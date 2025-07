Trung Quốc cấm phim lịch sử 'tung võ như thần'

Theo Hongxing News, trong chỉ đạo ban hành ngày 21/7, Tổng cục Phát thanh, truyền hình yêu cầu các đơn vị liên quan siết quản lý với các phim ngắn, phim chiếu Internet chủ đề Trung Quốc chống phát xít Nhật. Theo giới chức, dịp kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II vào tháng 9, nhiều phim ra mắt để hưởng ứng sự kiện.

Tuy vậy, một loạt phim ngắn, web drama cùng gặp vấn đề "quá khoa trương", khiến khán giả cảm thấy đang xem phim thần thoại, siêu anh hùng. Cơ quan quản lý yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm kiểm tra, rà soát nội dung, tẩy chay các phim mang tình tiết như: nhân vật chính năng lực như siêu nhân, diễn viên phô võ công thần kỳ, đi ngược thường thức quân sự.

Giới chức cũng yêu cầu loại bỏ các chi tiết bị cho là ấu trĩ, như "một bên thần thông quảng đại như siêu nhân, một bên yếu ớt, ngốc nghếch", thiếu logic lịch sử. Theo cơ quan quản lý, những hình ảnh này làm phai nhạt yếu tố chân thực trong lịch sử, không có lợi cho hình thành, phát triển tư duy của thanh thiếu niên.

Phim "Kháng Nhật kỳ hiệp" có cảnh nam chính ngồi trên nóc nhà, giơ quạt, hàng chục đối thủ ngã lăn, sau đó nam chính nằm lên mái nhà phẩy quạt. Ảnh: Bilibili

Tổng cục Phát thanh, truyền hình quy định phim ngắn được phân loại thành ba nhóm dựa trên mức đầu tư. Nhóm Phim trọng điểm do Tổng cục quản lý, mức đầu tư trên một triệu nhân dân tệ (3,6 tỷ đồng). Nhóm Phim phổ thông có vốn 300 nghìn đến một triệu tệ, do cơ quan cấp tỉnh quản lý. Nhóm còn lại có vốn đầu tư dưới 300 nghìn tệ, do nền tảng phát sóng tự quản lý.

Trung tâm An toàn Douyin từng gỡ hàng trăm phim vi phạm quy định, cho biết động thái trên nhằm xây dựng môi trường tích cực, cởi mở và thân thiện. Nền tảng "không chấp nhận" các phim ngắn "nội dung độc hại, định hướng lệch lạc".

Theo trang 21st Century Business Herald, phim ngắn bùng nổ tại Trung Quốc, quy mô thị trường năm ngoái đạt 50,5 tỷ nhân dân tệ (6,9 tỷ USD), tăng gần 35% so với năm 2023. Dự tính đến năm 2027, thị trường phim ngắn nước này vượt 100 tỷ nhân dân tệ (13,7 tỷ USD).

Các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mảng phim ngắn trên đà tăng trưởng mạnh, trong đó, hơn 36% người dùng xem mỗi ngày. Tính đến tháng 6/2024, số lượng tài khoản xem phim ngắn ở Trung Quốc đạt 570 triệu người.