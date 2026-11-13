Quy tụ dàn diễn viên nổi bật, vì sao "Bò sữa bay" chưa tạo được cú hích?

Quy tụ nhiều gương mặt trẻ được khán giả yêu mến như Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân, Tiểu Vy, Huy Tít... cùng câu chuyện giàu cảm xúc, "Bò sữa bay" được kỳ vọng tạo nên bất ngờ tại phòng vé Việt. Tuy nhiên, dù nhận nhiều phản hồi tích cực về nội dung và diễn xuất, bộ phim vẫn chưa tạo được sức bật tương xứng với những lợi thế sẵn có.

Ra mắt trong bối cảnh điện ảnh Việt ngày càng chứng kiến sự lên ngôi của những gương mặt trẻ, "Bò sữa bay" của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt sở hữu không ít yếu tố thuận lợi để thu hút khán giả. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đang nhận được nhiều sự quan tâm, đồng thời lựa chọn kịch bản sáng tạo mang màu sắc hoài niệm và giàu cảm xúc.

Dàn diễn viên phim "Bò sữa bay" trên phim trường. Ảnh: ĐPCC

Một trong những điểm đáng chú ý của phim là sự góp mặt của Nguyễn Hùng, gương mặt từng gây ấn tượng trong "Mưa đỏ". Sau thành công của bộ phim này, Nguyễn Hùng nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Việc anh đảm nhận vai chính điện ảnh đầu tiên trong "Bò sữa bay" vì thế trở thành yếu tố khiến không ít khán giả tò mò.

Bên cạnh Nguyễn Hùng, phim còn có Võ Điền Gia Huy, nam diễn viên từng góp mặt trong các tác phẩm như "Thưa mẹ con đi", "Kẻ ăn hồn". Sự xuất hiện của Ngọc Xuân, gương mặt được biết đến qua "Ngày xưa có một chuyện tình", cũng góp phần tạo nên sức hút cho dự án.

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên trẻ, "Bò sữa bay" còn lựa chọn bối cảnh những năm 1990 tại một trang trại bò sữa, mở ra không gian điện ảnh mang màu sắc bình dị, hoài niệm. Sau khi ra mắt, tác phẩm nhận được những lời khen dành cho kịch bản, hình ảnh và cách kể chuyện. Đặc biệt, âm nhạc được xem là một điểm nhấn khi góp phần dẫn dắt cảm xúc, tạo nên sự đồng điệu với không khí của bộ phim.

Tuy nhiên, những yếu tố tích cực ấy dường như vẫn chưa đủ để giúp "Bò sữa bay" tạo nên một hiện tượng tại phòng vé. Theo số liệu của Box Office Vietnam, tính đến sáng 13/11, "Bò sữa bay" mới thu về hơn 15 tỷ đồng sau một tuần công chiếu chính thức. Đây là kết quả khá khiêm tốn nếu đặt cạnh những kỳ vọng dành cho bộ phim trước thời điểm ra rạp.

Ngọc Xuân vào vai Linh San trong "Bò sữa bay". Ảnh: ĐPCC

Một trong những nguyên nhân có thể lý giải cho sức hút chưa như mong đợi của "Bò sữa bay" nằm ở chính cách triển khai câu chuyện. Bộ phim mang tham vọng kết hợp nhiều thể loại, từ hài hước, hành động đến tình cảm, giả tưởng. Tuy nhiên, việc đưa quá nhiều chất liệu vào cùng một tác phẩm khiến mạch phim đôi lúc thiếu sự tập trung.

Câu chuyện xoay quanh Trâu (Nguyễn Hùng) và nhóm công nhân tìm cách đánh cắp công thức sữa để thay đổi cuộc sống. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, Trâu nảy sinh tình cảm với San (Ngọc Xuân), người chế tạo công thức đặc biệt này. Từ đó, nhân vật phải đối diện với lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm với gia đình.

Ý tưởng có nhiều tiềm năng, nhưng cách phát triển các tuyến truyện chưa thực sự tạo được cao trào. Một số xung đột được đặt ra khá hấp dẫn song lại giải quyết nhanh chóng.

Bên cạnh yếu tố nội dung, "Bò sữa bay" còn phải đối diện với sự cạnh tranh đáng kể tại phòng vé. Trong bối cảnh nhiều tác phẩm Việt và phim ngoại cùng ra rạp, việc duy trì suất chiếu và thu hút khán giả trở thành thách thức không nhỏ. Bộ phim phải cạnh tranh với "Chị chị em em 3", tác phẩm đã ra mắt trước đó nhưng vẫn duy trì được sức hút và lượng khán giả ổn định. Ngoài ra, sự hiện diện của các bộ phim nước ngoài như "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" và "Godzilla Minus Zero" cũng khiến thị trường thêm phần sôi động. Đặc biệt, sự xuất hiện của "Ngày con còn mẹ" trong tuần này càng tạo thêm áp lực cho "Bò sữa bay" trong cuộc đua doanh thu.

Dù chưa tạo được cú hích về doanh thu, "Bò sữa bay" vẫn là một tác phẩm nổi bật của điện ảnh Việt. Ở tuổi 24, đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt đã lựa chọn lối kể chuyện khác biệt, xây dựng thế giới điện ảnh mang dấu ấn cá nhân thay vì đi theo những công thức thương mại quen thuộc.