ dội giữa hai fandom lớn là Sky (người hâm mộ Sơn Tùng M-TP) và Kingdom (tên fan Soobin).

Tấm poster sự kiện âm nhạc khiến fan Sơn Tùng và Soobin tranh cãi.

Một bộ phận Sky phản ứng gay gắt khi thấy Soobin được xếp ngang hàng với thần tượng. Dưới bài đăng poster, hơn 8.000 người thả tương tác “phẫn nộ”. Trên Threads, nhiều người bức xúc cho rằng với vị thế của Sơn Tùng, anh phải được đặt ở trung tâm, hình ảnh lớn nhất mới thể hiện đúng tầm ảnh hưởng.

“Người hâm mộ nào cũng mong nghệ sĩ mình yêu quý được ở vị trí xứng đáng. Với Sơn Tùng, anh ấy xứng đáng được đặt ở trung tâm vì những gì đã đóng góp và đạt được”, một fan Sơn Tùng chia sẻ.

Không ít fanpage của Sky cũng lên tiếng tố BTC thiếu tinh tế khi xóa bình luận thay vì đưa ra lời giải thích.

Một fanpage của giọng ca Lạc trôi viết: “Chúng tôi hiểu sự kiện có nhiều nghệ sĩ, nhưng cách hành xử của fanpage BTC khi xóa bình luận thay vì trả lời, khiến fan cảm thấy không được tôn trọng. Mối quan hệ giữa thương hiệu, nghệ sĩ và người hâm mộ nên được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau”.

Trước sự việc, fandom Soobin lại chọn cách phản ứng khác. Họ kêu gọi khán giả bật lightstick vàng - màu tượng trưng cho fandom của anh - trong đêm diễn, trong khi Sky chuẩn bị “phủ xanh” không gian sự kiện.

Người hâm mộ ca sĩ Soobin (trái) và Sơn Tùng kêu gọi đem theo lightstick đến sự kiện cổ vũ thần tượng sau tranh cãi.

Vị trí trung tâm - quyền lực hay mồi lửa cho tranh cãi?

Tranh cãi quanh vị trí nghệ sĩ trên poster không phải chuyện mới. Ở các nền công nghiệp giải trí lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, vị trí trung tâm, fan Trung hay còn gọi là “C vị”, từ lâu đã gây ra nhiều cuộc tranh cãi bất phân thắng bại, được coi là văn hóa độc hại khi theo đuổi thần tượng.

Trong giới idol Hàn Quốc, “center” là người đứng giữa đội hình, thường đảm nhận phần nổi bật nhất của bài hát hoặc vũ đạo, là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý nhất. Theo các chuyên trang Kpop, vị trí này thể hiện “người được khán giả yêu thích và ghi nhớ nhiều nhất”.

Từ 2016, danh tiếng BTS vượt trội ở quốc tế, nhóm trở thành người diễn kết màn, là nhân tố được mong đợi nhất trong các lễ trao giải âm nhạc ở Hàn Quốc.

Tại Trung Quốc, vị trí trung tâm trở thành khái niệm quyền lực trong cả giới idol lẫn diễn viên. Trong những sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ, người đứng ở vị trí trung tâm hay được sắp xếp xuất hiện cuối trên thảm đỏ gần như chắc chắn trở thành tâm điểm bàn tán. Không ít ngôi sao thậm chí cố tình giành đứng giữa để gây chú ý. Theo một quy ước ngầm trong giới, ai chiếm được vị trí trung tâm ở những dịp quan trọng thường được mặc định là người có “đẳng cấp cao” nhất.

Từ bức ảnh chụp tập thể tại sự kiện của Vogue hôm 23/10, mạng xã hội Trung Quốc bùng lên cuộc tranh luận xoay quanh cách xếp vị trí của dàn minh tinh, đặc biệt là các “Ảnh hậu” từng đạt giải thưởng điện ảnh chính thống.

Bức ảnh của dàn nghệ sĩ tham dự sự kiện của Vogue.

Nhiều người cho rằng những cái tên như Châu Đông Vũ (Ảnh hậu Tam Kim: Kim Mã, Kim Tượng, Kim Kê), Mã Tư Thuần (Ảnh hậu Kim Mã), Trương Tiểu Phỉ (Ảnh hậu Kim Kê) bị “đẩy” ra vùng rìa ảnh, trong khi Chung Sở Hi - người chưa từng đạt Ảnh hậu ở các giải lớn - lại đứng ở vị trí trung tâm, ngay sát trục chính cùng Lưu Diệc Phi.

Một số fan cho rằng việc Chung Sở Hi “chiếm" trung tâm khiến bố cục ban đầu bị phá vỡ. Vốn dĩ, với vị thế đại minh tinh và sức ảnh hưởng thương hiệu, khán giả nhận định Lưu Diệc Phi hay Dương Mịch mới là người xứng đáng với vị trí trung tâm.

Số tháng 9 của Vogue Trung Quốc, kỷ niệm 20 năm thành lập, quy tụ dàn minh tinh hàng đầu như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Nghê Ni, Địch Lệ Nhiệt Ba, Mã Tư Thuần, Tân Chỉ Lôi, Trương Tử Phong, Văn Kỳ…

Tuy nhiên, ngay khi bìa Kim Cửu được công bố, mạng xã hội Weibo dấy lên tranh cãi về thứ tự. Trong khi Lưu Diệc Phi được xếp trung tâm, nhiều Ảnh hậu lại bị đẩy ra rìa. Cư dân mạng cho rằng chủ biên Lưu Xung tung bìa quá sớm. Thậm chí có ý kiến nhận định “nếu Tân Chỉ Lôi - Ảnh hậu Venice - đứng giữa, giá trị của bìa năm 2025 sẽ ở một tầm khác”.

Ảnh bìa Vogue gây bàn luận hồi tháng 9/2025.

Trong show giải trí ở Trung Quốc, MC giải thích: “Trung tâm là vị trí dành cho những người có tầm ảnh hưởng nhất định, hoặc lớn tuổi, hoặc có thâm niên”. Ngay sau đó, ca sĩ Tiết Chi Khiêm châm biếm các nghệ sĩ thích tranh giành vị trí này: “Khi quay show, nghệ sĩ thường phải đứng thành hàng. Có người vì vị trí giữa mà giành đến cùng, đủ mọi cách để chen vào được”.

Khi ngành công nghiệp biểu diễn phát triển mạnh, khán giả không chỉ quan tâm đến âm nhạc hay tài năng, mà còn đến vị trí, danh tiếng, quyền lực của thần tượng. Đằng sau nó không chỉ là sự tự tôn cá nhân nghệ sĩ, mà còn là biểu hiện của cuộc đua danh tiếng và thương mại hóa hình ảnh trong giới giải trí.

Trong sự kiện, mỗi nghệ sĩ đều có vai trò riêng, vị trí trên poster phần nhiều do ê-kíp thiết kế, thương lượng quảng bá và chiến lược truyền thông quyết định. Nếu thiếu sự tiết chế và tôn trọng lẫn nhau, những điều này có thể dễ dàng biến thành mồi lửa cho xung đột không đáng có.