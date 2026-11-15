Ảnh sao 15/11: Tóc Tiên mặc sexy biểu diễn tại Thái Lan

Tóc Tiên mở màn đêm chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 với ca khúc Em Tiên. Tiết mục đánh dấu sự xuất hiện của cô tại sân khấu âm nhạc quốc tế này.

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang khoe ảnh tại Salar de Uyuni, cánh đồng muối nổi tiếng ở Bolivia. Chuyến đi giúp cô thư giãn, nạp năng lượng sau thời gian tham gia các hoạt động chấm thi sắc đẹp ở nhiều quốc gia.

Tuấn Trần dạo phố và thưởng thức ẩm thực tại Seoul, Hàn Quốc. Diễn viên đang có chuyến công tác dài ngày ở nước này để ghi hình một dự án phim mới.

Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ loạt ảnh giữa 'rừng' lá vàng ở Hàn Quốc. Cô cho biết vẫn còn nhiều hình đẹp trong chuyến đi mùa thu nên muốn đăng thêm trước khi chuyển sang album mới.

MC Thảo Nhi chia sẻ khoảnh khắc đầu thu tại Kyushu, Nhật Bản. Trước đó, cô tham gia trải nghiệm lái xe trên đường đua Autopolis ở tỉnh Oita cùng đội Michelin Việt Nam.

Á hậu Lê Phương Khánh Như khoe ảnh trong buổi tiệc bên lề Miss International 2026. Người đẹp cho biết cô chuẩn bị bước vào phần thi Trang phục dân tộc.

Thiên Ân và Kỳ Duyên cùng du lịch tại Phan Thiết. Cả hai dành thời gian tắm biển, hóng gió sau khi hoàn thành chuỗi hoạt động quảng bá phim.

Ca sĩ Min biểu diễn tại lễ hội âm nhạc +84 Fest ở Melbourne, Australia. Cô hào hứng trước sự cổ vũ của khán giả, đồng thời cảm ơn mọi người hát cùng mình trong đêm diễn.

Trang Pháp cho biết cô hân hạnh khi tham dự Hội nghị Thương mại Đại ngôn 2026 (The Celebrity Endorsement Conference 2026) với vai trò diễn giả. Tại phiên thảo luận chuyên đề, cô chia sẻ góc nhìn về sự giao thoa văn hóa và giá trị bền vững của ngành giải trí trước các lãnh đạo trong lĩnh vực.