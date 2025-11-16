Cảnh tụ tập hai đêm liên tiếp tại sân bay Tân Sơn Nhất

Sau đợt đổ bộ Waterbomb TPHCM ngày 1 của Bi Rain, Dara, Tempest, TripleS… làn sóng sao Hàn tiếp tục có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho đêm diễn tối 16/11. Khu vực ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đông kín người hâm mộ đứng chờ nhiều giờ liền. Vệ sĩ, bảo vệ và đội ngũ truyền thông ê-kíp tạo cảnh tượng đông đúc, thu hút sự hiếu kỳ của người dân trong sân bay.

Khán giả không nhận ra Jay Park với hình ảnh thư sinh, mang ba lô và đeo kính tròn. Anh liên tục tương tác, cúi chào trước sự chào đón của người hâm mộ. Video khán giả vây kín nam rapper đang được chia sẻ mạnh. Với phong cách mạnh mẽ và thân hình săn chắc, fan mong muốn Jay Park trình diễn không thua kém Bi Rain tối 15/11.

Rapper LE của EXID xuất hiện nổi bật với mái tóc bạch kim, phong cách hầm hố và chỉn chu khi vừa đáp sân bay Tân Sơn Nhất.

Thành viên khác của EXID là Hani mặc hoodie giản dị khi sang Việt Nam, đối lập hoàn toàn phong cách của rapper LE.

Hai giọng ca chính của EXID là Solji và Hyelin cũng tối giản phong cách, để mặt mộc trong chuyến bay từ Hàn Quốc sang Việt Nam. Khán giả chờ màn trình diễn bùng nổ của EXID tại lễ hội âm nhạc ngày cuối tuần tại TPHCM.

Đội hình các thành viên của EXID mang vác đồ cá nhân, có cả thảm yoga tại sân bay Incheon, Hàn Quốc trước khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Hwasa xuất hiện tại sân bay với mái tóc ngắn cá tính. Cô được vệ sĩ theo sát do có đông người hâm mộ đến xin chữ ký, tặng quà. Vốn là nghệ sĩ không ngại gây tranh cãi, luôn mặc táo bạo ở sân khấu ngoài trời, nữ ca sĩ được fan kỳ vọng có màn trình diễn khuấy động nhất, tạo khoảnh khắc để đời mới cho Waterbomb.

Hwasa có đông fan tại Việt Nam. Người hâm mộ cập nhật hình ảnh nữ ca sĩ từ sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, lúc cô chuẩn bị di chuyển về khách sạn ở TPHCM, cô cũng nhận hoa và quà từ khán giả.

B.I (Kim Han Bin) giữ phong cách thời trang lạnh lùng tại sân bay. Cựu trưởng nhóm iKON được khán giả săn đón, cập nhật hình ảnh trên fanpage FC B.I Vietnam.

Khán giả Hàn Quốc chụp lại khoảnh khắc B.I mặc kín bưng tại sân bay quốc tế Incheon trước khi sang Việt Nam.

Một ngày trước, đội nghệ sĩ Hàn Quốc gồm Bi Rain, Dara, các thành viên nhóm Triple S, Tempest sang Việt Nam, được fan chào đón tạo cảnh đông đúc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Các nghệ sĩ có mặt tại TPHCM để tham gia hai đêm đại hội nhạc nước Waterbomb quy mô hàng nghìn khán giả.

Ảnh: BTC Waterbomb cung cấp