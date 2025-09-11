Fan sốt ruột vì tin đồn mỹ nam đẹp nhất "Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa" qua đời

Ngày 11/9, blogger có tiếng Giang Tiểu Yến đăng bài có người báo tin cho anh rằng nam diễn viên Vu Mông Lung được phát hiện đã qua đời, nghi do rơi từ trên tầng cao xuống vì lưới chống muỗi (lưới an toàn) ở phòng anh ngủ được mở ra.

Đêm 10/9, Vu Mông Lung ăn tối ở nhà của bạn cùng vài người khác. Khoảng 2h sáng 11/9, nam diễn viên về phòng ngủ và khóa cửa lại. Đến 6h sáng, khi tàn tiệc, bạn bè không thấy anh đâu liền đi tìm, phát hiện thi thể ở bên dưới nhà.

Hàng xóm dắt chó đi dạo đã nhìn thấy sự việc và báo cảnh sát. Theo blogger, phía cảnh sát tạm loại trừ khả năng đây là một vụ án hình sự, nguyên nhân cụ thể đang được điều tra.

Phía Vu Mông Lung vẫn đang im lặng dù từ khóa tên của anh đã leo thẳng lên Top 1 bảng Hot Search của Weibo với lượt truy cập tăng chóng mặt.

Ba vị trí tiếp theo của bảng Hot Search mục Giải trí cũng là từ khóa liên quan đến anh. Sau khoảng 1 tiếng, hashtag "Vu Mông Lung" đã vượt 25 triệu lượt truy cập và vẫn "bạo đỏ".

Trong Siêu thoại Weibo của anh (giống nhóm trên Facebook), các fan bày tỏ sự hoảng loạn, rối rắm, sốt ruột chờ tin tức chính thức từ cơ quan chức năng và phía nam diễn viên. Nhiều người lo rằng tin xấu này là sự thật. Bởi nếu chỉ là tin bịa đặt, phía Vu Mông Lung sẽ lập tức phủ nhận.

"Một người bình thường sao tự dưng lại ngã xuống được. Đồng hồ Rolex của bạn trong túi là sao?"

"Tôi không tin, Vu Mông Lung ơi, anh hãy phủ nhận đi."

"Hy vọng anh ấy bình an vô sự."

"Tin tức kiểu này đáng ra sẽ phủ nhận ngay nếu là sai sự thật. Vu Mông Lung trả lời đi mà."

Vu Mông Lung sinh năm 1988, từng tham gia nhiều chương trình tài năng trước khi vụt sáng trên màn ảnh nhỏ. Một trong các vai diễn nổi bật nhất của Vu Mông Lung phải kể đến Thượng thần đẹp nhất Tứ hải bát hoang Bạch Chân trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Mỹ nam Tân Cương chủ yếu đóng các vai phụ nhưng để lại ấn tượng mạnh với khán giả nhờ vẻ thanh nhã, khôi ngô. Gần đây, anh góp mặt trong Vĩnh Dạ Tinh Hà, Lâm Giang Tiên...