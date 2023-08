Chi Pu được fan Trung Quốc chi tiền tỷ, người đẹp này cũng đạt thành tích giòn giã ở xứ tỷ dân

Thời gian vừa qua, Chi Pu thu hút sự chú ý khi là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 (gọi tắt là Đạp Gió 2023) của Trung Quốc. Kết quả, nữ ca sĩ xếp hạng 6 trong số 11 thành viên giành chiến thắng chung cuộc. Cô nhận được sự yêu thích, ủng hộ từ đông đảo khán giả xứ tỷ dân.

Chi Pu ghi dấu ấn với Đạp Gió 2023

Hiện tại, tài khoản Instagram của Chi Pu đã cán mốc 5,8 triệu người theo dõi, trở thành nghệ sĩ nữ có số lượng người theo dõi cao nhất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, trang Weibo của cô đạt hơn 300.000 fan, mỗi bài viết đều có tương tác cao từ 10.000 lượt thích trở lên. Siêu thoại (trang chủ đề - PV) về người đẹp hiện có hơn 410 triệu lượt xem.

Thừa thắng xông lên, show thực tế kế tiếp của người đẹp ở nước này là Hương vị Trung Hoa (tên tiếng Anh: A Delicious Guess). Chi Pu sắm vai một “thực khách sành ăn” cùng các khách mời đến từ các quốc gia khác nhau khám phá phong tục văn hóa, ẩm thực truyền thống, cuộc sống của người bán hàng rong, quán ăn... ở từng địa phương.

Trong trailer giới thiệu, Chi Pu xuất hiện với trang phục năng động, đầy sức sống

Người đẹp 9X chia sẻ về món ăn yêu thích là món tôm hùm đất: “Tôi được rất nhiều người giới thiệu cho món này khi tôi đến Trung Quốc. Tôi cảm thấy nó rất tuyệt, chỉ là quá cay. Tôi không ăn được cay. Tuy nhiên tôi rất muốn được thử thêm nhiều món ăn Trung Hoa khác trong chuyến hành trình lần này cùng các chị em”. Vì thế, nữ ca sĩ cho biết cô sẽ tập ăn cay để có nhiều trải nghiệm tuyệt vời sắp tới.

Cũng như Đạp Gió 2023, Chi Pu giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Anh và thỉnh thoảng nói những câu tiếng Trung đơn giản. Bài hát Một con vịt của Việt Nam cũng vang lên trong trailer. Đây có thể xem là show thực tế đầu tiên của Chi Pu sau khi ra mắt cùng nhóm nhạc tại xứ tỷ dân.

Chi Pu được nhiều fan vây kín ở nơi công cộng

Sự nổi tiếng của người đẹp 9X ở đây là điều không thể phủ nhận. Trong nhiều đoạn clip được chia sẻ, khi Chi Pu vừa xuất hiện tại nơi công cộng, đã có rất đông fan Trung Quốc đứng chờ nữ ca sĩ. Khi vừa nhìn thấy thần tượng, người hâm mộ đã phấn khích di chuyển theo Chi Pu tạo nên khung cảnh khá hỗn loạn.

Ở một video khác, các fan còn đồng thanh hát vang ca khúc Đóa hoa hồng của Chi Pu khiến đường phố càng thêm náo nhiệt. Trên mạng xã hội cũng chia sẻ một số câu chuyện có fan Trung Quốc bay sang Việt Nam với mong muốn được gặp Chi Pu. Tuy nhiên bạn này đã đáp xuống Hà Nội trong khi nữ ca sĩ ở TP.HCM.

Hình ảnh Chi Pu xuất hiện ở nhiều đường phố lớn Trung Quốc

Trước thềm chung kết Đạp Gió 2023, người hâm mộ tại Trung Quốc đã cùng nhau thực hiện nhiều dự án để ủng hộ Chi Pu. Theo đó, hình ảnh của nữ ca sĩ Việt Nam được chiếu lên toàn bộ màn hình tại trạm tàu điện ngầm, quảng trường lớn... ở Hồ Nam trong vòng 2 ngày. Người hâm mộ ở xứ tỷ dân còn chuẩn bị xe bus tiếp ứng Chi Pu đi dọc đường phố Trung Quốc.

Có thể nói, tính đến thời điểm hiện tại, Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có độ phủ sóng rộng rãi tại Trung Quốc.

LyLy trên sân khấu The Stage 2023

Bên cạnh Chi Pu, những ngày qua, ca sĩ Lyly nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia cuộc thi The Next Stage 2023. Cô là đại diện Việt Nam duy nhất tại chương trình này. Giọng ca 9X đã vừa đàn vừa hát ca khúc Rất muốn rất muốn - nhạc phim Tân Dòng sông ly biệt - trong tập đầu và giành số điểm cao nhất. Ca sĩ Ella (cựu thành viên nhóm nhạc S.H.E) trầm trồ: “Tôi rất thích giọng của em”. Quả thật, giọng hát ngọt ngào và cách phát âm chuẩn của Lyly cũng chinh phục đông đảo khán giả xứ tỷ dân. Họ tò mò tìm hiểu và bàn luận nhiều về cô trên Weibo.

Với khởi đầu suôn sẻ, Lyly đang được kỳ vọng sẽ “làm nên chuyện” như Chi Pu.

Ngoài ra, hiện tại mạng xã hội đang chia sẻ hình ảnh danh sách thành viên tham gia Đạp gió 2024. Khác với mong muốn của mọi người về việc Hoàng Thùy Linh - chủ nhân hit See tình - sẽ góp mặt trong chương trình, đại diện Việt Nam trong danh sách là ca sĩ Min (tên thật Nguyễn Minh Hằng). Tuy nhiên đây chỉ là tin đồn chưa xác thực. Dân mạng đang háo hức mong chờ danh sách thành viên chính thức mùa sau.

