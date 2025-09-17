Hơn 60 tài khoản Weibo bị xử phạt vì "thổi phồng" nguyên nhân Vu Mông Lung qua đời

Thông báo của phía Weibo đính kèm "điểm danh" một loạt tài khoản tung tin đồn mang tính dẫn dắt tiêu cực, phát tán hình ảnh, thông tin sai sự thật bị xử phạt.

Phía Weibo nhận thấy một số tài khoản vi phạm quy định của mạng xã hội bằng cách kích động dư luận báo cáo, bịa đặt, lan truyền các giả thuyết, thông tin sai sự thật liên quan đến việc nam diễn viên Vu Mông Lung qua đời. Weibo đã xóa hơn 4.300 bài đăng và hình ảnh vi phạm pháp luật. Đồng thời, ứng dụng này đã áp dụng lệnh cấm ngôn (có thời hạn) với hơn 60 tài khoản.

Trước đó, vào tối 11/9, phía Douyin thông báo đã xóa bỏ hơn 1.300 video vi phạm và cảnh cáo những người dùng phát tán thông tin sai lệch, gây rối loạn trật tự không gian mạng liên quan đến việc Vu Mông Lung qua đời (bao gồm cả tin đồn về "luật ngầm", phán đoán tiêu cực về nguyên nhân ra đi của nam diễn viên...).

Cùng với kêu gọi từ phía các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ của Vu Mông Lung cũng đăng bài, để lại bình luận ở nhiều nơi hy vọng dân mạng không tin, không lan truyền những phán đoán thất thiệt nhằm bảo vệ danh dự của nam diễn viên quá cố, tránh gây ảnh hưởng đến người vô tội và nhất là không gây thêm bất cứ tổn thương nào về tinh thần đối với người thân của anh.

Sau những lời đồn về "thế lực" khiến sự nghiệp của Vu Mông Lung trắc trở, Cnet lại đồn về những "kẻ tình nghi" phía sau sự ra đi đột ngột của anh.

Những ngày qua, từ Weibo, X, Douyin đến TikTok... dân mạng còn chia sẻ một bức ảnh được cho là chụp lại tình huống xảy ra vào đêm Vu Mông Lung qua đời. Tuy nhiên, dựa vào tư thế bất thường của bóng người bị thả ra ngoài cửa sổ, nhiều netizen đã truy ra hình ảnh trên là giả, nghi ngờ có sự can thiệp của AI hoặc Photoshop.

Dù dòng trạng thái từ phía Nhân Dân Pháp Trị đã bị xóa/ ẩn đi nhưng nhiều người tin rằng nếu có uẩn khúc trong sự ra đi của Vu Mông Lung thì sẽ sớm được phía cảnh sát làm sáng tỏ.

Tờ Nhân Dân Pháp Trị - một trong những kênh truyền thông chính thống, uy tín của Trung Quốc đã đăng bài: "Cảnh sát Bắc Kinh đang tiến hành điều tra, đề nghị toàn bộ người dùng mạng bình luận một cách lý trí" sau nhiều ngày dân mạng không ngừng đồn thổi và yêu cầu phía cảnh sát công bố chi tiết hồ sơ điều tra cái chết của Vu Mông Lung.

Vu Mông Lung sinh năm 1988, nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả và đồng nghiệp nhờ sự dịu dàng, tốt bụng. Không chỉ fan mà những "người qua đường" cũng đau xót khi nghe tin mỹ nam Tân Cương đột ngột qua đời. Theo cáo phó của phòng làm việc, nam diễn viên được tuyên bố ngã từ tầng cao. Phía cảnh sát đã loại trừ khả năng đây là vụ án hình sự. Đến nay, những điểm chi tiết hơn về sự ra đi của anh vẫn chưa được công bố.