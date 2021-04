“Chàng trai vàng của làng beatbox” Thái Sơn làm “sống” lại dòng nhạc thập niên 2000

Thứ Sáu, ngày 02/04/2021 16:13 PM (GMT+7)

Giai điệu trong MV đầu tay của Thái Sơn beatbox ngay khi trình làng đã khiến nhiều khán giả chú ý bởi giai điệu đặc trưng của dòng nhạc R&B từng thịnh hành vào cuối những năm 2000 khi lấy tiết tấu và guitar làm chủ đạo.

Vào những năm 2000, ở khu vực châu Á điển hình là K-Pop đã khuấy động làn sóng âm nhạc rõ nét từ R&B cho đến Hip-hop. Đây là một chất liệu rất “cuốn” và dễ nghe khiến cho làng nhạc Việt thời kỳ đó cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên sau đó nó đã bị thoái trào và nhường chỗ cho các ca khúc Pop ballad thống trị.

Giờ đây, “chàng trai vàng của làng beatbox” Thái Sơn đã mang “làn sóng” này quay trở lại bằng MV đầu tay mang tên WHY. Phần âm nhạc đậm chất R&B của dòng nhạc Oldschool khi ca từ, giai điệu lẫn cách dẫn dắt của Rap đều rất dễ nghe, dễ thuộc và ít nhạc cụ trong hoà âm phối khí. Chính điều này khiến người nghe không khỏi ngân nga và nhún nhảy theo vô thức khi thưởng thức.

MV WHY của Thái Sơn được kỳ vọng sẽ làm “sống” lại dòng nhạc đình đám của thập niên 2000 một thời.

Thái Sơn beatbox là cái tên không còn xa lạ trong cộng đồng beatbox Việt Nam lẫn châu Á khi anh từng ghi tên mình tại ngôi vị cao nhất của cuộc thi Beatbox Asia 2018. Không chỉ có khả năng tạo ra âm thanh nhạc cụ từ chính khuôn miệng của mình mà chất giọng nội lực, giàu cảm xúc một lần nữa khiến anh gây chú tại các cuộc thi về âm nhạc.

Mạnh dạn cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay, Thái Sơn muốn đưa tới cho khán giả những gì mà bản thân đã luyện tập và trải nghiệm suốt 10 năm làm nghệ thuật đến giờ. Đó là khả năng ca hát, rap, làm nhạc, sáng tác và nhảy của mình. Thái Sơn khá cầu toàn trong việc lựa chọn ca khúc đầu tay, anh muốn nó phải thật sự “đao to búa lớn”, thông điệp sâu sắc hay đầu tư khủng khiếp hơn nữa. Tuy nhiên, Why lại là ca khúc viết rất nhanh, làm rất nhanh và được chọn chỉ bởi bạn bè, người thân của Thái Sơn phản ứng cực kì tích cực bởi hiếm có ca khúc nào hội tụ đủ những yếu tố mà anh đang có. “Đôi lúc, mình cũng nên nghe theo sự đánh giá của khán giả và bớt đi sự kĩ lưỡng trong khâu sản xuất của mình” - Thái Sơn chia sẻ khi chọn Why để thực hiện MV debut, trái ngược hoàn toàn so với dự tính ban đầu.

Với MV debut này, khán giả sẽ khám phá ra được một Thái Sơn đa năng và nhiều màu sắc.

Quyết định thực hiện MV Why, Thái Sơn đã lên Youtube để tìm kiếm chất liệu cùng những nhân sự mà mình thấy phù hợp. Đạo diễn của MV tìm được qua những sản phẩm quay rất “đỉnh” về nhảy mà Thái Sơn từng xem qua trước đó, phần biên đạo được lấy cảm hứng từ những clip yêu thích, trong khi đó phần rap lại do một khách hàng vốn đã làm sản phẩm bên anh chàng đảm nhận… Chính những sự tình cờ và hứng thú đầu tiên đã tạo nên Why một cách chỉn chu nhất có thể. Nhìn lại sản phẩm đã hoàn thiện, Thái Sơn hài hước cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình chi nhiều tiền cho đến vậy cho một điều gì đó. Có thể tiết lộ dây lắc tay đeo trên tay Sơn cũng được custom bởi một đơn vị rất có uy tín trong hiphop và khắc đúng tên của Sơn đó nha”.

Nội dung MV là một câu chuyện tình yêu khá buồn cùng sự cô đơn trống trải của chàng trai khi làm tổn thương người mình yêu khiến cả hai phải chia tay. Chàng trai chỉ còn biết nhìn 4 bức tường và nhớ lại những khoảnh khắc khi cô gái vẫn còn bên mình. Không chỉ tái hiện màu sắc gợi nhớ về thập niên 2000 khi bám theo dòng nhạc vang danh một thời này mà MV Why còn là nơi giúp Thái Sơn khoe khả năng vũ đạo, hát, sáng tác và rap trong cùng một lúc. Với nhiều hình ảnh khác nhau trong MV đầu tay, anh chàng muốn khẳng định với khán giả một lần nữa, tài năng và sự sáng tạo không ngừng nghỉ của bản thân mình.

Nguồn: http://danviet.vn/chang-trai-vang-cua-lang-beatbox-thai-son-lam-song-lai-dong-nhac-thap-nien-200...Nguồn: http://danviet.vn/chang-trai-vang-cua-lang-beatbox-thai-son-lam-song-lai-dong-nhac-thap-nien-2000-5020212416147328.htm