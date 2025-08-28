Chiếu miễn phí nhiều bộ phim kinh điển của Việt Nam nhân 80 năm Quốc khánh

Theo thông tin từ Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 27/8, 50 tác phẩm điện ảnh của Việt Nam sẽ được trình chiếu miễn phí tại rạp chiếu phim Nhà A, trong suốt thời gian diễn ra Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Trong chuỗi ngày diễn ra sự kiện, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều tác phẩm điện ảnh đã tạo được tiếng vang như: "Đào, Phở và Piano", "Mắt biếc", "Em chưa 18", "Em bé Hà Nội", "Nữ tướng Mê Linh", "Trở lại Ngư Thủy", "Vỉa màu lấp lánh"; "Lật mặt 7", "Lật mặt 8"...

Nổi bật trong chuỗi sự kiện là 2 bộ phim khắc họa rõ nét hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam: "Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông" và "Hồ Chí Minh hình ảnh của Người".

Bên cạnh đó, chương trình cũng mang tới cho khán giả những thước phim lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống quân xâm lược như: "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", "Lũy thép Vĩnh Linh", "Mùi cỏ cháy"...

Lịch chiếu 50 bộ phim tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia.

Cùng với hoạt động chiếu phim, trong những ngày diễn ra triển lãm, tại đây còn có nhiều hoạt động giao lưu với ê kíp làm phim, diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng. Cụ thể:

Cụ thể, ngày 28/8, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của hai bộ phim "Đào phở và piano"; "Lật mặt 7: Một điều ước", sẽ giao lưu cùng khán giả vào 2 khung giờ 12h00 – 13h00 và 16h00 – 17h00.

Ngày 29/8, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của bộ phim "Anh thầy ngôi sao" sẽ giao lưu cùng khán giả vào khung giờ 16h00 – 17h00.

Ngày 30/8, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của hai bộ phim "Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội", "Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông" sẽ giao lưu cùng khán giả vào 2 khung giờ 16h00 – 17h00 và 20h00 – 21h00.

Ngày 31/8, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của hai bộ phim "Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu" và "Maika - Cô bé tới từ hành tinh khác" sẽ giao lưu cùng khán giả vào 2 khung giờ 11h00 - 12h00 và 16h00 - 17h00.

Ngày 1/9, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của hai bộ phim "Nhà gia tiên", "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" sẽ giao lưu cùng khán giả vào 2 khung giờ 11h00 - 12h00 và 16h00 - 17h00.

Ngày 3/9, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của hai bộ phim "Mắt biếc" sẽ giao lưu cùng khán giả vào khung giờ 16h00 - 17h00.

Ngày 5/9, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của bộ phim "Mùi cỏ cháy" sẽ giao lưu cùng khán giả vào khung giờ 11h00 - 12h00.